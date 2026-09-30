Aion 2 Early Access: Serverstatus – Alles zu Uhrzeit, Warteschlangen und mehr im Live-Ticker

Heute geht es los und Aion 2 öffnet im Advanced Access seine Server. MeinMMO begleitet für euch live den Start und hält im Ticker alle wichtigen Infos zum Server-Status für euch bereit.
Mittwoch, 30.09.2026
11:45 Uhr
Noch etwas über 3 Stunden, bis es laut Plan losgeht. Pünktlich zum frühen Start wird es auch einen Creator-Wettbewerb geben, bei dem jeweils 3 Teams pro Fraktion gegeneinander antreten werden. Der Wettbewerb startet rund 4 Stunden nach der offiziellen Serveröffnung.
Alle wichtigen Infos dazu findet ihr auf der offiziellen Webseite „War for Atreia“.
10:30 Uhr
Guten Morgen, liebe Abenteurer! Ich bin Alex und begleite heute für euch den langersehnten Start in den Advanced Access von Aion 2.
Um 15:00 Uhr deutscher Zeit soll es losgehen und die Server ihre Tore öffnen. Hoffen wir, dass alles glattgeht und wir alle zeitig durchstarten können. Wir sind jedenfalls live für euch dabei und halten euch auch über potenzielle Probleme und Wartezeiten auf dem Laufenden.
Wenn ihr direkt zum Start bereit sein wollt, könnt ihr die 80,2 GB Preload auch schon auf euren PC laden.
Wen sehen wir denn nachher auf Seiten der Elyos? Oder seid ihr eher Team Asmodian?
Aion 2: Alles, was ihr zum frühen Zugang wissen müsst
Wann öffnen die Server? Die Server von Aion 2 gehen laut Plan um 15:00 Uhr MESZ an den Start. Ob und wann sie online sind und wie groß die Warteschlangen sind, tragen wir hier für euch zusammen.
Wie viele Server gibt es? In Europa werdet ihr jeweils 4 Server für jede der beiden Fraktionen haben, also insgesamt 8.
|Elyos
|Asmodian
|Siel
|Israphel
|Nezekan
|Zikel
|Vaizel
|Triniel
|Kaisinel
|Lumiel
Wie kann man am Advanced Access teilnehmen? Um frühen Zugang zu erhalten, müsst ihr eines der Gründerpakete kaufen. Diese kosten je nach Edition und Inhalt zwischen 21,25 € und 84,99 €.
Kann man auch ohne Gründerpaket früher spielen? Nein, wenn ihr kein Geld ausgeben möchtet, müsst ihr leider auf den vollen Release am 5. Oktober 2026 warten.
Gibt es einen Preload? Ja, ihr könnt Aion 2 schon jetzt vorab herunterladen, damit ihr um 15:00 Uhr startklar seid.
Wie groß ist der Preload? Für den Preload müsst ihr 80,2 GB Speicherplatz einplanen.
Wen von euch treffen wir denn nachher auf Seiten von Elyos oder Asmodian? Welche Fraktion werdet ihr wählen? Schreibt es uns gern in die Kommentare!
Insgesamt könnt ihr übrigens eine von acht Klassen wählen. Seid ihr noch unsicher, welche ihr spielen wollt oder welche zu euch passen könnte, hat MeinMMO-MMORPG-Experte Karsten Scholz für euch einmal zusammengestellt, welche sich für welchen Spielertyp eignet: Aion 2 Klassen im Guide: Welche ist die beste für den Einstieg?
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