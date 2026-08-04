Ein Orc in WoW Classic peinigt seit Jahren die Allianz, Spieler fragen: Wie tötet man das, was kein Leben hat?

WoW Classic wird immer wieder von Charakteren heimgesucht, die nur ein einziges Ziel haben: Anderen den Tag ordentlich zu vermiesen.

PvP in World of Warcraft ist fester Bestandteil des Spiels. Zumindest dann, wenn es halbwegs fair abläuft. Doch immer mal wieder finden manche einen Weg, sich so unfair zu positionieren, dass eine Gegenwehr gar nicht möglich ist. Schlimmer noch, wenn man das dann benutzt, um deutlich unterlegene Charaktere regelrecht abzufarmen. Genau das passiert immer mal wieder in WoW Classic – wie jetzt das schon fast erschreckende Beispiel eines Orc-Jägers zeigt.

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Was macht der Orc? Der Orc-Jäger positioniert sich im Rotkammgebirge (Redridge Mountains) auf einer Bergkette und übernimmt dort mit der Fähigkeit „Augen des Wildtiers“ die direkte Kontrolle über seinen Begleiter. Als Jäger-Pet springt er dann vom Berg hinab, um sich auf die Jagd nach niedrigstufigen Mitgliedern der Allianz zu machen. Immerhin ist das Rotkamm-Gebirge eines der recht frühen Gebiete von WoW, sodass man hier vor allem Allianz-Charaktere zwischen Stufe 20 und 30 antrifft. Diese kann der Orc problemlos mit seinem Wildtier besiegen.

Unaufhaltbar, unermüdlich – der eine Typ aus Redrige

Was ist das Problem daran? Grundsätzlich gehört „Mal von einem fiesen Orc, der viele Stufen größer ist“ sicher zur klassischen PvP-Erfahrung jedes Allianz-Charakters dazu. Doch die Vehemenz, mit der dieser Orc vorgeht, erinnert manche an die legendäre Southpark-Folge „Make Love, not Warcraft“ – in der ein Ganker den ganzen Tag nichts anderes macht, als seine Mitspieler zu peinigen.

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Exakt das scheint auch bei dem Orc der Fall zu sein. Denn aus den Berichten mehrerer Opfer geht hervor, dass der betreffende Spieler das wohl seit Jahren macht – nahezu jeden Tag für mehrere Stunden.

Das Problem ist, wie der Orc sich positioniert. Denn um überhaupt an diesen hohen Aussichtspunkt zu kommen, an dem er unerreichbar ist, muss der Orc eine lange Strecke quer über den Kontinent zurücklegen. Dabei muss er sogar mehrere Accounts gleichzeitig spielen, um Allianz-Charaktere auf Erhöhungen anstürmen zu können und sich so weiter über Bergketten und andere „Out of Bounds“-Bereiche ins Rotkammgebirge zu begeben, wie dieses Video zeigt:

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Ist das überhaupt erlaubt? Auch wenn die Regeln in WoW Classic grundsätzlich ein wenig lockerer sind, weil das Spiel weitestgehend in seinem „Es ist so wie damals“-Zustand verbleibt, ist das Verhalten des Orcs nicht erlaubt und kann Accountstrafen nach sich ziehen. Es ist nämlich nicht erlaubt, sich im PvP an Orten aufzuhalten, die nur über Exploits zugänglich sind und auf denen andere Spielerinnen und Spieler keinen Zugriff haben.

Und nein, zu sagen: „Andere könnten ja auch diesen riesigen Weg laufen und sich mehrere Accounts und Charaktere dafür erstellen“, wird dabei nicht gelten.

Community ist gefangen zwischen Bewunderung und Abscheu: Im Subreddit von WoW diskutiert man diesen Vorfall angeregt und scheint sich nicht ganz einig zu sein, ob man von dieser Ausdauer fasziniert sein soll oder doch ein wenig am geistigen Zustand des Orcs zweifelt.

„Lol, täglich und das seit über 2 Jahren. Ich glaube, allein die Existenz dieses Typen ist bereits Bestrafung genug.“ – Fussinfarkt

„Wie tötet man das, was kein Leben hat?“ – Cmaj9add4add6

„Seht das einfach mal so. Er ist auf ein Spiel reduziert, auf einem Server, in einer Zone. Es ist für das größere Wohl, dass er das macht, denn so ein Verhalten könnte in der echten Welt wohl größeren Schaden anrichten, wenn er Azeroth jemals verlassen würde.“ – Not_athrowaweigh

„Dieser Typ erfüllt Thralls Willen bereits seit Anbeginn der Zeit. Auf jedem Privatserver, auf dem ich in den letzten 15 Jahren gespielt habe, erinnere ich mich an diesen Typen. Der rusht immer auf Level 30 bis 35 bei Release und campt dann das Rotkammgebirge 24/7. Milliarden von Forumsbeiträgen, Hassnachrichten, ganze Zusammenschlüsse, die ihn jagen. Bei den Privatservern wurde er irgendwann für das Verhalten gebannt, lol.“ – Marwaat

Dass World of Warcraft so manch eine sonderbare Gestalt hervorbringt, dürfte allen bewusst sein, die schon eine Weile in dem MMORPG verbracht haben. Immerhin gibt es auch Rollenspieler, die über Monate von einem ganz sonderbaren Troll heimgesucht wurden …