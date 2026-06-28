GTA 6 erhält auf der PS5 eine Sonderbehandlung, die Sony nicht einmal seinen eigenen Spielen gibt

Auf der PS5 läuft gerade eine große Werbe-Aktion für GTA 6. Das ist bemerkenswert, weil selbst die hauseigenen Spiele nicht so eine Aufmerksamkeit erhalten.

GTA 6 ist gerade der meist erwartete Titel des Jahres und mittlerweile könnt ihr das Spiel auch vorbestellen. Doch es ist bemerkenswert, wie Sony gerade eine große Marketing-Kampagne um das Spiel aufbaut.

Denn wenn es nach Sony geht, könnte GTA 6 auch gleich ein exklusiver Titel für die PS5 sein. Denn Sony macht so viel Werbung um das Spiel wie um kaum einen anderen Titel. Nicht einmal hauseigene Titel, etwa „God of War: Laufrey“, erhalten eine so große Aufmerksamkeit.

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GTA 6 wirkt gerade wie ein exklusives PS5-Spiel von Sony

Was genau macht Sony? Die Firma hinter der PlayStation hat eine große Marketing-Kampagne ausgepackt, um aggressiv GTA 6 auf der eigenen Plattform zu bewerben. Das ist vor allem deswegen auffällig, weil selbst die eigenen First-Party-Spiele nicht so eine Aufmerksamkeit erhalten haben. Das berichtet etwa das englischsprachige Magazin Polygon:

Anfang Mai verschickte Sony eine E-Mail-Kampagne an PS4-Nutzer, in der diese dazu aufgefordert wurden, im Vorfeld der für November geplanten Veröffentlichung von „Grand Theft Auto 6“ eine PlayStation 5 zu kaufen.

Obendrein passte Sony das Symbol der PlayStation-App an die Farben und das Branding von „GTA 6.“ Später wurden PS5-Besitzer beim Einloggen in ihre Konsolen von einer Vollbild-Animation des GTA-6-Logos begrüßt. Im PlayStation-Store gibt es ein interaktives Spiel, im Stil von „Bonnie und Clyde“: Jedes anklickbare Symbol auf der Store-Seite führt zu Informationen über das Spiel.

Hinzu kommt, dass Sony schon seit einiger Zeit betont, wie gut GTA 6 auf einer PS5 laufe: Laut Sony verfügt das Spiel über PlayStation-spezifische Funktionen wie haptisches Feedback, adaptive Trigger, Tempest-3D-Audio und schnellere Ladezeiten auf der PS5.

Warum ist das so besonders? Selbst hauseigenen Titeln, die exklusiv auf der PS5 erscheinen, bietet Sony in der Regel nicht so eine Bühne an, maximal ein kurzes Highlight während oder nach einer „State of Play.“

Wer sich jetzt die groß angelegte Marketing-Aktion von Sony ansieht, der könnte meinen, GTA 6 wäre ein exklusiver PS5-Titel oder zumindest auf Augenhöhe mit anderen First-Party-Titeln von Sony. Konkret etwa Spiele wie „The Last of Us“ oder „God of War“.

Kurz vor dem Start der Vorbestellungen bringt Rockstar unzählige neue Infos zu GTA 6 an den Start. Mit einem einzigen Satz zerstört der Entwickler jetzt die Träume vieler Multiplayer-Fans: Sony hat gerade die Frage beantwortet, ob GTA 6 zum Start mit Multiplayer kommt