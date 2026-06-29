Diablo 4 Tier List: Beste Builds im Endgame von Season 14

Unsere Tier List für Season 14 in Diablo 4 liefert euch die besten Builds fürs Endgame nach den großen Änderungen an mythischen Items.
Das sind die besten Builds in Season 14: Nach aktuellem Stand ist der Wirbelwind-Barbar mit seinem klassischen „Spin to Win“ der König der Tier List. Allgemein sieht es so aus, als seien Barbaren und Jäger die großen Gewinner in dieser Season.
Für die Tier List schauen wir auf die allgemein besten Builds fürs Endgame. Level-Builds, sowie Builds für Speedfarming oder bestimmte Bosse, fallen nicht ins Gewicht. Aktuell beziehen sich die Infos noch auf Ergebnisse aus dem PTR sowie angekündigte Änderungen, da die Season erst am 30. Juni startet.
- Hier findet ihr alle Infos zu Inhalten und Änderungen von Diablo 4 Season 14.
Die Tier List wird stetig überarbeitet. Für das Ranking beziehen wir Infos aus den Tier Lists von maxroll, dem deutschen Experten Rob sowie eigenen Erfahrungen mit ein.
S-Tier: Die besten Builds in Season 14
„CotA“/Mächtiger-Wurf-Barbar
Minion-Barbar
Wirbelwind-Barbar
Durchschlagender-Schuss-Jäger
Todesfallen-Jäger
Feuerwand-Zauberin
A-Tier: Starke Builds in Season 14
Ansturm-Barbar
Sprungschlag-Barbar
Zerfleischen-Barbar
Gewittersturm-Druide
Schreddern-Druide
Tornado/Werenado-Druide
Ausweichen-Geistgeborener
Stachel-Geistgeborener
Gefallenen-Hexenmeister
Herzsucher-Jäger
Klingensturm-Jäger
Pfeilhagel-Jäger
Preschen-Jäger
Schnellfeuer-Jäger
Schraubklingen-Jäger
Tanz-der-Messer-Jäger
Gebieter-Paladin
Blutwellen-Totenbeschwörer
Knochengeist-Totenbeschwörer
Meteor-Zauberin
Robs Tier List könnt ihr auch in seinem Video auf Deutsch sehen:
B-Tier: Das solide Mittelfeld
Doppelschwung-Barbar
Mächtiger-Mahlstrom-Barbar
Todesstoß-Barbar
Raserei-Barbar
Erdrutsch-Druide
Felsbrocken-Druide
Kataklysmus-Druide
Stachelsalve-Geistgeborener
Harke-Geistgeborener
Zerschmetternde-Hand-Geistgeborener
Apokalypse-Hexenmeister
Höllenbruch-Hexenmeister
Minion-Hexenmeister
Feuereifer-Paladin
Göttliche-Lanze-Paladin
Hammerdin
Schlagabtausch-Paladin
Golem-Totenbeschwörer
Knochenspeer-Totenbeschwörer
Blizzard-Zauberin
Eissplitter-Zauberin
Feuerball-Zauberin
Kettenblitz-Zauberin
Kugelblitz-Zauberin
C-Tier: Off-Meta-Builds, wenn die Top-Builds langweilig wirken
HotA-Barbar
Begleiter-Druide
Pulverisieren-Druide
Ausweiden-Hexenmeister
Hand-des-Tyrannen-Hexenmeister
Schreckensklauen-Hexenmeister
Granaten-Jäger
Auradin
Lichtschwung-Paladin
Schildsturm-Paladin
Armee-der-Toten-Totenbeschwörer
Hydra-Zauberin
Season 14 verändert eure Ausrüstung grundlegend
Die größte Änderung dieser Season ist die Anpassung von mythischen Items. Statt ikonischer Gegenstände wie der Harlekinskrone sind Mythics nun eine neue Kategorie für Ausrüstung – wie selten und legendär.
Potentiell sorgt das für eine größere Build-Vielfalt, wobei sich noch im Laufe der Season zeigen muss, ob das funktioniert. Blizzard hat bereits nach den Tests wieder an dem System geschraubt, da unter anderem das Crafting für Kritik gesorgt hat.
Eines der wichtigsten Tools für euch wird in jedem Fall der Horadrimwürfel mit seinen Rezepten sein, da ihr mit diesem eure Ausrüstung nicht nur herstellen, sondern auch bis ans Maximum verbessern könnt.
Bisher ist der Konsens in der Community, dass sich an der Klassen-Balance im Vergleich zu Season 13 nur wenig bis gar nichts verändert hat. Größere Anpassungen werden hier jedoch voraussichtlich frühstens zur Mid-Season passieren. Zumindest Farmen dürfte nun aber angenehmer sein: Spieler in Diablo 4 sind zu reich, Blizzard reagiert, aber auf die richtige Art
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