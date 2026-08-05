WoW: Spieler beichten ihre größten Fehler, kosteten sie Millionen Gold

Kleine Fehler können große Folgen haben, auch in World of Warcraft. Spieler warnen vor ihren eigenen Missgeschicken.

In einem Spiel vom Umfang wie World of Warcraft, ist es ganz leicht, kleinere oder größere Fehler zu begehen. Manchmal ist es nur ein einziger Klick, der Hunderttausende Goldmünzen kosten kann, oder auch eine einzige Entscheidung, irgendetwas nicht zu tun, die man dann noch Jahre später bereut.

Im Subreddit von WoW finden sich regelmäßig Spielerinnen und Spieler zusammen, um über ihre größten Versäumnisse zu reden und zu beichten, welche schlimmen Fehler sie denn bereits begangen haben. Nicht immer sind sie ganz ernst gemeint – doch zumeist sehr unterhaltsam.

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Über 7.000 Lose – So viel Zeit verloren

Den Anfang macht kod8ultimate, der einen Screenshot von seinem Inventar zeigt. Darin sieht man, dass er weit über 7.000 „Karte der Omen“ im Auktionshaus gekauft hat, die nun sein ganzes Inventar füllen. Bei den Karten handelt es sich im Grunde um Lose, die man einlösen kann, wenn man sie benutzt. Dann bekommen sie eine kluge Lebensweisheit wie „Ihr werdet in naher Zukunft eure Ausrüstung reparieren“ und eine Seltenheit. Je nach Seltenheit kann die Karte dann für wenige Silber oder einige Goldstücke beim Händler verkauft werden.

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In aller Regel ist der Kauf dieser Karten aber ein Verlustgeschäft. Die Chance auf einen hohen Gewinn ist extrem niedrig. Außerdem ist man wirklich lange beschäftigt, die über 7.000 Karten alle der Reihe nach zu benutzen, und braucht noch mehr Inventarplatz, um die alle unterbringen zu können.

Die goldene Zeit: Warlords of Draenor

„Dass ich nicht gerafft habe, wie die Leute die Missionstische in Warlords of Draenor ausgenutzt haben, um Millionen von Gold zu scheffeln.“ – skit 7548

Während der Erweiterung „Warlords of Draenor“ gab es Missionstische in der Garnison. Das waren im Grunde kleine Nebenaufgaben, auf die man Anhänger schicken konnte – so fühlte man sich wie ein Kommandant, der Truppen ausschickt. Der Clou war allerdings, dass es eine Reihe von „Goldmissionen“ gab, die mehrere Tausend Goldstücke gewähren konnten. Wer hier mehrere Charaktere gleichzeitig spielte, konnte so pro Tag mehrere Zehntausend Gold verdienen und das nahezu vollkommen passiv – man musste nur kurz die Anhänger losschicken und einige Stunden später das Gold einheimsen.

Wer das hier über Wochen und Monate gemacht hat, konnte problemlos mehrere Millionen Goldmünzen ansammeln und zehrt noch bis heute davon. Die Inflation in WoW war damals massiv und die Auswirkungen davon sind noch heute zu spüren. Es war die effizienteste, leichteste Methode, um jemals viel Gold in relativ kurzer Zeit zu verdienen.

Wer damals auf Zack war, schwimmt noch heute in Gold.

Leistung vor Gold – ein kurzes Vergnügen

„Ich hab das DPS-Schmuckstück von Fyrakk nicht für 2 Millionen Gold verkauft.“ – Slight-Violinist-575

Damals zu Zeiten von Dragonflight war das Schmuckstück von Fyrakk heiß begehrt. So heiß, dass viele hohe Angebote machten, um das Schmuckstück selbst ergattern zu können – immerhin kann man es mit der Gruppe handeln, wenn man es gewonnen hat. Doch manchmal denkt man schlicht nicht rational nach und sieht nicht, dass man von 2 Millionen Gold vermutlich deutlich länger etwas hätte, als von einer kleinen Leistungssteigerung für den Rest der Saison. Ein Fehler, der den meisten allerdings nur einmal passiert.

Die Sache mit der fehlenden Null

„Ich hab ein mythisches BoE-Item am Anfang der Saison bekommen, das war 900.000 Gold wert. Das war mehr Gold, als ich überhaupt besaß. Ich hab es um 3 Uhr nachts ins AH gestellt, während ich sehr müde war und es hat sich quasi sofort verkauft. Als ich am nächsten Morgen mich darauf freute, jetzt reich zu sein, hab ich den Brief geöffnet und fand darin 90.000 Gold. In meinem müden Zustand habe ich einfach eine 0 beim Verkaufspreis vergessen.“ – CHUNKY_BLOODY_QUEEFS

Das ist wohl ein Fehler, der vielen schon einmal unterlaufen sein dürfte. Man kauft etwas zu günstig oder zu teuer – oder stellt es entsprechend mit dem falschen Preis ins Auktionshaus. Immerhin: Zumindest eine andere Person hat man damit in jedem Fall sehr glücklich gemacht.

Was war euer größter Fehler, den ihr bisher im Spiel begangen habt? Habt ihr irgendwelche großen Goldsummen verpasst oder euch mal ordentlich verklickt? Welches Ungeschick wird euch kein zweites Mal geschehen? Eine andere Methode, um an Gold zu kommen, wäre es natürlich, einen Game Master zu kennen – denn Game Master haben irre Fähigkeiten, können den Goldbetrag eures Charakters einfach ändern.