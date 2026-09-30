Aion 2 Early Access: Serverstatus – Alles zu Uhrzeit, Warteschlangen und mehr im Live-Ticker

11:45 Uhr

Noch etwas über 3 Stunden, bis es laut Plan losgeht. Pünktlich zum frühen Start wird es auch einen Creator-Wettbewerb geben, bei dem jeweils 3 Teams pro Fraktion gegeneinander antreten werden. Der Wettbewerb startet rund 4 Stunden nach der offiziellen Serveröffnung.

Alle wichtigen Infos dazu findet ihr auf der offiziellen Webseite „War for Atreia“.

10:30 Uhr

Guten Morgen, liebe Abenteurer! Ich bin Alex und begleite heute für euch den langersehnten Start in den Advanced Access von Aion 2.

Um 15:00 Uhr deutscher Zeit soll es losgehen und die Server ihre Tore öffnen. Hoffen wir, dass alles glattgeht und wir alle zeitig durchstarten können. Wir sind jedenfalls live für euch dabei und halten euch auch über potenzielle Probleme und Wartezeiten auf dem Laufenden.

Wenn ihr direkt zum Start bereit sein wollt, könnt ihr die 80,2 GB Preload auch schon auf euren PC laden.

Wen sehen wir denn nachher auf Seiten der Elyos? Oder seid ihr eher Team Asmodian?