Chinesische LoL-Liga bestraft einen ihrer besten Toplaner, weil er eine Regel nicht beachtet hat

Die E-Sport-Szene von League of Legends legt großen Wert auf professionelles Verhalten. Dafür gibt es einige Regeln, die auch mit Geldstrafen einhergehen. Das musste jetzt ein chinesischer Profi erfahren, der sich seinen Fans gegenüber wohl nicht gut verhalten hat.

Um welchen Profi geht es? Nicht nur in den Profi-Matches selbst gibt es Regeln, an die sich Profi-Spieler in den verschiedenen Regionen halten müssen. Auch außerhalb wird ein gewisses Verhalten erwartet, so darf man etwa auch privat nicht einfach trollen.

Aber auch den Fans gegenüber muss man sich vernünftig benehmen. Der chinesische Toplane-Profi Chen Ze-Bin ( Bin ), der aktuell für Bilibili Gaming spielt, musste jetzt 19.000 Euro Strafe zahlen, nachdem er seine Fans ignoriert hat.

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Hätte Bin mal High-Fives gegeben

Wofür genau muss Bin jetzt eine so hohe Strafe zahlen? Am 3. Juni traf Bilibili Gaming (BLG) auf ihre chinesischen Kontrahenten EDward Gaming (EDG). Wie oft auf solchen Events gab es auch einen Walkout zur Stage. Dabei laufen die Mitglieder des Teams an den Fans vorbei zu ihren PCs.

Als BLG dann den Walkout macht, versuchen viele Fans, ein High-Five der Spieler zu ergattern, und die Spieler halten ihre Hand raus, um die Fans glücklich zu machen. Zumindest ist das normalerweise so, denn bei diesem Match hat das Bin nicht gemacht. Während seine Teammitglieder die High-Fives erwidern, läuft er einfach gezielt mit seinen Händen nach unten weiter.

Den Clip dazu seht ihr hier:

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Das sah nicht nur einfach merkwürdig aus, für Bin hatte das jetzt Konsequenzen. Am 4. Juni veröffentlichte die chinesische Liga LPL (Quelle: lol.qq.com) ein Statement zur Situation. Man kündigte eine Strafe an. Bin muss 150.000 RMB bezahlen, das sind etwa 19.000 Euro. Zusätzlich dazu soll er noch an einem disziplinarischen Trainingsprogramm teilnehmen.

Auch BLG wurde für das Verhalten von Bin bestraft. Die Organisation muss 50.000 RMB, knapp 6.000 Euro, bezahlen. Zudem hab es noch eine Verwarnung.

Laut dem Statement (übersetzt mit DeepL) der LPL soll Bin seinen Verpflichtungen im Rahmen der Interaktionsphase vor dem Spiel nicht ordnungsgemäß nachgegangen sein. Sein Verhalten verstößt laut der LPL dem professionellen Ethos und beeinträchtigt das Zuschauererlebnis. Man begründet die Strafe mit Artikel 12.22 der Wettkampfregeln der League of Legends Pro League. BLG als Organisation wird kritisiert, da sie laut der LPL ihre Aufsichtspflicht nicht gut genug erfüllt haben.

Abseits der Strafe für Bin hatte die Begegnung mit EDG wenigstens eine gute Sache für BLG: Man gewann 3:0. Aber was sagt ihr zur Strafe? Sollten sich Profi-Spieler freundlicher den Fans gegenüber verhalten haben, oder zählt nur ihre sportliche Leistung? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare. Strafen können auch bis zur Disqualifikation führen: LoL-Team von Twitch-Streamer Agurin wird aus der Liga disqualifiziert, junger Manager räumt Fehler ein