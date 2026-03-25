Lohnt sich Guild Wars 2 im Jahr 2026? MeinMMO verrät es euch im Video

Guild Wars 2 gehört zu den umfangreichsten und beliebtesten MMORPGs unserer Zeit. Doch lohnt sich ein Einstieg oder eine Rückkehr auch im Jahr 2026, rund 14 Jahre nach Release? MeinMMO zeigt es euch.

Worum geht es in unserem neuen YouTube-Video? Nachdem wir uns in einem anderen Video auf dem YouTube-Kanal von MeinMMO bereits damit beschäftigt haben, für wen sich The Elder Scrolls Online 2026 lohnt, gehen wir nun der Frage auf den Grund, für wen sich Guild Wars 2 dieses Jahr lohnt.

In unserem neuesten YouTube-Video nehmen wir Guild Wars 2 also nach heutigem Stand unter die Lupe und beleuchten für euch, ob ihr im MMORPG auch heute als Neueinsteiger oder Rückkehrer ein Zuhause finden könnt.

Unser Video findet ihr hier:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Guild Wars 2 unter der Lupe

Welche Themen werden beleuchtet? In dem Video gehen wir im ersten Teil darauf ein, was euch eigentlich in Guild Wars 2 erwartet und was das MMORPG so besonders macht. Hier gibt es einen kurzen Abriss für alle, die sich noch nicht eingehend mit dem Spiel auseinandergesetzt haben.

Im zweiten Teil geht es dann um alles, was für das Jahr 2026 in Guild Wars 2 geplant ist und was vielleicht anstehen könnte. So können gerade Wiederkehrer einschätzen, ob sich eine Rückkehr für kommende Änderungen lohnt und ob bisherige Stolpersteine gegebenenfalls ausgemerzt werden.

Teil 3 dreht sich dann um Stärken und Schwächen für den Fall, dass ihr Neueinsteiger, Wiederkehrer oder Veteran seid. Hier werden die einzelnen Punkte aufgeführt, die entweder für oder gegen Guild Wars 2 im Jahr 2026 sprechen.

Zum Abschluss gibt es ein Fazit, das euch alle gesammelten Punkte noch einmal zusammenfasst.

Neben Guild Wars 2 gibt es auch andere MMORPGs, die wir für euch beleuchtet haben. So haben wir uns in einem weiteren Video angeschaut, welche Games sich dieses Jahr besonders für euch lohnen. Den Beitrag und das Video dazu findet ihr hier: Welche MMORPGs lohnen sich 2026 wirklich? – MeinMMO verrät es euch im Video