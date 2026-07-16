Chef von GTA 6 versprach uns ab Juni kreative Marketingbombe, Fans zeigen sich bislang unterwältigt

Die Marketing-Kampagne von GTA 6 läuft bereits, und wenn ihr auch das Gefühl habt, kaum etwas davon mitzubekommen, dann seid ihr nicht allein.

Wo bleibt das Marketing? In einem Interview, über das indy100.com berichtete, kündigte Take-Two CEO Strauss Zelnick vor Wochen an: „Seien Sie versichert: Ich glaube, Sie werden ziemlich erstaunt sein, welche kreativen Ideen Rockstar den Verbrauchern in den kommenden Monaten präsentieren wird.“

Das Marketing von GTA 6 läuft bereits. So hat der Publisher passend zum Start der Vorbestellungen auf der eigenen Website viele Bilder veröffentlicht, und eine Kamera-Fahrt über die Welt gab es.

Auf den sozialen Medien sieht man derweil das Cover-Art manchmal auch als Video-Reveal mit einem Link zu den Vorbestellungen. Rockstar Games macht also Werbung für GTA 6. Doch gleichzeitig wirkt alles, gerade im Vergleich zu dem, was Rockstar Games sonst an den Tag legt, etwas eingeschlafen.

Hier könnt ihr eines der neuen Videos der Marketing-Kampagne sehen:

Video starten Video zu GTA 6 zeigt die Spielwelt aus einem neuen Winkel Autoplay

Fans zeigen sich unterwältigt

Was hat man erwartet? Rockstar Games ist für Kreativität bekannt. Wenn dann der Publisher ankündigt, man wolle ein kreatives Marketing für das Spiel machen, dann erwarten die Fans etwas Besonderes.

So denkt man an große Environmental Ads , wie als für Arknights: Endfield eine komplette U-Bahn-Station mit Charakteren, Logos und riesigen Wandgrafiken beklebt wurde. So etwas gab es auch in anderer Art bei Spielen wie Honkai: Star Rail, Cyberpunk oder The Last of Us.

Der Kreativität sind hier keine Grenzen gesetzt. Auch auf Social Media hätten ganze Kurzfilme, wie bei PayDay 2, eine kreative Möglichkeit sein können, das Spiel zu bewerben.

Wie reagieren die Fans auf die Werbung? Die ausbleibende Kreativität macht sich auch bei den Fans bemerkbar. Sie warten gespannt auf Trailer 3 oder gar Gameplay zum Spiel. Beides würde die Fans wohl sofort anheizen. Schaut man sich hingegen jetzt die Meinung auf Reddit an, klingt das so:

Ellugima: „Ich dachte, sie würden mit dem neuen GTA-Online-Update etwas machen – In-Game-Werbung in TV-Shows, Dialogen usw. Aber abgesehen von diesen Anspielungen in den Gemälden scheint da nichts zu sein.“

FitCelebration1131: „Ehrlich gesagt spüre ich die Begeisterung nicht mehr.“

OakleyNoble: „Ich dachte buchstäblich, sie würden Plakatwände ersetzen, um für die Vorbestellung von GTA VI zu werben… mein Gott, es ist so langweilig. Sie haben ein Spiel mit einer großen Spielerbasis, das sie nutzen könnten, aber sie geben uns nur Müll. Ich bin so müde vom Hype-Train, besonders bei diesem neuen Update… es gibt mir das Gefühl, dass GTA VI zwar ein großartiges Spiel werden könnte, mich aber schneller verlieren wird als jedes andere Spiel, auf das ich gehypt war.“

Seid ihr gerade richtig im Hype für GTA 6, oder ist das Spiel für euch noch in weiter Ferne? Schreibt es gerne in unsere Kommentare! In den kommenden Monaten werden sicherlich noch Gameplay und vielleicht auch ein dritter Trailer kommen. Bis dahin könnt ihr schon mal mitraten, wo GTA 7 spielen wird: Fans von GTA 6 diskutieren, wo Teil 7 spielen soll, nur zwei Orte kommen infrage