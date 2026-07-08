Noch vor dem Release von GTA 6 wissen die Fans schon, wo GTA 7 spielen soll

GTA 6 ist noch nicht mal veröffentlicht, doch die Fans machen sich schon Gedanken, wo Teil 7 spielen soll. Dabei gibt es zwei Fraktionen mit ganz unterschiedlichen Meinungen.

Wieso spricht man jetzt über GTA 7? Der Mangel an News zu GTA 6 treibt die Fans mal wieder in ihre eigene Gedankenwelt. Aus Recherchen weiß man inzwischen: Rockstar Games hatte sich bereits kurz nach dem Release von GTA 5 in Florida umgeschaut, um dort GTA 6 spielen zu lassen.

Entsprechend ist es kaum verwunderlich, dass die Fans von GTA jetzt schon überlegen, wo man in Teil 7 denn unterwegs sein könnte. Der logische Schritt wäre wohl wieder in New York, also Liberty City, dem Spielort von Teil 4.

Das wäre nach der Wiederholung von Los Santos (GTA 5) und Vice City (GTA 6) annehmbar. Doch die Fans bringen auch eine andere Stadt ins Spiel.

Hier könnt ihr ein aktuelles Video zu GTA 6 sehen:

Video starten Video zu GTA 6 zeigt die Spielwelt aus einem neuen Winkel Autoplay

Las Venturas vs. Liberty City

Was ist das für eine Stadt? In einem Post mit mehr als 4.000 Upvotes auf Reddit wünschen die Fans sich Las Venturas, das GTA-Ebenbild von Las Vegas, als Spielort für GTA 7. Der Name ist bereits aus GTA San Andreas bekannt.

Hier hatte das Spiel nicht nur in einer Stadt, sondern im ganzen Bundesstaat San Andreas gespielt, in dem neben Los Santos (Los Angeles) auch San Fierro (San Francisco) und Las Venturas (Las Vegas) Teil des Spiels waren.

Las Venturas war die letzte Stadt im Spiel und war dabei etwas klein im Vergleich zu Los Santos. Hier könnte Rockstar Games sich also noch kreativ ausleben und erneut bekannte Orte und Easter Eggs einbauen. Doch die Fans sind sich uneinig.

Was sagen die Fans? Es gibt zwei Lager bei der Wahl der nächsten Stadt. Während der Ursprungspost zwar mit vielen Likes überzogen ist, gibt es in den Kommentaren auch viele Fans, die sich eine neue Version von Liberty City (New York) für das nächste GTA wünschen. So schreiben sie auf Reddit:

harvelein: „Wir werden wieder in New York sein, mit den Appalachen.“

Smooth-Cupcake-7546: „New York mit moderner Spielentwicklungstechnologie wäre der Wahnsinn.“

LuxorH: „Las Vegas ist der schlechteste Ort. Sicher, man hat den Strip und die Touristenorte, aber ansonsten gibt es nur Wohngebiete wie aus der Fabrik und danach kilometerweite Wüste. Wenn sie es nicht mit einem anderen Biom kombinieren können, wird es ein Reinfall.“

Fun-Distribution4776: „Ich hätte gerne etwas Neues. New York ist in Videospielen überstrapaziert.“

Zu welcher Seite gehört ihr? Team Liberty City oder Team Las Venturas? Schreibt es uns gerne in die Kommentare! Habt ihr eigentlich schon die geheime Botschaft auf der Website von GTA 6 gesehen? Fans von GTA 6 entdecken eine geheime Botschaft in der teuren Ausgabe des Spiels: Rockstar macht sich über sein eigenes Publikum lustig