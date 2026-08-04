WoW: Im nächsten Patch sieht eure Gruppe ganz genau, wenn ihr versagt

Wenn ihr in World of Warcraft versagt, dann wird das allen Charakteren künftig angezeigt – Fluch und Segen zugleich.

Die Kämpfe in World of Warcraft sind optisch oft schwer zu lesen. Selbst in kleinen Gruppen gibt es so viele Effekte, dass es Neulinge, aber auch einige Veteranen überfordern kann, klar zu erkennen, was eigentlich gerade geschieht. Zwar kann man diese Effekte reduzieren, aber sämtliche Informationen hat man dann dennoch nicht.

Ein neues Detail in Patch 12.1 Fluch von Ula’tek hilft euch zu erkennen, wenn eure Gruppe einen Fehler macht – aber auch ihr selbst werdet offenbart, wenn ihr scheitert.

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Was wird geändert? In Patch 12.1 gibt es einen neuen Indikator, der über Feinden angezeigt wird. Immer, wenn ein Gruppenmitglied irgendeine Art von Unterbrechung benutzt – also etwa Gegenzauber oder Tritt – dann wird über dem betroffenen Feind ein Symbol angezeigt, falls diese Unterbrechung ins Leere ging, also keine Fähigkeit unterbrochen hat. Bei dem Symbol handelt es sich um das gleiche Icon, das auch bei einer erfolgreichen Unterbrechung angezeigt wird – allerdings kürzer, gräulicher und mit einem dumpferen Geräusch.

So lässt sich sowohl für den ausführenden Charakter als auch für die Gruppe oder den Raid sofort erkennen, dass hier eine Unterbrechung vergeudet wurde.

Warum ist das wichtig zu wissen? Gerade in den höherstufigen Dungeons der Kategorie „Mythisch+“ kann eine einzelne Unterbrechung die Entscheidung ausmachen, ob man einen Dungeon erfolgreich bewältigt oder gnadenlos scheitert. Denn auf den Stufen „+15“ und höher können Zauber von Feinden, die nicht unterbrochen werden, gerne mal einzelne Charaktere oder gar die ganze Gruppe auslöschen.

Daher ist ein klarer, visueller Hinweis wichtig, um zu erkennen, wenn man selbst – oder ein Mitstreiter – eine Unterbrechung verfehlt hat.

Denn Unterbrechungen haben in aller Regel eine ziemlich hohe Abklingzeit, in manchen Fällen bis zu 30 Sekunden. Da muss man genau den richtigen Augenblick abpassen.

Was für Auswirkungen hat das? Die tatsächlichen Auswirkungen dürften in den allermeisten Fällen eher gering sein. Schon zuvor war es möglich, die Anzahl der Unterbrechungen durch Interface-Addons auslesen zu können. Am Ende eines Dungeons lässt sich also problemlos sehen, wer wie oft unterbrochen und wer diese Last lieber dem Team überlassen hat. Für das momentane Gameplay dürfte das aber eine sinnvolle Neuerung sein, damit man sofort weiß: Hier ging gerade ein Kick ins Leere, die nächsten Momente muss der Rest besonders aufpassen.

Was haltet ihr von dieser Neuerung? Sinnvoll, dass man künftig die gescheiterten Kicks der Gruppe so klar sieht? Oder ist das eher ein störendes Feature, das zu mehr toxischem Verhalten in der Gruppe führen wird? Doch es gab auch eine andere Änderung an Patch 12.1, die erst recht spät kam: Ein Boss musste schon vor Release geändert werden, denn eine Klasse war chancenlos.