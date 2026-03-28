Das erfolgreichste MMORPG aus Deutschland seit Tibia wird nicht nur hübscher, sondern erobert auch neue Plattform

Es ist Zeit für unser MeinMMO-Format „MMORPG-News in 5 Minuten“. Wir fassen euch die wichtigsten Meldungen rund um das beste Genre der Welt zusammen. Euch erwarten Creator-Drama, ein deutsches Erfolgs-MMORPG auf Xbox, der Kampf um New World und mehr.
Highlights der Woche:
- Das Ende von New World soll schon im Januar 2027 geschehen. Doch die Hoffnung der Spieler liegt auf einem Verkauf. Was es dafür braucht und wie die Chancen stehen, erklärt ein ehemaliger Entwickler. In der Zwischenzeit erscheinen weitere Updates für das MMORPG.
- World of Warcraft verändert sich, wenn ihr seit dieser Woche die Kampagne weiterspielt. Mitternacht bricht über Azeroth herein.
- Josh Strife Hayes gilt als smarter MMO-Experte auf YouTube und Twitch. Für eine Reihe bezahlter Videos musste er sich nun bei einem Teil seiner Community rechtfertigen.
- Albion Online bekommt nicht nur ein Grafik-Update, es erscheint am 21. April 2026 auch für eine neue Plattform, und zwar die Xbox. Dank Free2Play-Modell und Cross-Progression könnt ihr dort problemlos eure bereits bestehenden Charaktere spielen. Alle weiteren Details zur Xbox-Premiere des erfolgreichsten MMORPGs aus Deutschland seit Tibia findet ihr auf albiononline.com.
Was ist sonst noch passiert? Ganz viel Crimson Desert. Das neue Spiel der Black-Desert-Macher ist zwar kein MMORPG, besitzt aber viele Stärken des Quasi-Vorgängers – etwa bei Kampfsystem, Grafik und Masse an Features. Den Erfahrungsbericht von MeinMMO-Redakteur Karsten Scholz findet ihr hier.
Was bringt die Zukunft für ESO? Bald wissen wir es!
Das passierte bei den großen MMORPGs:
- Die Bosse in World of Warcraft waren zu schwach. Daher korrigierte Blizzard das, machte Dungeons und Raids härter, passend zum Start der Saison.
- In World of Warcraft kann man beim World First Race scheitern – auf lustige Weise. Methode 1: Vergessen, das WoW-Abo zu bezahlen.
- Eine Gilde hat sich in World of Warcraft beim World-First-Race einen der begehrten ersten Kills gesichert. Dabei zeigen sie klar, was sie von Blizzard halten.
- World of Warcraft endlich als animierte Serie. Ein neues Video schürt die Hoffnungen der Fans und löst Tränen aus.
- Eine eigene Xal’atath im Schlafzimmer – für manchen Fan von World of Warcraft ein Traum. Einer konnte sich ihn erfüllen und das für recht kleines Geld. Apropos: Priester bekommen derzeit wieder Botschaften von Xal’atath zu hören.
- Das schlechteste Schmuckstück aller Zeiten ist ein Ruf, den man sich in World of Warcraft hart erarbeiten muss. Ein Trinket arbeitet fleißig daran.
- Am 31. März 2026 findet um 21 Uhr die ESO 2026 Seasons Direct statt, in der es um die Zukunft des Elder-Scrolls-MMORPG geht. Wo? Auf Twitch! Außerdem läuft vom 2. April bis zum 15. April das Spieljubiläum 2026, mit einem Erfahrungspunkte-Buff und besonderen Belohnungen. Die Infos zum Event findet ihr auf elderscrollsonline.com.
- Final Fantasy XIV erhält in Japan mit dem nächsten Patch eine erhöhte Altersfreigabe. Das liegt aber nicht etwa an den Kämpfen oder der Story, es liegt an den Fotos, die Spieler von ihrem Charakter machen.
- Das Update vom 26. März für Black Desert brachte Verbesserungen für das UI der Weltkarte, die Entfernung der Godes-Auge-Waffen und mehr. Zu den Patch Notes geht’s auf playblackdesert.com.
