Trymacs scheitert auf Twitch seit fast 1 Jahr an einer Pokémon-Challenge, beinahe 20.000 Fans sind live dabei

Die drei deutschen Twitch-Streamer Trymacs, Chefstrobel und Rumathra versuchen sich seit über einem Jahr an einer besonders schwierigen Pokémon-Herausforderung: der Trio-Soullink-Challenge. Auch wenn sie bisher nur scheiterten, haben sie schon Pläne für die Zukunft.

Was ist das für eine Pokémon-Challenge? Bei der sogenannten Trio-Soullink-Challenge handelt es sich um einen besonderen Regelsatz, unter dem ein Pokémon-Spiel durchgespielt werden muss. Die Twitch-Streamer Trymacs, Chefstrobel und Rumathra versuchen momentan, Pokémon Schwarz/Weiß 2 durchzuspielen, und folgen dabei diesen Regeln:

Auf jeder Route darf nur das Pokémon gefangen und ins Team aufgenommen werden, dem man zuerst begegnet.

Im Kampf besiegte Pokémon gelten als verstorben und dürfen nicht mehr benutzt werden.

Die Pokémon der drei sind miteinander verbunden. Stirbt beispielsweise ein Pokémon von Trymacs, so sterben auch die damit verbundenen Pokémon bei Rumathra und Chefstrobel.

Items wie Tränke dürfen in Kampf nur eingesetzt werden, wenn der gegnerische Trainer zuvor ein Item eingesetzt hat. In Kämpfen mit wilden Pokémon dürfen keine Items eingesetzt werden.

Verliert einer alle 6 Pokémon im Kampf und fällt dementsprechend im Spiel in Ohnmacht, muss die Herausforderung von neuem gestartet werden.

Die Pokémon-Herausforderung hat schon eine Art Kultstatus bei den drei Twitch-Streamern erreicht. Schließlich versuchen sie es schon seit fast einem Jahr: Das erste YouTube-Video kam auf dem Kanal von Trymacs im Juli 2025. Auch dass sich die Drei in der Vergangenheit tagelang in einer Wohnung einsperrten, um zu zocken, half letztendlich nicht.

Immerhin die Zuschauerzahlen können sich sehen lassen: Laut SullyGnome konnte Trymacs bei seinem neuesten Stream zur Soullink-Challenge eine Höchstzahl von 18.913 Zuschauern verbuchen.

Video starten Vom Pizza-Lieferant zu einem der größten deutschen Twitch-Streamer – Leben und Karriere von Trymacs in 2 Minuten Autoplay

Regelmäßiges Scheitern hält von Pokémon nicht ab

Was planen sie für die Zukunft? Dass sie immer wieder scheitern, scheint die drei Twitch-Streamer nicht davon abzuhalten, auch für die Zukunft weitere dieser Challenges zu planen. Wie Trymacs am Anfang seines Streams bekannt gab, sind folgende Edition schon in Aussicht:

Pokémon Smaragd

Pokémon Heart Gold / Soul Silver

Pokémon Platin

Außerdem sind weitere Pokémon-Challenges zu sechst, also in 3 Zweierteams gegeneinander, geplant. Das würde dann in der 6. Generation – Pokémon X und Y – stattfinden.

Wie sieht es aktuell bei der Challenge aus? In den letzten 3 Tagen haben sich Trymacs, Rumathra und Chefstrobel wieder intensiv an der Trio-Soullink-Challenge versucht. Ihr 81. Versuch schien vielversprechend, doch auch dieser verwandelte sich schließlich durch das Dahinscheiden eines Teams in einen Reinfall. Gestern beendeten die drei ihren Stream mit dem 82. Versuch, der bis jetzt ziemlich gut lief.

Wie findet ihr die Trio-Soullink-Challenge der drei? Schaut ihr sie? Schreib es uns in die Kommentare!

Nicht nur die Pokémon-Challenge zu dritt erfreute sich einer großen Beliebtheit bei den Zuschauern, sondern auch eine Duo-Soullink-Challenge. Varion und Chefstrobel spielten in einem Team gegen Trymacs und Zarbex. Gewinner ist das Team, das in der Pokémon Edition Heart Gold weiter kommt. Einen Gewinner gab es am Ende allerdings gar nicht: Twitch-Streamer sperren sich für Pokémon-Herausforderung 3 Tage in Wohnung ein, spielen das Spiel nicht durch