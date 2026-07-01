Sony stellt alle physischen Spiele für die PlayStation ein: Das müsst ihr wissen

GTA 6 wird kritisiert, dass es keine physische Disc geben soll. Jetzt macht Sony es offiziell: Ab 2028 wird es keine physischen Spiele mehr für die PlayStation geben

Das Wichtigste in Kürze:

Sony stellt ab 2028 alle physischen Editionen für die PlayStation ein. Die Regelung gilt für alle, die Spiele für die Konsole anbieten.

Die PS5 wird explizit nicht genannt, dürfte aber ebenfalls betroffen sein.

Spiele, die vor Januar 2028 erscheinen, sollen weiterhin mit einer Disc erhältlich sein.

Sony hat in einem offiziellen Blogpost angekündigt, dass man die physischen Spielversionen für die PlayStation einstellen wird. Und zwar ab 2028.

Konkret heißt es, dass sowohl der offizielle PlayStation-Shop als auch andere Verkäufer davon betroffen sein sollen. Es soll daher keine Ausnahme geben.

Wichtig ist jedoch, dass Sony sich mit seiner Ankündigung sehr vage hält: Es wird nicht konkret von der PS5 oder einer bestimmten Konsole gesprochen, sondern einfach nur von PlayStation. Es kann daher gut sein, dass die PS6 als reine digitale Konsole auf den Markt kommt, ohne Option für ein Laufwerk.

Sony stellt physische Spiele ein: Wer ist betroffen und wer nicht?

Ab wann gelten die neuen Regelungen? Ab Januar 2028 für die PlayStation-Konsole. Aus verschiedenen Gründen, heißt es, wird “wird die Produktion physischer Spiel-Datenträger für alle neuen Spiele, die auf PlayStation-Konsolen erscheinen, ab Januar 2028 eingestellt.”

Wer ist alles betroffen? Spiele, die ab Januar 2028 für die PlayStation-Konsole erscheinen werden. Es sollen keine Spiele rückwirkend betroffen sein. So heißt es im Blogpost:

Diese Umstellung hat keine Auswirkungen auf Spiele, die bereits vor Januar 2028 im Datenträgerformat erschienen sind oder noch erscheinen werden.

Was ist mit Spielen, die vor 2028 erscheinen? Laut Sony gilt die neue Regelung nur für neue Spiele, die ab 2028 erscheinen. Alte Spiele, die ihr aktuell als Disc-Version im Laden kaufen könnt, sollen weiterhin so erhältlich bleiben. Außer Spiele verzichten bewusst auf eine Disc-Version, wie etwa GTA 6.

Gilt das für alle Länder? Es sieht bisher danach aus, als würde der Post für sämtliche Länder geben, wo Sony seine Konsolen verkauft. Also sowohl für den nordamerikanischen als auch für den asiatischen und europäischen Markt. Sollten wir konkrete Informationen dazu haben, aktualisieren wir unseren Artikel für euch.

Auf der PS5 läuft gerade eine große Werbe-Aktion für GTA 6. Das ist bemerkenswert, weil selbst die hauseigenen Spiele nicht so eine Aufmerksamkeit erhalten. Mehr dazu lest ihr direkt auf MeinMMO: GTA 6 erhält auf der PS5 eine Sonderbehandlung, die Sony nicht einmal seinen eigenen Spielen gibt