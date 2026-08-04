Sony verrät drei Punkte, die PlayStation besser machen soll als ein Gaming-PC

Nachdem sich Sony endlich zum Ende der physischen Disc-Releases für ihre Konsolen geäußert hat, stellt der CFO drei weitere Gründe in den Raum, warum PlayStation besser sei als Gaming-PCs.

Was hat der CFO gesagt? Lin Tao, der Chief Financial Officer von Sony, sprach in einem kürzlich abgehaltenen Präsentation der Geschäftszahlen über das kommende Aus physischer Discs bei PlayStation.

Laut Tao waren die physischen Releases kein Faktor, der PlayStation von PC unterschied. Er nennt aber drei Gründe, die für die Konsole sprechen sollen:

Im Vergleich zu High-End-Gaming-PCs seien die Sony-Produkte, die Konsolen, erschwinglicher

Sony Konsolen würden eine stabilere Spielumgebung bieten

Auf Sony Konsolen gibt es kuratierte Inhalte

Tatsächlich gibt Lin Tao auf eine Frage hin auch an, dass für sie die physischen Discs gar kein so großer Unterscheidungsfaktor zwischen Konsole und PC sei. PCs würden bestimmte Arten zu Spielen bieten, die eher auf langfristig angelegt sind, während die Stärke von PlayStation eben der kuratierte Content sei.

Video starten Sony veröffentlicht den offiziellen Reveal-Trailer zur PS5 Pro

Was ist zuletzt rund um Sony passiert? Sony hatte am 1. Juli 2026 angekündigt, Discs für ihre Konsolen einzustellen. Ab 2028 sollen entsprechend keine Spiele mehr auf Datenträgern veröffentlicht werden. Für die Ankündigung erhielt der Konzern nun über Wochen massiv Ärger auf Social Media und wurde mit dauerhaften Rückfragen konfrontiert.

Zwischen dem 23. und 30. August 2026 planen einige Spieler nun auch einen konkreten Boykott der Konsole: Alle PlayStations sollen in dieser Zeit aus bleiben.

Während der kürzlichen Präsentation der Quartalszahlen gab der Konzern auch an, sich über die Gefühle der Spieler im Klaren zu sein. Dennoch wolle man am Disc-Aus festhalten.

Aktuell klingt es entsprechend danach, dass das Ende physischer Game-Releases für PlayStation-Konsolen fest besiegelt ist. Auch am geplanten Boykott gibt es aus Expertenecke Zweifel. Nicht am grundsätzlichen Willen der Spieler, sondern ihrer Standfestigkeit: Sonys Disc-Entscheidung spaltet die Community, Spieler zweifeln, ob ein Boykott überhaupt funktioniert

