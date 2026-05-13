LoL-Noob lädt 40 Streamer zu einem Turnier ein, es eskaliert komplett

Der Twitch-Streamer Jynxzi ist gerade dabei, League of Legends zu lernen. Während seiner Mission streamt er immer mal wieder mit anderen Größen von Twitch. Jetzt hat er sein eigenes Turnier auf die Beine gestellt.

Was ist das für ein Turnier? Seit mehreren Wochen ist Jynxzi im LoL-Grind. Damit seine Fans ihm nicht nur beim mittelguten LoL-Gameplay zuschauen müssen, lud er Profis und Noobs aus der Twitch-Szene zu einem großen Turnier ein.

Am Montag, dem 11. Mai 2026 war es dann so weit, 40 Twitch-Streamer in 8 Teams traten gegeneinander an. Die Captains, geführt von den LoL-Veteranen durften sich ihre Teams selbst aussuchen und sie danach zum Sieg führen. Doch mit dem gewinnen klappte das nicht so gut für Jynxzi.

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Ein hartes Team

Wie lief es für Jynxzi? Der Veranstalter landete im Team mit LoL-Tyrann Tyler1, der ihn bereits in seinen ersten Stunden League of Legends angeschrien hat und sich eingestehen musste, dass das Moba nichts für Anfänger ist.

Je öfter das Team im Turnier verlor, desto aggressiver und lauter wurde der Streamer, dessen Aufgabe es eigentlich war, Jynxzi und die anderen LoL-Anfänger bis zum Sieg zu führen. In einem Clip des Streams sieht man den Tyrannen ausrasten.

Dabei schreit er: „Carrybar zu sein, ist ein verdammter Skill!“. Das Team selbst hatte am Ende aber auch genug von voneinander und machte sich gegenseitig Vorwürfe, wer denn jetzt am Ende schuld sei, dass man einen haufen Games verloren hatte.

Wie kam das Turnier an? Für die Fans der Twitch-Streamer gilt das Turnier als absolut gelungen. Profis dabei zuzusehen wie sie verzweifelt versuchen Anfänger zum Sieg zu führen, hat so viele lustige Momente hervorgerufen, dass die Clips überall auf Reddit viral gehen.

Das ganze Turnier könnt ihr auf Twitch nochmal nachsehen, wir legen euch aber diesen Clip ganz besonders ans Herz, um zu verstehen, wie die Dynamik aussah:

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Mit seiner Mission, auch in League of Legends gut zu werden, hat sich Jynxzi wohl auf seine bislang schwierigste Mission begeben. Glaubt ihr Jynxzi wird bald in den Rängen von LoL aufsteigen, oder braucht er noch Monate bis er gut im Moba wird? Schreibt es uns in die Kommentare! Doch worauf er sich einlässt, war ihm von vornherein klar: Twitch-Streamer will sehen wie hart LoL wirklich ist, kündigt langen Grind ohne Vorkenntnisse an