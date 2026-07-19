Die BlizzCon 2026 – Was wir für WoW, WoW Classic und Co erwarten können



In weniger als 2 Monaten ist die BlizzCon. Auch wenn Blizzard bisher schweigt, wissen wir schon einiges, was auf uns zukommt.

Für Fans von Blizzard-Spielen – egal on World of Warcraft, Overwatch oder Diablo – ist die BlizzCon jedes Jahr ein kleines Highlight, quasi ein verfrühtes Weihnachtsfest. Dort gibt es zahlreiche Ankündigungen für neue Spielinhalte oder gänzlich neue Spiele. Die BlizzCon 2026 dürfte vor allem für Fans von WoW Classic interessant werden. Denn es gilt als so gut wie bestätigt, dass hier eine dicke Ankündigung kommt.

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Was wissen wir bisher über die BlizzCon 2026? Offiziell gibt es bisher kaum Ankündigungen für die BlizzCon 2026, die am 12. und 13. September stattfindet. Natürlich gibt es ein paar „educated guesses“, also realistische Vermutungen, die man aus den vergangenen Jahren und dem Zustand der aktuellen Spiele ziehen kann.

Dazu gibt es eine Reihe von Leaks, die inzwischen aus unterschiedlichen Quellen bestätigt wurden und daher eine entsprechend hohe Glaubwürdigkeit haben.

Beachtet dennoch, dass es sich bei den hier genannten Dingen noch um Spekulationen handelt, bis Blizzard mehr verrät (oder, wenn wir realistisch sind: aus Versehen wieder was leakt).

World of Warcraft Classic+

Das wohl offenste Geheimnis ist die Ankündigung von einer Form des „Classic+“. In einem Leak wurde bereits verraten, dass es den Codenamen „Camelot“ tragen wird und kurz darauf wurde genau diese Namensmarke auch angemeldet und es wird eine „Heroic“- und eine „Epic“-Edition geben – das hat Datamining bereits in Erfahrung gebracht.

Wie genau ein Classic+ aussehen könnte, ist dahingehend noch ungewiss. Die Wünsche der Community sind war unterschiedlich, doch es gibt einige Punkte, die den meisten besonders wichtig zu sein scheinen:

Das Classic-Flair der Vanilla-Zeit muss samt Grafikstil beibehalten werden.

Die Inhalte sollen vor der Öffnung des Dunklen Portals spielen – also noch während der „Vanilla“-Zeit.

Die Grundpfeiler von Classic sollen nicht angerührt werden. Alles soll so langwierig bleiben wie bisher und investierte Zeit ein wichtiger Faktor sein.

Wie genau diese Inhalte aussehen könnten, weiß man noch nicht. Allerdings gibt es einige Ideen, an die man anknüpfen könnte. Das Gebiet „Azshara“ könnte ausgeweitet werden und auch fehlende Gebiete, etwa über Tirisfal, könnten neue Abenteuer bereithalten. Dungeons und Raids dürfen natürlich nicht fehlen, müssen aber durch Outdoor-Content wie neue Questreihen oder Fraktionen unterstützt werden.

Classic+ haben wir auch zusammen mit der GameStar und GamePro im Talk besprochen:

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World of Warcraft: Midnight & The Last Titan

Für World of Warcraft Midnight dürfte die nächste Ankündigung ganz klar der Inhalt von Patch 12.2 sein – das finale, große Content-Update von Midnight. Aus Leaks wissen wir auch hier bereits, dass am Ende von Midnight vermutlich ein massives, veränderndes Ereignis geschieht, das WoW wie wir es kennen, wohl für immer verändern wird. Die neuste Theorie geht von einem „WoW 2.0“ aus, das die Machtverhältnisse wieder normalisiert und kleinere Bedrohungen zurück in den Fokus der Geschichte rückt.

Mit ein bisschen Glück bekommen wir auch schon einen kleinen Blick auf die kommende Erweiterung The Last Titan. Dort wird es nach Nordend gehen und die Geschichte rund um die Titanen wird zu einem Abschluss geführt.