Guild Wars 2 gehört zu den umfangreichsten und beliebtesten MMORPGs unserer Zeit. Doch lohnt sich ein Einstieg oder eine Rückkehr auch im Jahr 2026, rund 14 Jahre nach Release? Wir verraten es euch im Folgenden, schaut aber auch gern auf dem YouTube-Kanal von MeinMMO vorbei!
Das passierte bei den kleinen MMORPGs:
- Pax Dei hat sein Frühlings-Update erhalten, mit einem verbesserten Inventar-Management, Spieler-Duellen, Karten-Verbesserungen und mehr. Die Patch Notes findet ihr unter anderem auf Steam.
- Mit Havenhythe ist in RuneScape eine neue Region erschienen, mit einer Story, die sich über das gesamte Jahr 2026 hinweg weiter entfalten soll. Alles dazu erfahrt ihr auf runescape.com und über den Trailer auf YouTube.
- In RuneScape startet außerdem das alljährliche Oster-Event. Weiterhin dürfen sich PvP-Fans über Verbesserungen der Lebensqualität freuen. Und es gab Optimierungen für den Mobile-Client. Die Patch Notes? Auf runescape.com.
- Reign of Guilds hat ebenfalls ein neues Update erhalten, mit einer neuen Insel. Wer dort viel riskiert, soll auch wertvollere Belohnungen abgreifen können. Weiterhin wurde das Teleportationssystem überarbeitet. Und es gibt jetzt eine Eternal-Siege-Mechanik für die Burg von Maenboff-County. Alle Details stehen in den Patch Notes auf Steam.
- In Neverwinter läuft noch bis zum 2. April 2026 das April-Fowls-Event. Freut euch auf zwei neue Belohnungen, darunter ein mechanisches Gänse-Mount. Bilder vom Reittier und die Patch Notes findet
- Nach dem schwierigen Start im Februar 2026 steigen die Spielerzahlen und die Bewertungen von The Quinfall langsam. Verantwortlich dafür sind vor allem die vielen Updates, die in den vergangenen Wochen erschienen sind. Ganz neu: Patch 1.0.0.22. Die Patch Notes sind auf Steam.
- Zum 16. Jubiläum hat Star Trek Online ein neues, mehr als 14 Minuten langes Video auf YouTube veröffentlicht und ein besonderes Enterprise Bundle mit 4 Raumschiffen angekündigt.
- Für EverQuest II ist Update 131 mit dem Namen „Gerion’s Reckoning “ erschienen. Freut euch auf neue Dungeon- und Raid-Herausforderungen. Die Patch Notes sind wie gewohnt auf everquest2.com. Den offiziellen Trailer könnt ihr euch im Folgenden sowie auf YouTube geben:
Das passierte bei den MMORPGs in Entwicklung:
- Noch vor dem Release im Westen erhält Aion 2 ein großes Update für seine Klassen und die Balance. Damit wollen die Entwickler das MMORPG und seine Klassen einzigartiger machen.
- Mit EverQuest Legends wurde ein Projekt angekündigt, das die klassische EverQuest-Erfahrung von 1999 zurückbringen und verbessern soll. Und lange müsst ihr nicht mehr warten.
- In der Nacht vom 23. März auf den 24. März brach in der MMO-Community Panik aus. Laut einem Leaker soll das LoL-MMORPG gestrichen worden sein, doch so klar ist die Lage nicht.
- Das neue MMORPG Never Wither setzt neben einem abgefahrenen Klassen-System mit interessanter Powerfantasy auch auf Survival und PvP. Wie sich das zusammenfügt, wollen die Entwickler euch bald auf Steam selbst spüren lassen.
- Am 10. April 2026 findet auf Steam ein öffentlicher Playtest für das 2,5D-MMORPG Etherwind statt. Hinter dem Projekt steht ein Solo-Entwickler.
Damit haben wir euch das Wichtigste zusammengefasst, das zuletzt in der Welt der MMORPGs vorgefallen ist.
Worüber habt ihr euch in dieser Woche gefreut? Worüber habt ihr euch geärgert? Schreibt es uns doch in die Kommentare. Wer einen Gesamtüberblick über die Historie der Online-Rollenspiele sucht, wird in diesem umfassenden Special fündig: Die Geschichte der MMORPGs – Von Habitat bis Throne and Liberty, und allem, was dazwischen passiert ist
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