Aion 2 hat das Zeug zum besten MMORPG seit vielen Jahren, aber das liegt nur bedingt an Aion 2

Am 30. September 2026 ist mit Aion 2 das größte Themenpark-MMORPG seit Jahren in den Early Access gestartet. MeinMMO-Redakteur und Genre-Experte Karsten Scholz hat sich sofort mit auf die Server gestürzt und verrät, was euch ewartet.

Obwohl Aion 2 erst heute im Westen durchstartet, wissen wir eigentlich schon sehr gut, was das neue MMORPG von NCSoft bietet und welche Stärken sowie Schwächen es besitzt. Dank den Versionen aus Taiwan und Korea, die seit einer ganzen Weile live sind, aber auch durch den Stresstest im September.

Dennoch gab es im Vorfeld noch offene Fragen. Vor allem mit Blick auf den Start und die Performance der Server; können wirklich alle zur versprochenen Startzeit spielen? Aber auch, wenn es um Details geht wie die Monetarisierung oder die Charakterprogression; erwarten uns Anpassungen für die westliche Version, die im Vorfeld nicht kommuniziert worden sind?

Ich habe mich für euch um Punkt 15 Uhr in die Anmeldung gestürzt und berichte von der Early-Access-Front. Außerdem ziehe ich bereits ein erstes Vorabfazit und verrate euch, warum ich mich mit so großer Freude auf den Grind in Aion 2 stürze, das aber gar nicht mal an Aion 2 selbst liegt.

Wer schreibt hier? Karsten Scholz ist der MMORPG-Experte von MeinMMO. Er befasst sich seit 17 Jahren fast täglich mit dem besten Genre der Welt. Den privaten Erstkontakt gab’s 2005. Seitdem hat er in verschiedenen Online-Rollenspielen mehrere Jahre Spielzeit angehäuft und fast jeden relevanten Genre-Vertreter der vergangenen knapp zwei Dekaden zumindest eine Weile gespielt.

Video starten Mit diesen 3 Tipps seid ihr am ersten Tag in Aion 2 bestens vorbereitet Autoplay

So lief der Frühstart von Aion 2

Pünktlich um 15 Uhr ging es leider nicht los. Die Entwickler hatten im Vorfeld des Starts ein technisches Problem entdeckt und daher eine halbe Stunde Verspätung angekündigt. Es folgte eine Verlängerung der Wartungsphase. Am Ende dauerte es bis kurz vor 16 Uhr, bis ich auf dem Server meiner Wahl gelandet bin. Andere hatten nicht ganz so viel Glück, dank Warteschlangen. MMORPG-Launches … sie laufen selten optimal.

Ab dann lief aber auch für mich noch nicht alles wie geschmiert. Gleich mehrfach quälte ich mich durch das eigentlich sehr kurze Tutorial vor der Charaktererstellung, weil mich das Spiel immer wieder vom Server warf. Als ich den Teil endlich hinter mir hatte und einen Assassinen erstellen konnte, ging es dann aber sofort bergauf. Die Level-Phase spielt sich flott und auch die Performance kann sich trotz der zahlreichen Mitspieler in der Welt sehen lassen.

Nur kleine Nickeligkeiten nerven noch. Beispielsweise bleibt die automatisierte Wegfindung oft hängen. Oder ich komme nicht zu NPCs durch, weil das Spiel ab und an offenbar vergisst, dass die Charaktere der anderen Spieler keine Kollisionsabfrage besitzen. Unterm Strich habe ich aber schon sehr viel schlimmere MMO-Starts mitgemacht.

Verspätung dank Wartung. Sofort beim Frühstart waren erstmal alle Server … voll?!

Aion 2 ist ein richtiges MMORPG, mit vielen Spielern in der Welt.

Das beste neue MMORPG seit Jahren, aber …

Schon in den ersten Stunden deutet Aion 2 an, was es zu bieten hat: eine wunderschöne Spielwelt, actionreiche, sehr flotte Kämpfe und einen bunten Themenpark mit PvE-Fokus, wie es ihn seit vielen Jahren nicht mehr gegeben hat. Wer sich mit Freude auf Quests, Solo-Herausforderungen, Dungeons, Weltbosse und Raids stürzt, dürfte hier für Wochen und Monate glücklich werden.

Dabei sind alle Klassen wichtig und spielenswert. Optionen wie die Minispiele vom Shugo-Festival, die Pet-Sammlung oder die verschiedenen PvP-Aktivitäten sorgen für Abwechslung. Der frühzeitige Start im Heimatmarkt liefert jetzt bei uns erfreulich viel Feinschliff (vom rumpeligen Start abgesehen). Und dank Free2Play-Zugang kann man all das (ab dem 5. Oktober) erleben, ohne auch nur einen Cent zu zahlen.

Die Welt Atreia ist im Elyos-Bereich farbenfroh, strahlendhell und oft wunderschön.

