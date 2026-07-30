Eine kleine Änderung in Diablo 4 steht nicht in den deutschen Patch Notes, sorgt für riesige Freude unter Spielern

Blizzard musste in Season 14 von Diablo 4 schon so einige Probleme ausbügeln. Eine kleine, aber entscheidende Anpassung haben sie in den deutschen Patch Notes unterschlagen – und jetzt freut sich die Community über die Rückkehr einer „Kugel“.

Welche Änderung sorgt für Freude?

Mit Patch 3.1.2 hat Blizzard am 28. Juli 2026 einen kritischen Fehler behoben, der die Klassen-Balance beeinflusst hat.

Auch die Beschreibung eines Rezepts im Horadrimwürfel wurde angepasst, damit Spieler nicht mehr ihre wertvollen Items opfern.

Abgesehen davon hat der Patch die „Immunitätskugel“ zurück in die Grube gebracht.

Auf Reddit war das Update direkt ein großes Thema. Viele Spieler loben die Änderung, spotten aber auch darüber, dass Blizzard hier lediglich ein Feature wiedereinführt, das sie zuvor selbst entfernt hatten.

Die Erleichterung über die Rückkehr überwiegt dennoch. Denn ohne die Kugel sorgen verbliebene Gegner oder lästige On-Death-Effekte, unter denen besonders eine Art von Build leidet, am Ende eines Gruben-Laufs regelmäßig für Frust, weil sie das Aufwerten der Glyphen am Sockel verhindern bzw. stören.

Wie absurd das im Gameplay aussieht, zeigt ein YouTube-Clip von dem Diablo-Experten wudijo. Dort hält ihn ein unaufhaltsamer Gegner schlichtweg davon ab, seine Glyphen aufzuwerten.

Video starten Diablo 4 zeigt Inhalte von Season 14 „Saison des erwachten Todes“ im Gameplay-Trailer Autoplay

Immunitätskugel war nicht auf ein Endgame-Feature abgestimmt

Warum wurde die Kugel entfernt? Warum Blizzard die Kugel überhaupt entfernt hatte, wurde offiziell zwar nicht verraten, aber die englischen Patch Notes liefern Hinweise. Die Unverwundbarkeit wurde offenbar ausgenutzt, um Bosse völlig gefahrlos zu besiegen.

Laut Reddit-Nutzer DarkeSword war es durch die Kriegspläne-Skillung etwa möglich, den Boss Varshan am Ende der Grube geschützt aus der Blase heraus zu erledigen, sobald dieser nach dem Run spawnte.

Das sagen die Patch Notes: In den deutschen Patch Notes zu Patch 3.1.2 vom 28. Juli 2026 steht nichts von der (erneuten) Einführung der Immunitätskugel, dafür aber in den englischen. Dort heißt es übersetzt:

Die Unverwundbarkeitsblase am Ende eines Gruben-Laufs wurde überarbeitet, um Boss-Hinterhalte des Flüsterns korrekt zu berücksichtigen, und wieder im Spiel hinzugefügt: Die Blase erscheint sofort nach Abschluss eines Gruben-Laufs, wenn kein Hinterhalt des Flüsterns ausgelöst wird.

Wenn ein Hinterhalt des Flüsterns erscheint, wird die Blase unterdrückt, bis der Boss des Hinterhalts getötet wurde. Quelle: Blizzard

Das bedeutet konkret: Habt ihr im Kriegspläne-Skilltree beim Flüsternden Baum den Punkt „Boshafte Invasion“ aktiv, kann Varshan nach Abschluss eines Geflüsters spawnen. Das erfolgt also auch in der Grube, wenn diese als Geflüster markiert ist. Tauchen Varshan oder andere Gegner dort auf, spawnt keine Immunitätskugel, bis ihr die Angreifer besiegt habt.

Haben euch die verbliebenen Gegner und Effekte am Sockel in der Grube auch den letzten Nerv geraubt? Seid ihr genauso froh, dass die Kugel endlich zurück ist? Teilt eure Erfahrungen gerne in den Kommentaren!

Blizzard hat in Season 14 alle Hände voll zu tun, da etliche Änderungen bei den Fans auf Kritik stießen – wie etwa das lästige Ausrüstungslimit für bestimmte Items. Das haben die Entwickler nach den kritischen Rückmeldungen aus der Community wieder gestrichen: Ein lästiges Limit nervt Spieler in Diablo 4 Season 14, Blizzard reagiert, patcht es direkt ganz raus