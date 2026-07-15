WoW: Video eines Fans zeigt, wie krass ein Arthas-Film sein könnte

Die meisten KI-Inhalte im Internet sind reiner Slop. Doch manche Videos zeigen auch, wie gut ein Film sein könnte – wie etwa bei World of Warcraft.

Seitdem moderne KI weit verbreitet sind, wird das Internet mit solchen Inhalten geflutet. Der allergrößte Teil davon sind entweder schrecklicher Slop oder Memes. Es gibt aber einen Teil, bei dem durchaus viel Zeit und Mühe reingeflossen ist, damit das finale Werk ansprechend aussieht – ganz egal, wie man persönlich KI gegenübersteht, gibt es durchaus qualitative Unterschiede.

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Fans von Warcraft konnten in den letzten Tagen ein Video entdecken, das den Traum eines neuen Warcraft-Films noch einmal aufleben lässt. Denn die Geschichte von Arthas würde sich perfekt eignen.

Arthas bekommt seine Rache – und zahlt einen großen Preis

Was ist das für ein Video? Die Rede ist von Video „Arthas: The Price of Vengeance“ von YouTuber Avaren Studios. Das Video erzählt eine Mission aus Warcraft III nach – nämlich das Ende der Menschenkampagne, als Arthas die Klinge Frostmourne in Northrend an sich nimmt und damit seine Seele unwissend dem Lichkönig opfert, um Rache an einem Schreckenslord zu nehmen. Dabei verrät er nicht nur die Männer, die ihm gefolgt sind, sondern auch die Söldner, die für ihn gekämpft haben.

Das Video ist mit KI generiert worden. Aber schaut am besten selbst:

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Reaktionen sind eindeutig: Schaut man sich die Bewertung des Videos und die Kommentare an, dann wird deutlich, wie sehr die Community sich nach einem solchen Film sehnt und das KI-Video als Ansporn sieht, was Blizzard leisten könnte. Von den knapp 20.000 Bewertungen sind über 19.000 positiv. Einige der Kommentare:

„Ich kann nicht glauben, dass ich pro Monat 20 $ für Netflix zahle, wenn so etwas kostenlos auf YouTube ist.“ – AmbientGates

„Was zur Hölle habe ich da gerade gesehen? Was für ein verdammtes Meisterwerk.“ – Robvagab

„Es hat nur künstliche Intelligenz und einen Super-Fan gebraucht, damit man Arthas endlich gerecht wurde.“ – MrUser1million

Wie findet ihr das Video? Beeindruckend, was manche mit KI hinbekommen? Oder ist es eher traurig, dass wir bisher noch keine Film mit realen Personen bekommen haben, der die Geschichte erzählt?

Cortyn meint: Auch wenn ich den meisten KI-Videos skeptisch bis kritisch gegenüberstehe, finde ich es doch beeindruckend, was hier jemand erschaffen hat. Es ist vor allem eine schöne Erinnerung, was möglich wäre, wenn Blizzard das Geld in die Hand nimmt und einen weiteren Film oder eine Serie mit realen Schauspielern oder CGI-unterstützt erschaffen würde. Aber hey, immerhin wissen wir durch einige Leaks bereits, dass womöglich gerade an einer Warcraft-Serie gearbeitet wird …

WoW-Fans erschaffen nicht nur KI-Cinematics, sondern können auch ein Stipendium abgreifen – das winkt für ein paar der härtesten Achievements.