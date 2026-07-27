„Ich finde das beleidigend und deprimierend“ – Rockstar-Präsident will keine bekannten Stimmen in GTA 6, war sich schon vor 18 Jahren sicher

Rockstar Games bevorzugen bei ihren Spielen, darunter auch GTA 6, die Arbeit von unbekannteren Stimmen, anstatt berühmte Persönlichkeiten zu engagieren. Das stand für den Präsidenten bereits vor vielen Jahren fest.

Wieso arbeitet Rockstar Games nicht mit Berühmtheiten zusammen? Oder besser gefragt: Wieso nicht mehr? Denn Rockstar hatte bereits bekannte Namen wie Ray Liotta oder Burt Reynolds für GTA: Vice City aus dem Jahr 2002 engagiert.

Sam Houser, der Präsident von Rockstar Games, hat jedoch seine Gründe, wieso er die Arbeit mit derartig berühmten Menschen nicht mehr nachgehen will. Und die sind zusammengefasst recht simpel: Er hat keinen Bock auf ihre Arbeitsmoral.

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„Ich will nicht schlecht über die Verstorbenen reden, aber …“

Was kritisiert Houser an der Einstellung der Schauspieler? Bereits vor 18 Jahren erklärte Houser, was ihn an der Zusammenarbeit mit den berühmten Schauspielern stört und was dazu führte, dass Rockstar bis heute auf diese verzichtet.

In einem Interview mit dem Vulture-Magazin aus dem Jahr 2018 erklärte er, dass eine bestimmte Sache der Zusammenarbeit im Weg stünde:

Ich will nicht schlecht über die Verstorbenen reden, aber wir engagieren keine namhaften Schauspieler mehr, weil sie so ein großes Ego haben und – was am wichtigsten ist – weil wir glauben, dass man sich besser in die Geschichte hineinversetzen kann, wenn wir talentierte Synchronsprecher einsetzen, deren Stimmen man nicht erkennt.

Housers Einstellung geht jedoch noch weiter zurück. Bereits im Jahr 2008 teilte er dem EDGE-Magazin (Quelle: GamesRadar+) in der April-Ausgabe mit, dass die Zusammenarbeit mit Menschen leichter sei, die engagiert und begeistert sind, ohne zuvor in hunderten von Filmen mitgespielt zu haben.

Manchmal kommt eine berühmte Person zum Dreh, liest buchstäblich nur das Drehbuch vor, will den Scheck und will dann wieder gehen. Das finde ich beleidigend und deprimierend.

Dieser Einstellung nach werden wir auch in GTA 6 keine berühmten Schauspieler zu hören bekommen – wenn man die Songs im Radio ignoriert.

Wie findet ihr das? Ist das eine gute Herangehensweise? Oder ist Dan Houser zu voreingenommen? Lasst es uns gern in den Kommentaren wissen!

Worauf Fans derzeit am meisten warten, ist nicht nur der langersehnte dritte Trailer von GTA 6, sondern etwas mindestens genauso Wichtiges: GTA 6 hat viel CGI gezeigt – jetzt wollen die Spieler endlich mal Gameplay sehen