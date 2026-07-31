Diablo 4 Season 15: Alles zu Start, Release Date und den besten Klassen

Season 15 startet im September in Diablo 4 und bringt frischen Content sowie einige Änderungen ins ARPG. Welche neuen Features euch erwarten, erfahrt ihr hier auf MeinMMO.

In einem aktuellen Blogpost haben die Entwickler erste Details zu den Inhalten der neuen Season verraten. Die geplanten Neuerungen könnt ihr schon bald auf dem PTR testen. Auf der BlizzCon 2026 will Blizzard weitere Details zu neuen Inhalten in Diablo 4 teilen.

Wir fassen alle wichtigen Infos für euch zusammen und aktualisieren den Artikel regelmäßig, sobald es neue Entwicklungen gibt.

Mit unserem Verzeichnis könnt ihr schnell zu den einzelnen Punkten springen:

Season 15: Start, PTR und Patch-Notes

Wann startet Season 15? Season 15 startet voraussichtlich am 15. September 2026, wenn man nach den verbleibenden Tagen im Reliquiar von Season 14 geht. Wir rechnen damit, dass es gegen 19:00 Uhr deutscher Zeit losgeht. Ob es einen Preload geben wird, ist bisher unklar.

Wann endet Season 15? Normalgroße Seasons durchlaufen einen 90-Tage-Zyklus. Ein konkretes Enddatum gibt es zwar noch nicht, aber Season 15 dürfte damit bis Mitte Dezember laufen.

Gibt es einen PTR zu Season 15? Ja, der PTR (Testserver) startet am 4. August um 19:00 Uhr MESZ und läuft bis zum 11. August um 19:00 Uhr MESZ. Dort könnt ihr saisonale Features, Items und Mechaniken vorab via Battle.net ausprobieren.

Gibt es Patch-Notes zu Season 15? Die ausführlichen Patch Notes zum PTR von Season 15 findet ihr auf der Blizzard-Website.

Aktuell befinden wir uns noch in Season 14 von Diablo 4:

Video starten Diablo 4 zeigt Inhalte von Season 14 „Saison des erwachten Todes“ im Gameplay-Trailer Autoplay

Season 15: Thema und neue Features

Was ist das Thema von Season 15? Das Thema von Season 15 ist bisher nicht offiziell bekannt. Im Blogpost bietet Blizzard jedoch bereits einen Einblick in die saisonalen Inhalte und Änderungen am Basisspiel.

Das steckt in Season 15:

Saisonale Items: Mit den Seelenscherben kommen neue, sockelbare Items ins Spiel. Es gibt sie in allen Seltenheitsstufen (gewöhnlich bis einzigartig) und sie bringen euch verschiedene starke Boni.

Neue, altbekannte Uniques: Insgesamt 9 Uniques aus Diablo 1 bis 3 kehren zurück – darunter Leorics Krone und der Stein von Jordan. Die Stats sind an Diablo 4 angepasst und damit nicht identisch zu früheren Versionen. Etwa die Hälfte davon ist von allen Klassen nutzbar.

Anpassung von Mythics: Nach Kritik schraubt Blizzard weiterhin an den Mythics. Das System soll in Season 15 einfacher werden, mehr Crafting-Optionen bieten und euch gezieltere Kontrolle über die wichtigsten Items für eure Builds geben.

Reinkarnation: Charaktere vom ewigen Realm lassen sich nun direkt in saisonale Charaktere umwandeln. So spart ihr euch das komplette Neuerstellen eurer Lieblingshelden. Wie das Reinkarnations-System in Diablo 4 funktioniert, erfahrt ihr hier.

Seelenscherben in Season 15 von Diablo 4. Neue, altbekannte Uniques aus Diablo-Vorgängern. Reinkarnation belebt eure alten Charaktere.

Herausforderungs-Dungeons: Über Portale im Überland gelangt ihr zu neuen Dungeons, in denen ihr gefährliche Bosse bekämpft. Auf Qual-Stufen könnt ihr die Schwierigkeit für besseren Loot bis zu drei Stufen über eurem aktuellen Niveau anheben.

Neue Talisman-Zauber: Das Talisman-System bekommt neue Unique- und Mythic-Zauber. Jeder einzigartige Zauber hat zudem eine geringe Chance, als mythische Variante zu droppen.

Horadrische Post: Ein neues Ingame-System, über das Blizzard euch Belohnungen und Vorräte schickt. Auf dem PTR bekommt ihr bereits ein erstes Gedenk-Item.

Eine vollständige Liste aller Items und Details findet ihr auf news.blizzard.com.

Season 15: Beste Klassen und Builds

Welche Klasse ist die beste Klasse in Season 15? Welche Klassen und Builds die Tier Lists in Season 15 dominieren werden, steht noch nicht fest. Der PTR wird erste Entwicklungen zeigen. In Season 14 hat vor allem der Barbar mit mehreren Builds das S-Tier angeführt. Wie stark die neuen Seelenscherben, Zauber und Uniques die Meta beeinflussen, zeigt sich erst nach den Tests. Und wie die Klassen aktuell im Endgame performen, seht ihr in unserer Tier List für Season 14 in Diablo 4.