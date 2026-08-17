Der neue böse Bube des MCU lässt selbst Thanos wie einen netten Schuljungen aussehen

Disney gab bekannt, dass es einen neuen Film zu den X-Men geben wird, mit neuen Schauspielern. Im Zuge dessen kündigte man auch einen neuen Schurken an, der von Adam Driver gespielt wird. Doch der ist so ein Fiesling, dass selbst Thanos schockiert wäre.

Um welchen Schurken geht es? Auf der D23 2026 kündigte Disney einige Sachen an, darunter auch einen neuen X-Men-Film, der im Mai 2028 starten soll. Als erste Ankündigung holte man auch den Cast auf die Bühne, darunter etwa Sadie Sink als Jean Grey oder Samara Weaving als Emma Frost (Quelle: Marvel.com).

Als Video überraschte auch Kylo-Ren-Darsteller Adam Driver das Publikum und kündigte an, eine Figur namens Nathaniel Milbury zu spielen. Comic-Kennern könnte dieser Name bekannt vorkommen, denn es handelt sich dabei wohl um eine der bösartigsten Figuren aus dem Marvel-Universum.

Auch in Avengers: Doomsday werden Mutanten vorkommen:

Video starten Avengers: Doomsday zeigt im ersten Trailer die X-Men und den großen neuen Oberschurken Autoplay

Ein perfider Genetiker

Wer ist Nathaniel Milbury? Zwar wurde der Name nicht explizit genannt, im Marvel-Universum ist Nathaniel Milbury aber ein Alias für den Schurken Nathaniel Essex, besser bekannt als Mister Sinister. Ursprünglich war Dr. Nathaniel Essex ein Wissenschaftler aus dem 19. Jahrhundert.

Er war besessen von der Evolutionstheorie und konnte sogar das Auftauchen der Mutanten voraussehen. Durch seine Forschung traf er irgendwann auch auf einen der ersten Mutanten, den Schurken Apocalypse. Nachdem seine Frau ihn wegen seiner unethischen Ansichten und eines Experiments an ihrem toten Sohn verließ, verwandelte Apocalypse ihn in ein Wesen, dessen Menschlichkeit fast gänzlich abgelegt wurde.

Nathaniel war so wahnsinnig, dass er vor seinem Tod 4 Klone erschuf, die alle nichts von sich wussten. Der bekannteste davon hat ein Diamantensymbol auf der Stirn und ist als Mister Sinister bekannt.

Was macht Mister Sinister besonders bösartig? Mister Sinister ist ein skrupelloser, aber genialer Genetiker, der alles dafür tut, seine Forschungen weiterzuführen. Dabei ist ihm jedes Mittel recht und besonders großes Interesse hat er an Mutanten und den X-Men. Deshalb stahl er mehrfach ihre DNA, manipulierte sie für seine Interessen oder klonte diese gerne auch mal. Zu seinen schlimmsten Taten gehören etwa:

Die Zusammenarbeit mit Wissenschaftlern der Nazis im 2. Weltkrieg

Er experimentierte an Mutanten in einem Waisenhaus, um deren Entwicklung zu beobachten

Mister Sinister orchestrierte die Vernichtung einer Mutanten-Gruppe, von denen nur wenige überlebten

Er erschuf Madelyne Pryor, einen Klon von Jean Grey, die sich in Cyclops verliebte und sie zusammen sogar einen Sohn hatten. Als die echte Jean auftauchte, wurde sie verrückt und zur Golbin Queen, eine Bedrohung für die X-Men

Versehentlich setzte er den Legacy-Virus frei, einen tödlichen Virus für Mutanten, der modifiziert auch Nicht-Mutanten befallen konnte

setzte er den Legacy-Virus frei, einen tödlichen Virus für Mutanten, der modifiziert auch Nicht-Mutanten befallen konnte Folter und Experimente an diversen Mutanten, etwa Wolverine, Magik oder Nightcrawler

Obwohl er nicht so viele Lebewesen auf dem Gewissen hat wie Thanos, hat er außer seiner Forschung keine anderen Ziele und, wie sein Name verrät, tut er alles mit einer gewissen Boshaftigkeit, die selbst Thanos in den Schatten stellt.

Mister Sinister auf dem Cover von X-Men Nr. 239 von Chris Claremont und Marc Silverstri (Bildquelle: Marvel.com)

Mister Sinister ist nicht mal annähernd mehr ein Mensch

Wie mächtig ist Mister Sinister? Apocalypse transformierte Nathaniel genetisch in einen Supermenschen, doch Mister Sinister hat sich selbst ständig geupgradet . So stahl er regelmäßig Mutanten-DNA, um sich selbst zu verbessern. Dadurch hat er einige für sich nützliche Fähigkeiten:

Er kann jedes Molekül seines Körpers kontrollieren und sich in etwas anderes verwandeln. So tarnte er sich in einem Waisenhaus auch als Kind

Mister Sinister hat verbesserte Heilung, übermenschliche Stärke, Ausdauer und Reflexe

Zudem beherrscht er mächtige Telepathie, mit der er nicht nur Gedanken lesen, sondern sie auch kontrollieren kann

Telekinese ist auch noch in seinem Repertoire, wodurch er angreifen oder auch schweben kann

Abseits davon ist er auch ein genialer Wissenschaftler und Chirurg, der natürlich nichts Gutes damit anstellt. Er will den perfekten Mutanten erschaffen, weshalb er eben seit Jahrhunderten DNA sammelt und archiviert.

Wie könnte er als Schurke im MCU funktionieren? Minister Sinister ist ein guter Schurke, um Mutanten und die X-Men einzuführen, wenn man bedenkt, wie sein Leben mit den X-Men verzahnt ist. Es könnte aber auch seinen Weg zum fiesen Schurken erzählen.

Kennt ihr Mister Sinister und welchen Schurken sollte das MCU noch einführen? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare. Ein Mutant zu sein, ist im Marvel-Universum eine große Bürde, vor allem, wenn man die falsche Fähigkeit bekommt: Ein Teenager ist der tragischste Mutant im Marvel-Universum, obwohl er eine mächtige Fähigkeit hat