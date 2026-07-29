WoW: Neuer Patch startet in wenigen Tagen, bringt massig neue Inhalte

Der Patch-Zyklus bei World of Warcraft wird eiskalt durchgezogen. In zwei Wochen startet der Patch und bringt viele neue Inhalte.

World of Warcraft hat eine aggressive Patch-Politik, in der es seit einigen Jahren kaum noch Verschnaufpausen gibt. Alle 8 Wochen erscheint ein neuer Content-Patch. Nachdem Midnight bereits mehrere kleine Updates bekommen hat, steht nun der erste dicke Patch ins Haus: Der Patch 12.1 Fluch von Ula’tek. Endlich gibt es ein Release-Datum, und wir wissen auch, wann und wie der Content veröffentlicht wird.

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Wann erscheint Patch 12.1? Patch 12.1 Fluch von Ula’tek erscheint am 12. August 2026 in Europa. Wie üblich geht der Patch bereits einen Tag vorher, also am 11. August 2026, in den USA live.

Das liegt an der Zeitverschiebung und den unterschiedlichen Zeiten für die Serverwartungen. Dadurch haben wir den Content zwar ein paar Stunden später, doch oft sind erste, große Fehler bereits ausgebessert, wenn das Update auch bei uns live ist.

Was steckt in Patch 12.1? Insgesamt bietet der Patch eine Fülle von neuen Inhalten, die „üblicherweise“ zu einem neuen Inhaltspatch dieser Größenordnung gehören. Die Highlights sind:

Giftiger Abgrund: Der neue Raid behandelt die Geschichte von Ula’tek, einer uralten Bestie, die von den Amani einst beschworen wurde, um einen mächtigen Feind zu bezwingen. Doch mit dem Erwachen dieser Kreatur sind auch andere Übel wieder zu Kräften gekommen, die nun drohen, aus dem Tempel zu entkommen und das ätzende Gift der Schlange in die ganze Welt zu tragen.

Der neue Raid behandelt die Geschichte von Ula’tek, einer uralten Bestie, die von den Amani einst beschworen wurde, um einen mächtigen Feind zu bezwingen. Doch mit dem Erwachen dieser Kreatur sind auch andere Übel wieder zu Kräften gekommen, die nun drohen, aus dem Tempel zu entkommen und das ätzende Gift der Schlange in die ganze Welt zu tragen. Neue Story-Quests: Die Geschichte von Midnight wird im neuen Gebiet der Gewundenen Insel weitererzählt. Zul’jan ist im Begriff, eine alte Waffe der Amani zu entfesseln und sich gegen die Anweisungen seiner Schwester zu stellen. Die Gefahr, die er dabei aus alter Zeit zurückholt, ist eines der mächtigsten Wesen, das je auf Azeroth gewandelt ist.

Die Geschichte von Midnight wird im neuen Gebiet der Gewundenen Insel weitererzählt. Zul’jan ist im Begriff, eine alte Waffe der Amani zu entfesseln und sich gegen die Anweisungen seiner Schwester zu stellen. Die Gefahr, die er dabei aus alter Zeit zurückholt, ist eines der mächtigsten Wesen, das je auf Azeroth gewandelt ist. Altar der Fänge: Ein neuer Dungeon begleitet die Geschichte der Gewundenen Insel, lockt mit neuen Bossen, frischer Beute und knackigen Herausforderungen während der 2. Saison von Midnight in Mythisch+.

Freut ihr euch schon auf den neuen Patch zu World of Warcraft? Habt ihr Bock auf die zweite Saison von Midnight? Oder seid ihr in Gedanken schon bei der BlizzCon in wenigen Wochen und der Enthüllung von The Last Titan?