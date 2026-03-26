Twitch-Streamer will den Hype um LoL verstehen, kündigt ohne Vorkenntnisse harten Grind an

Ein Twitch-Streamer versucht, die einst größten Titel wiederzubeleben. Nach seinen Versuchen in Counter-Strike 2 und Rainbow Six: Siege sollen nun Apex Legends und League of Legends folgen.

Um wen geht es? Der 24-jährige Twitch-Streamer Jynxzi, der mit echtem Namen Nicholas Stewart heißt, ist ein US-amerikanischer Twitch-Streamer, der vor allem durch seine laute Art und seine extremen Reaktionen bekannt ist. Wenn er streamt, wird geschrien, gesprungen und es fliegt auch mal ein Stuhl um.

Nachdem er jahrelang nur Ubisofts Rainbow Six: Siege gegrindet hat, wurde er sogar zu Nummer 1 auf Twitch. 2025 kehrte er dem Ubisoft-Shooter jedoch den Rücken und wechselte seitdem durch verschiedene Spieler auf der Mission, sie „wiederzubeleben“.

Selbst wenn die Spiele nicht erledigt sind, will er selbst in den Titeln jeweils gut werden und verstehen, worum es wirklich geht. So verstand er zuletzt auch, dass es in Counter-Strike 2 nicht nur um Bomben und Geiseln, sondern auch um das Öffnen von Kisten geht.

Ein anderer Streamer ist ein echter Profi in League of Legends:

Zeit für zwei Legenden-Spiele

Was hat er nun vor? Der Twitch-Streamer möchte als Nächstes die Apex Legends und League of Legends „wiederbeleben“. Er selbst hat beide Titel wohl kaum gespielt. So erklärt er in einem Clip auf X.com, er habe gehört, Apex Legends sei „Peak“, aber gleichzeitig „gerade im Dreck“. Er scheint nur wenig Ahnung vom Shooter zu haben.

So freut er sich darauf, zu sehen, was der Shooter kann – schließlich hat Jynxzi bereits viel Shooter-Erfahrung gesammelt. Doch bei League of Legends geht es um mehr als nur mal reinschauen.

Was hat er mit League of Legends vor? In dem Clip verrät er, dass er gehört habe, League of Legends hätte die höchste Schwelle, um gut zu werden. Die Skill-Gap sei gewaltig und er selbst freue sich bereits darauf, in 1–2 Monaten das MOBA in Angriff zu nehmen.

Ich muss unbedingt League of Legends spielen, bevor ich sterbe, Alter. Das ist so ziemlich eines der beliebtesten Spiele aller Zeiten. Es sieht auch aus wie eines der einzigartigsten Spiele aller Zeiten und hat potenziell einen der größten Leistungsunterschiede aller Zeiten, was mich regelrecht in Wallung bringt.

Immer wieder stellt er sich während seiner „Wiederbelebungen“ auch Herausforderungen wie Duellen gegen etablierte Streamer des jeweiligen Spiels oder versucht, einen gewissen Rang im Spiel zu erreichen.

Während sich in den Kommentaren unter dem Clip viele an dem „Wiederbeleben“ der Spiele stören, die gar nicht erledigt sind, bleibt zu sehen, wie der große Streamer sich in League of Legends schlägt. Seine Shooter-Skills werden ihm hier wohl kaum helfen.

Einen Einblick in die größten Multiplayer-Titel der Welt zu nehmen und dabei nicht nur das Konzept des Spiels, sondern auch die Seiten, um die es wirklich geht, zu entdecken, ist auch für die Zuschauer spannend. Zuletzt ist sein Abtauschen in Counter-Strike 2 aber ausgeartet: Twitch-Streamer gibt 2.000 Dollar an einem Tag in Counter-Strike 2 aus, wird gesperrt, bittet den Chef von Steam um Vergebung