Zur Wahrheit gehört aber auch, dass die asiatischen Eigenheiten von Aion 2 ab der ersten Minute ins Auge fallen. Die Monetarisierung bietet trotz aller Anpassungen weiterhin Pay2Win-Elemente. Auch dass die Nutzung des Marktplatzes sowie der Währungsumtausch mit dem eigentlich optionalen Abo gekoppelt sind, nervt. Zudem ist der Grind-Faktor hoch, was manch einen Spieler zu Echtgeld-Investitionen treiben könnte.

Punktuell merkt man leider auch, dass Aion 2 eine Mobile-Historie hat, etwa bei den Menüs, der Kamera, dem recht simplen Skill-System oder Funktionen wie Auto-Lauf. Und dann ist da noch der Look der Modelle und Skins sowie die mit Systemen, Währungen und Glücksfaktoren überhäufte Charakterprogression. Man sieht Aion 2 auf einen Blick an, woher es kommt.

Wer großen Wert auf eine starke Story und eine bedeutsame Level-Phase hat, schaut in Aion 2 wohl leider ebenfalls in die Röhre. Mit etwas Erfahrung könnt ihr jeden Charakter in ein paar Stunden auf die Maximalstufe bekommen, und wenn ich die erste Hälfte der Elyos-Handlung nehme, verpasst man dabei auch nicht allzu viel (bis auf ein paar schick inszenierte Sequenzen abgesehen).

Mich persönlich stört dabei am meisten, dass die teils spektakulär vorgestellten Bosse in wenigen Sekunden am Boden liegen. Der Schwierigkeitsgrad ist bislang nicht der Rede wert. Man fliegt nur so durch die Stufenaufstiege.

Mehr zu Aion 2 erfahrt ihr auch auf unserem YouTube-Kanal von MeinMMO:

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Was bedeutet das unterm Strich? Wer das MMORPG-Genre in den vergangenen Dekaden beobachtet hat, der weiß, dass es abseits von Final Fantasy XIV kein einziges asiatisches Online-Rollenspiel gegeben hat, das sich hier im Westen nachhaltig neben den ganz Großen etablieren konnte. Selbst starke Vertreter wie ein Black Desert oder Lost Ark konnten am Ende nur in einer gewissen Nische begeistern.

Auch das erste Aion ist seinerzeit neben der starken Konkurrenz untergegangen, obwohl es zum Start durchaus einen gewissen Hype erzeugen konnte (wie eigentlich alle größeren Starts während der Hoch-Phase der MMORPGs).

Wie sind die Euro-Preise von Shop und Abo? Das Quai-Premium-Abo kostet 12,75 Euro und bietet vor allem Zugriff auf Marktplatz, Handelsgilde, Tauschbörse und Fernlager. Der Battle Pass läuft bis zum 16. Dezember und kostet 1.500 Quna (umgerechnet etwa 19 Euro). Für einige der Skin-Sets bezahlt ihr 25,49 Euro oder 2.200 Quna. Bei vielen Angeboten stehen die Euro-Preise direkt dran.

Ähnlich würde es heute sicherlich auch Aion 2 gehen, wenn es im Genre frische Konkurrenz aus dem Westen geben würde. Die gibt es aber nicht. Die großen Themenpark-MMORPGs, die seit 2014 an den Start gegangen sind, kann man an wenigen Fingern abzählen.

Dass ich mich jetzt mit so großer Vorfreude und Spaß mit meinem frisch erstellten Elyos-Assassinen ins Getümmel stürze, liegt natürlich zum Teil an den Stärken des Spiels. Aion 2 macht einiges richtig und richtig gut. Noch entscheidender ist aber, dass es ein großes Themenpark-MMORPG mit PvE-Fokus ist, und die sind heutzutage so selten wie Einhörner.

Der erste Dungeon-Endboss, den ihr wahrscheinlich herausfordert. Die Story ist teils nett inszeniert, fesselt aber nicht. Der Grind führt euch in unzählige Solo-Dungeons.

Ich freue mich riesig auf den Grind, alles zu entdecken, tief in alle Systeme einzutauchen, jeden PvE-Inhalte zu meistern und die erste Saison zu spielen. Die klaren Schwächen blende ich in dieser Zeit bewusst aus.

Ich sehe am Horizont aber auch WoW: Forever am Horizont auftauchen, das am 4./5. November erscheint. Und die Beta von Guild Wars 3 im kommenden Jahr. Aion 2 ist für mich daher ein MMORPG mit einem absehbaren Ablaufdatum. Bis dahin muss es punkten, um eine ausreichend starke Community aufzubauen. Ich bin sehr gespannt, ob dem Spiel das gelingen kann. Wie seht ihr das? Geht es euch ähnlich? Und wie bewertet ihr Aion 2 im Early Access? Verratet es mir in den Kommentaren!

Apropos tief in alle Systeme eintauchen: Wir haben euch für viele Bereiche des Spiels bereits nützliche Guides vorbereitet, die euch den Start erleichtern, Fehler umschiffen lassen und eure Leistung in Kämpfen ankurbeln. Klingt spannend? Dann schaut hier vorbei: Alle Guides, Tipps und Listen zu Aion 2 in der Übersicht