Mehr Warcraft

Die folgenden Dinge sind ebenfalls im Leak erwähnt, aber es könnte noch zu früh für eine Ankündigung sein:

Durch den Leak wissen wir auch, dass Blizzard gerade an mehreren Warcraft-Spielen arbeitet. Ein „Warcraft Chronicles“ könnte die Story von Warcraft I bis hin zum aktuellen Stand von World of Warcraft in Echtzeit-Strategie darstellen. Aus dem Leak wissen wir, dass das Spiel in der zweiten Hälfte 2028 erscheinen soll – zusammen mit einer begleitenden Anime-Serie.

Für die Ankündigung des Arthas-Spiels könnte es noch zu früh sein.

Nochmal ein Jahr später, also 2029, soll dann noch ein „Arthas Action RPG“ folgen – begleitet von einer „Live Action“-Serie. Genug Spannendes gibt der Werdegang von Arthas auf jeden Fall her.

Overwatch

Bei Overwatch wird es bereits ein wenig schwieriger zu erahnen, was Blizzard ankündigen könnte. Sicher wird es einen oder zwei neue Helden geben, die im Laufe des Jahres noch erscheinen werden – doch davon ab dürfte es lediglich um Kleinigkeiten gehen. Immerhin hat man den Stadium-Modus gerade erst beerdigt und bis die Entwickler hier etwas neues aus dem Hut zaubern, könnte noch Zeit vergehen.

Overwatch wird sicher ein paar neue Helden vorstellen.

Ein bisschen Hoffnung gibt es aber doch. Denn es gibt neue Hinweise darauf, dass Overwatch an einer eigenen Serie arbeitet, die vielleicht auf Netflix laufen wird. Diese Gerüchte haben Interviews und Personalverschiebungen nahegelegt. Mit ein bisschen Glück gibt es hier ja schon einen Trailer zu sehen.

Diablo

Bei Diablo ist die Informationslage noch recht mau. Hier gab es bisher keine verlässlichen Leaks und lediglich Spekulationen.

Eine neue Erweiterung für Diablo IV wäre möglich, immerhin läuft das Spiel auch weiterhin solide. Außerdem giert die Community nach neuen Inhalten und vor allem neuen Klassen.

Womöglich gibt es auch noch ein weitere Spin-off. Denn auch wenn Diablo Immortal einen ziemlich miesen Ruf bei den Core-Gamern hat, dürfte das Spiel einer von Blizzards Goldeseln sein.

Diablo IV könnte noch eine Erweiterung bekommen.

Hearthstone

Ganz ehrlich: Mehr vom gleichen. Neue Erweiterungen, neue Karten. Die Vorstellungen von Hearthstone waren in den letzten Jahren recht eintönig und ohne große Überraschungen. Das braucht es aber wohl auch nicht, denn das Model scheint ja zu funktionieren.

Was gibt’s sonst noch?

Womöglich hat Blizzard auf der BlizzCon 2026 noch ein paar andere Neuerungen vorzustellen. Immerhin liegt das StarCraft-Franchise seit vielen Jahren brach und könnte mal einen neuen Titel brauchen und sei es nur ein kurzweiliges Mobile-Game.

Bisher gibt es dazu aber keinerlei verlässliche Infos ob Blizzard ein altes Franchise wie StarCraft wieder aushebt oder sogar ein gänzlich neues ankündigt. Es soll aber laut Jason Schreier ein StarCraft-Shooter in Arbeit sein.

Auf welche Ankündigung auf der BlizzCon 2026 hofft ihr? Welche Überraschung müsste Blizzard aus dem Hut zaubern, damit ihr euch richtig freut?

Wir werden in einigen Wochen nochmal einen Blick auf die BlizzCon 2026 werfen – denn die berüchtigte „Leak Saison“ hat gerade erst begonnen und wird sicher noch einige Patzer von Blizzard oder interne Firmendokumente hervorbringen, die uns viel mehr verraten, als wir eigentlich schon wissen sollten. Und: Es bleibt zu hoffen, dass die massiven Kündigungen uns nicht einige Spiele kosten werden.