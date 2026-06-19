„Das moderne WoW ist kein Rollenspiel mehr.“ – MeinMMO im GameStar Talk zu den massiven Leaks von Blizzard

Kürzlich kam es zu massiven Leaks, die die Zukunft des gesamten Warcraft-Franchises betreffen. MeinMMO-Redakteur Benedict Grothaus hat sich mit GameStar zu einer Analyse zusammengesetzt.

Was ist das für ein Talk? Dataminer haben auf den Servern von Blizzard Details zu dem berüchtigten „Project Camelot“ ausgegraben. Darin gab es Leaks zu einem potenziellen WoW Classic+ sowie zu zwei gänzlich neuen Geheimprojekten.

MeinMMO-Redakteur und Warcraft-Experte Benedict Grothaus diskutiert zusammen mit Moderatorin Lea Herfurther, GameStar-Kollege Julius Busch und MMO-Enthusiast Kevin Nielsen über die geleakten Infos und geht in einen analytischen Deep Dive darüber, was wir zur kommenden BlizzCon zu sehen bekommen könnten.

Hier geht es zum gesamten Talk auf YouTube:

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Warcraft 4, WoW Classic+ und ein Action-RPG – die Zukunft von Warcraft?

Worum genau geht es im Talk? Der Talk thematisiert die umfangreichen Leaks zu einem potenziellen Projekt namens „WoW Camelot“, bei dem es sich vermutlich um WoW Classic+ handelt. Die Runde diskutiert die Funde von Dataminern, die auf eine neue Edition hindeuten, welche das ursprüngliche Spielerlebnis von 2004 mit modernen Quality-of-Life-Verbesserungen und neuen Inhalten kombinieren könnte.

Dabei liegt der Fokus auch darauf, was ein Classic+ vom „normalen“ Classic abheben muss und was Classic an sich überhaupt so besonders macht. Denn MeinMMO-Redakteur Benedict Grothaus ist der Meinung, dass die Modernisierungen, die mit Classic+ Einzug halten könnten, das Rollenspiel-Gefühl, das Classic vermittelt, nicht kaputt machen dürften.

Denn gerade das moderne WoW (Retail) sei kein klassisches Rollenspiel mehr, und das sei der hauptsächliche Grund, warum so viele Spieler Classic gerne zocken.

Darüber hinaus analysieren die Teilnehmer eine geleakte Timeline, die neben den WoW-Updates auch ein Action-RPG um den Charakter Arthas sowie ein neues Warcraft-Strategiespiel (Warcraft 4?) bis zum Jahr 2030 in Aussicht stellt. Die Runde ist sich sicher, dass es zur BlizzCon vom 12. – 13. September 2026 neue und vor allem offizielle Infos und Bestätigungen zu den vorangegangenen Leaks geben wird. Sollte sich das alles bewahrheiten, wird die Veranstaltung dementsprechend gewaltig werden.

Wie ist eure Meinung zu den Leaks? Welche Punkte interessieren euch am meisten? Um Classic+ kocht bereits seit einiger Zeit die Gerüchteküche auf Hochtouren und vor Kurzem konnten sich einige Auserwählte bereits ein Bild von dem machen, was Blizzard in petto hat: Fans wünschen sich seit Jahren WoW Classic Plus, jetzt sehen die ersten Glücklichen wohl die Erfüllung dieses Traums