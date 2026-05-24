Ex-Profi veranstaltet LoL-Turnier, 61-jährige Twitch-Oma stiehlt mit besonderem Skill die Show

Turniere in League of Legends müssen nicht immer mit Profis sein. Manchmal reichen eine 61-jährige Twitch-Oma und etwas Skill aus, um für Schlagzeilen zu sorgen.

Was war das für ein Turnier? Der brasilianische Ex-Profi YoDa hat ein Turnier veranstaltet, bei dem auch Spieler mit etwas niedrigerem Rang mitzocken dürfen.

Ein Teil des Turniers war die 61-jährige Twitch-Streamerin flordelotus18. Seit April 2021 geht sie auf der Plattform live, um ausschließlich League of Legends zu spielen. Insgesamt konnte sie das MOBA schon 5.887 Stunden streamen (twitchtracker.com).

Jetzt hat sie im Turnier mit dem Champion Ashe so gute Ultimates geschossen und getroffen, dass sie der Star der Show wurde. Bei dieser Ultimate handelt es sich um einen starken Pfeil, der über die gesamte Karte geschossen werden kann und den getroffenen Gegner betäubt.

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Die Twitch-Oma trifft mehrfach scheinbar unmögliche Pfeile

Wie sieht ihre Leistung aus? Der Reddit-User lukassrs teilte einen Beitrag, der eine kleine Montage zu den Pfeilschüssen zeigt.

Dort sind mehrere Szenen zu sehen, die einen Kill ermöglichen, nachdem die Twitch-Oma den Pfeil „ins Blaue“ geschossen hat. Aber schaut es euch gerne selbst an:

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Der User schreibt zu der Leistung Folgendes: „Sie trifft die bizarrsten, unmöglichsten Ashe-Ults, und sie sind komplett No-Scope (ohne zu zielen), indem sie nur auf die Minimap klickt.“

Ein weiterer Reddit-User übersetzt das, was von flordelotus18 zum Ende hin gesagt wurde: „Das Beste ist, dass sie am Ende ruft: Enche o rabo de flecha. Bora, was so viel bedeutet wie: „Stopft ihnen Pfeile in den Arsch. Los geht’s!“

Viele andere User feiern die Streamerin ebenfalls und hatten zuerst nicht erwartet, dass sie wirklich nur ohne zu zielen feuern würde.

Es ist nicht das erste Mal, dass Spieler oder Ex-Profis ein Turnier auf die Beine stellen. Zuletzt startete der Twitch-Goldjunge Jynxzi ein Turnier mit 40 anderen Streamern. Dort ging die Rangreichweite von absoluten LoL-Anfängern bis hin zu richtig starken Spielern wie NoWay: LoL-Noob lädt 40 Streamer zu einem Turnier ein, endet für sein Team in Schreierei