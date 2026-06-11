Einer der besten LoL-Spieler aller Zeiten muss nach 11 Jahren als Profi zum Militär, verabschiedet sich in einem letzten Stream

In League of Legends gelten Profis aus Südkorea als die besten Spieler der Welt, aber sie müssen trotzdem den verpflichtenden Militärdienst durchführen. Einer der besten Jungler beendet jetzt seine Karriere deswegen und verabschiedet sich in einem letzten Stream noch einmal von seinen Fans.

Um welchen Spieler geht es? Bereits im September 2025 kündigte Han Wang-ho, besser bekannt als Peanut, an, dass er aufhört. Seit 2014 ist er als Profi-Spieler in LoL unterwegs und gilt als einer der besten Jungler aller Zeiten. So spielte er während seiner Karriere für Top-Teams wie SK Telecom T1 oder Gen.G.

Aber Peanut muss in Südkorea zum Militärdienst, der dort verpflichtend ist. Dabei wird jeder Mann mit 18 erfasst, mit 19 gemustert und bis spätestens 28 muss man den Wehrdienst beginnen. Der dauert dann 18 bis 21 Monate (Quelle: 90daykorean.com).

Faker, Chovy und Zeus konnten dem entgehen, weil sie 2023 bei den Asia Games gewonnen haben. Südkoreaner können dem Militärdienst entgehen, wenn sie Großes für das Land leisten.

Peanut hat sich jetzt kurz vor dem Start seines Dienstes in einem Stream verabschiedet und auch die Fans trauern um die Jungle-Legende.

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Eine Rückkehr ist unwahrscheinlich

Wie reagierten die Fans auf seinen Abschied? In einem letzten Stream verabschiedete sich Peanut von seinen Fans, kurz bevor es für ihn beim Militär losgeht. Das Ende des Streams teilte Sheep Esports auf x.com. Während Yellow Submarine von den Beatles läuft, sagt er noch Goodbye, Goodnight.

Unter den Kommentaren des Clips scheint die Mehrheit über seinen Abgang zu trauern. Er wird mit passenden Memes verabschiedet und Nutzer wie @FizzKaleefa (via x.com) schreiben: Peanut ist der beste Jungler aller Zeiten. Nutzer wie @Makoto_97 (via x.com) kritisieren auch den Militärdienst: Dass man Menschen dazu zwingt, ihre Karriere aufzugeben, nur um Soldat zu spielen, werde ich nie verstehen .

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Kann er seine Karriere nach dem Dienst fortsetzen? Theoretisch gesehen kann er nach dem Militärdienst einfach weitermachen. Das Problem ist aber, dass er dann fast 2 Jahre keine Profi-Matches mehr gemacht hat und fast 30 ist, ein relativ hohes Alter für LoL-Profi-Verhältnisse. Demnach wäre eine Rückkehr auf das höchste Level relativ schwer.

Er selbst scheint das aber auch zu wissen, denn kurz vor den Worlds 2025 sagte er in einem YouTube-Clip von lolesports, dass er vor seinem Ruhestand noch einen Worlds-Titel gewinnen möchte, was er leider nicht geschafft hat. Dementsprechend ging wohl auch Peanut nicht von einer Rückkehr aus.

Aber es gibt noch abseits vom reinen Profi-Sein Möglichkeiten für ihn. Er könnte als Coach oder Berater arbeiten oder sich dem Streamen widmen. Als bekannter Spieler hat er durchaus die Möglichkeit, auch so durchzustarten. Wie es mit ihm weitergeht, wird man aber wohl erst in etwa 2 Jahren sehen können.

Trotz seines Militärdienstes konnte sich Peanut in über 11 Jahren einen Namen in LoL machen, den man wohl lange nicht vergessen wird. Aber auch im hohen Alter kann man sich noch mit anderen messen, wie eine Oma zeigt: 61-jährige Oma dominiert LoL-Turnier, trifft Ultimates, auf die jeder Casual neidisch wäre