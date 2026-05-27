36 Millionen Zuschauer in 12 Tagen: Neuer Hit von Prime Video setzt sich gegen The Boys und Reacher durch, legt drittbestes Debüt hin

Prime Video kann sich freuen! Eine der neuen Serien ist ein riesiger Erfolg und feierte das drittbeste Debüt in der Geschichte der Plattform. Da können selbst The Boys und Reacher nicht mithalten.

Um welche Serie geht es? Off Campus ist mit 8 Folgen auf Prime Video gestartet und handelt von der Liebesgeschichte zwischen einer Musikstudentin, die Eishockey verabscheut, und dem Frauenheld und Star-Center der Briar University. Klingt romantisch-kitschig? Kommt aber extrem gut an!

Wie variety.com berichtet, konnte die Serie in nur 12 Tagen 36 Millionen Zuschauer anlocken und so das drittbeste Debüt in der Geschichte von Amazon Prime Video hinlegen. Nur The Lord of the Rings: The Rings of Power and Fallout sind besser gestartet. Andere Hit-Serien wie Reacher und The Boys hatten in den ersten 12 Tagen weniger Zuschauer.

Wer sich aus Deutschland einloggt, findet dort Off Campus derzeit auf Platz 1 der aktuellen Serien-Trends.

Beachtet dabei, dass Amazon nicht verrät, wie man die Zuschauerzahlen genau ermittelt, also ob auch Nutzer gezählt werden, die nur wenige Sekunden in die Serie reingeschaut haben.

The Boys bekommt ein Prequel:

Video starten Vought Rising zeigt im ersten Trailer, was man im Prequel zu The Boys erwarten kann Autoplay

Staffel 2 ist bereits bestätigt

Was muss ich noch zu Off Campus wissen? Die Serie basiert auf der Bestseller-Buchreihe von Elle Kennedy. Zum Cast gehören eher unbekannte Schauspielerinnen und Schauspieler, wie Ella Bright, Belmont Cameli, Mika Abdalla, Stephen Thomas Kalyn oder Jalen Thomas Brooks.

Die Bewertungen fallen auf Amazon Prime Video bisher sehr gut aus. 91 Prozent der Bewertungen erreichen die vollen 5 Sterne. Auf rottentomatoes.com steht das Tomatometer bei 93 Prozent und das Popcornmeter bei 88 Prozent. Eine zweite Staffel ist, wenig überraschend, bereits angekündigt.

Wie sieht es aus: Habt ihr schon reingeschaut? Falls ja: Wie gut gefällt euch Off Campus? Könnt ihr eine Empfehlung geben? Verratet es uns in den Kommentaren!

Auch wenn The Boys keinen so guten Start wie Off Campus hingelegt hat, konnte die Comic-Adaption über mehrere Staffeln begeistern – und mit den finalen Folgen zumindest für … jede Menge Diskussionsbedarf sorgen. Doch kennt ihr die verschiedenen Punkte, bei denen sich die Serie vom Original unterscheidet? Nein? Schaut hier vorbei: The Boys: 8 Unterschiede zwischen den Comics und der Serie