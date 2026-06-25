Spieler in Diablo 4 sind zu reich, Blizzard reagiert, aber auf die richtige Art

Das Problem der Reichen in Videospielen ist oft ein vorgegebenes Limit der Entwickler. Auch Diablo 4 hat so ein Limit für verschiedene Währungen, die jetzt von Blizzard ordentlich angehoben werden.

Was ist das für eine Änderung? Am 30. Juni startet die 14. Season von Diablo 4. Dazu gibt es natürlich eine Menge an Patchnotes, in denen die ein oder andere interessante Änderung und Neuerung steht. Mit dabei sind unter anderem die Risse in den Ebenen des Wahnsinns, ein saisonaler Unterschlupf-Boss oder die überarbeiteten Mythics.

Darunter fällt aber auch eine Erhöhung des Gold- und Obolus-Limits auf das 10-fache des eigentlichen Wertes. Besonders das neue Obolus-Limit von 25.000 freut viele Spieler des ARPGs von Blizzard. Denn jetzt kann noch mehr gefarmt werden, bevor es zurück in die Stadt geht, um die Obols für zufällige Gegenstände verschiedener Seltenheit einzutauschen.

Die vollständigen Patchnotes für Season 14 könnt ihr euch auf der offiziellen Website von Diablo 4 anschauen.

Video starten Diablo 4 zeigt Inhalte von Season 14 „Saison des erwachten Todes“ im Gameplay-Trailer Autoplay

„Die Leute fragen schon seit Ewigkeiten danach.“

Wie reagiert die Community auf diese Änderung? Der User Cerberus8317 teilte im Subreddit zu Diablo 4 einen Screenshot der Änderung mit dem Titel: „Ich kann nur sagen: Wurde auch Zeit.“

Mittlerweile hat der Post über 900 Upvotes gesammelt und fast 200 Kommentare (Stand: 25. Juni 2026, um 19:00 Uhr). Weiter schreibt der User: „Die Leute fragen schon seit Ewigkeiten danach“ und gibt eigene Erfahrungen mit dem geringen Limit, das bereits nach einer Kiste in einem Endgame-Dungeon mit den richtigen Affixen ausgereizt sei.

Auch der Reddit-User Much_Conflict_1041 scheint genervt von dem alten Limit zu sein: „Ich kann gar nicht sagen, wie viele Obolusse ich am Ende eines Dungeons liegen lassen musste! Das Obol-Limit wird richtig nice.“

Hat euch das niedrige Limit der Obols bisher gestört oder wart ihr weniger betroffen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!

Mit der neuen Season am 30. Juni dürft ihr auch kostenlos den Hexenmeister spielen. Der kostet normalerweise 40 Euro, kann jedoch bis zum 7. Juli ohne Zusatzkosten ausprobiert werden. Wir haben euch 3 Builds vorbereitet, in die ihr mal reinschnuppern könnt: Diablo 4 bietet den 40 Euro teuren Warlock kurz kostenlos an – Das sind die 3 besten Builds zum Testen