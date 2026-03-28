Das erfolgreichste MMORPG aus Deutschland seit Tibia wird nicht nur hübscher, sondern erobert auch neue Plattform

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4 Min. Karsten Scholz 0 Kommentare Lesezeichen
Das erfolgreichste MMORPG aus Deutschland seit Tibia wird nicht nur hübscher, sondern erobert auch neue Plattform

Es ist Zeit für unser MeinMMO-Format „MMORPG-News in 5 Minuten“. Wir fassen euch die wichtigsten Meldungen rund um das beste Genre der Welt zusammen. Euch erwarten Creator-Drama, ein deutsches Erfolgs-MMORPG auf Xbox, der Kampf um New World und mehr.

Highlights der Woche:

Was ist sonst noch passiert? Ganz viel Crimson Desert. Das neue Spiel der Black-Desert-Macher ist zwar kein MMORPG, besitzt aber viele Stärken des Quasi-Vorgängers – etwa bei Kampfsystem, Grafik und Masse an Features. Den Erfahrungsbericht von MeinMMO-Redakteur Karsten Scholz findet ihr hier.

Crimson Desert: Launch-Trailer zeigt neue Bosse, Drachen-Action und den Sturm auf einen fahrenden Zug
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Macher von Crimson Desert versprechen kostenlose Updates, aber ein gewünschtes Feature wird es wohl nie geben Spieler merkt nach 40 Stunden, dass Crimson Desert eine Sache besser als GTA 5 macht, hätte sich die Kämpfe einfacher machen können Crimson Desert: Inventar schnell vergrößern – So geht’s Crimson Desert: Rezepte für Farben – So mischt ihr eure Zutaten auch ohne Rezepte Spieler merkt nach 40 Stunden, dass Crimson Desert eine Sache besser als GTA 5 macht, hätte sich die Kämpfe einfacher machen können Das erfolgreichste MMORPG aus Deutschland seit Tibia wird nicht nur hübscher, sondern erobert auch neue Plattform Nach 100 Stunden in Pywel ist klar: Kommende Open Worlds müssen von Crimson Desert lernen Unser MMORPG-Experte ist nach über 60 Stunden in Crimson Desert überwältigt vom Best of aus 12 Jahren Open-World-Games 6 Gründe, warum euch Crimson Desert trotz des Hypes enttäuschen könnte Nach 100 Stunden in Pywel ist klar: Kommende Open Worlds müssen von Crimson Desert lernen Crimson Desert war eins der besten neuen Games der gamescom – AMD verrät weitere Details und zeigt frisches Gameplay Unser MMORPG-Experte ist nach über 60 Stunden in Crimson Desert überwältigt vom Best of aus 12 Jahren Open-World-Games

Was bringt die Zukunft für ESO? Bald wissen wir es!

Das passierte bei den großen MMORPGs:

Guild Wars 2 gehört zu den umfangreichsten und beliebtesten MMORPGs unserer Zeit. Doch lohnt sich ein Einstieg oder eine Rückkehr auch im Jahr 2026, rund 14 Jahre nach Release? Wir verraten es euch im Folgenden, schaut aber auch gern auf dem YouTube-Kanal von MeinMMO vorbei!

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Das passierte bei den kleinen MMORPGs:

  • Pax Dei hat sein Frühlings-Update erhalten, mit einem verbesserten Inventar-Management, Spieler-Duellen, Karten-Verbesserungen und mehr. Die Patch Notes findet ihr unter anderem auf Steam.
  • Mit Havenhythe ist in RuneScape eine neue Region erschienen, mit einer Story, die sich über das gesamte Jahr 2026 hinweg weiter entfalten soll. Alles dazu erfahrt ihr auf runescape.com und über den Trailer auf YouTube.
  • In RuneScape startet außerdem das alljährliche Oster-Event. Weiterhin dürfen sich PvP-Fans über Verbesserungen der Lebensqualität freuen. Und es gab Optimierungen für den Mobile-Client. Die Patch Notes? Auf runescape.com.
  • Reign of Guilds hat ebenfalls ein neues Update erhalten, mit einer neuen Insel. Wer dort viel riskiert, soll auch wertvollere Belohnungen abgreifen können. Weiterhin wurde das Teleportationssystem überarbeitet. Und es gibt jetzt eine Eternal-Siege-Mechanik für die Burg von Maenboff-County. Alle Details stehen in den Patch Notes auf Steam.
  • In Neverwinter läuft noch bis zum 2. April 2026 das April-Fowls-Event. Freut euch auf zwei neue Belohnungen, darunter ein mechanisches Gänse-Mount. Bilder vom Reittier und die Patch Notes findet
  • Nach dem schwierigen Start im Februar 2026 steigen die Spielerzahlen und die Bewertungen von The Quinfall langsam. Verantwortlich dafür sind vor allem die vielen Updates, die in den vergangenen Wochen erschienen sind. Ganz neu: Patch 1.0.0.22. Die Patch Notes sind auf Steam.
  • Zum 16. Jubiläum hat Star Trek Online ein neues, mehr als 14 Minuten langes Video auf YouTube veröffentlicht und ein besonderes Enterprise Bundle mit 4 Raumschiffen angekündigt.
  • Für EverQuest II ist Update 131 mit dem Namen „Gerion’s Reckoning “ erschienen. Freut euch auf neue Dungeon- und Raid-Herausforderungen. Die Patch Notes sind wie gewohnt auf everquest2.com. Den offiziellen Trailer könnt ihr euch im Folgenden sowie auf YouTube geben:
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Das passierte bei den MMORPGs in Entwicklung:

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Damit haben wir euch das Wichtigste zusammengefasst, das zuletzt in der Welt der MMORPGs vorgefallen ist.

Worüber habt ihr euch in dieser Woche gefreut? Worüber habt ihr euch geärgert? Schreibt es uns doch in die Kommentare. Wer einen Gesamtüberblick über die Historie der Online-Rollenspiele sucht, wird in diesem umfassenden Special fündig: Die Geschichte der MMORPGs – Von Habitat bis Throne and Liberty, und allem, was dazwischen passiert ist

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