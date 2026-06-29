Diablo 4 Tier List: Beste Builds im Endgame von Season 14

Unsere Tier List für Season 14 in Diablo 4 liefert euch die besten Builds fürs Endgame nach den großen Änderungen an mythischen Items.

Das sind die besten Builds in Season 14: Nach aktuellem Stand ist der Wirbelwind-Barbar mit seinem klassischen „Spin to Win“ der König der Tier List. Allgemein sieht es so aus, als seien Barbaren und Jäger die großen Gewinner in dieser Season.

Für die Tier List schauen wir auf die allgemein besten Builds fürs Endgame. Level-Builds, sowie Builds für Speedfarming oder bestimmte Bosse, fallen nicht ins Gewicht. Aktuell beziehen sich die Infos noch auf Ergebnisse aus dem PTR sowie angekündigte Änderungen, da die Season erst am 30. Juni startet.

Hier findet ihr alle Infos zu Inhalten und Änderungen von Diablo 4 Season 14.

Die Tier List wird stetig überarbeitet. Für das Ranking beziehen wir Infos aus den Tier Lists von maxroll, dem deutschen Experten Rob sowie eigenen Erfahrungen mit ein.

S-Tier: Die besten Builds in Season 14

„CotA“/Mächtiger-Wurf-Barbar

Minion-Barbar

Wirbelwind-Barbar

Durchschlagender-Schuss-Jäger

Todesfallen-Jäger

Feuerwand-Zauberin

Video starten Diablo 4 zeigt Inhalte von Season 14 „Saison des erwachten Todes“ im Gameplay-Trailer Autoplay

A-Tier: Starke Builds in Season 14

Ansturm-Barbar

Sprungschlag-Barbar

Zerfleischen-Barbar

Gewittersturm-Druide

Schreddern-Druide

Tornado/Werenado-Druide

Ausweichen-Geistgeborener

Stachel-Geistgeborener

Gefallenen-Hexenmeister

Herzsucher-Jäger

Klingensturm-Jäger

Pfeilhagel-Jäger

Preschen-Jäger

Schnellfeuer-Jäger

Schraubklingen-Jäger

Tanz-der-Messer-Jäger

Gebieter-Paladin

Blutwellen-Totenbeschwörer

Knochengeist-Totenbeschwörer

Meteor-Zauberin

Robs Tier List könnt ihr auch in seinem Video auf Deutsch sehen:

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B-Tier: Das solide Mittelfeld

Doppelschwung-Barbar

Mächtiger-Mahlstrom-Barbar

Todesstoß-Barbar

Raserei-Barbar

Erdrutsch-Druide

Felsbrocken-Druide

Kataklysmus-Druide

Stachelsalve-Geistgeborener

Harke-Geistgeborener

Zerschmetternde-Hand-Geistgeborener

Apokalypse-Hexenmeister

Höllenbruch-Hexenmeister

Minion-Hexenmeister

Feuereifer-Paladin

Göttliche-Lanze-Paladin

Hammerdin

Schlagabtausch-Paladin

Golem-Totenbeschwörer

Knochenspeer-Totenbeschwörer

Blizzard-Zauberin

Eissplitter-Zauberin

Feuerball-Zauberin

Kettenblitz-Zauberin

Kugelblitz-Zauberin

C-Tier: Off-Meta-Builds, wenn die Top-Builds langweilig wirken

HotA-Barbar

Begleiter-Druide

Pulverisieren-Druide

Ausweiden-Hexenmeister

Hand-des-Tyrannen-Hexenmeister

Schreckensklauen-Hexenmeister

Granaten-Jäger

Auradin

Lichtschwung-Paladin

Schildsturm-Paladin

Armee-der-Toten-Totenbeschwörer

Hydra-Zauberin

Season 14 verändert eure Ausrüstung grundlegend

Die größte Änderung dieser Season ist die Anpassung von mythischen Items. Statt ikonischer Gegenstände wie der Harlekinskrone sind Mythics nun eine neue Kategorie für Ausrüstung – wie selten und legendär.

Potentiell sorgt das für eine größere Build-Vielfalt, wobei sich noch im Laufe der Season zeigen muss, ob das funktioniert. Blizzard hat bereits nach den Tests wieder an dem System geschraubt, da unter anderem das Crafting für Kritik gesorgt hat.

Eines der wichtigsten Tools für euch wird in jedem Fall der Horadrimwürfel mit seinen Rezepten sein, da ihr mit diesem eure Ausrüstung nicht nur herstellen, sondern auch bis ans Maximum verbessern könnt.

Bisher ist der Konsens in der Community, dass sich an der Klassen-Balance im Vergleich zu Season 13 nur wenig bis gar nichts verändert hat. Größere Anpassungen werden hier jedoch voraussichtlich frühstens zur Mid-Season passieren. Zumindest Farmen dürfte nun aber angenehmer sein: Spieler in Diablo 4 sind zu reich, Blizzard reagiert, aber auf die richtige Art