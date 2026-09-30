Aion 2 Server für Europa – Auf welcher Welt sind die großen Streamer?

Die NCSoft-Verantwortlichen haben die geplanten Server für den Frühzugang von Aion 2 am 30. September 2026 enthüllt. MeinMMO verrät euch, was ihr zu den europäischen Welten wissen müsst.

Welche EU-Server gibt es? Für den Early-Access-Start am 30. September 2026 stellt NCSoft insgesamt 8 europäische Server bereit, jeweils 4 für die Fraktionen Elyos und Asmodier. Dabei bilden immer zwei Server ein Paar, das miteinander verknüpft ist:

Elyos – EU-Server Asmodier – EU-Server Siel Israphel Nezekan Zikel Vaizel Triniel Kaisinel Lumiel

Warum die Server-Paare? In Aion 2 spielen die Elyos und Asmodier auf getrennten Servern. Ihr bekommt jedoch die Chance, euch durch die Raumzeit-Risse oder die Schlachten im Abyss der gegnerischen Fraktion zu stellen. Dort trefft ihr dann auf Spieler der feindlichen Fraktion, die vom mit euch verknüpften Server kommen. Wenn ihr auf Siel spielt, trefft ihr beispielsweise auf Gegner von Israphel, und so weiter.

Laut NCSoft sind diese Paare aber nicht für immer in Stein gemeißelt. Wenn es der Balance hilft, möchten die Entwickler in Zukunft Anpassungen an den Server-Paaren vornehmen.

Auf welchen Servern sind die großen Streamer? Es scheint so zu sein, dass sich viele Streamer auf die Server-Paarung Siel/Israphel konzentrieren werden, das hat beispielsweise der YouTuber Grobs in seinem Stream auf YouTube am 29. September bestätigt. Genau werden wir das aber wohl erst nach dem Early-Access-Start wissen.

Video starten Aion 2 startet heute – Diese 26 Dinge solltest du zum Zocken wissen Autoplay

Launch-Server, Matchmaking, Marktplatz

Was ist mit dem finalen Release? Zum offiziellen Start soll eine zweite Welle aus Launch-Servern folgen. Free2Play-Spieler, die erst beim globalen Start loslegen möchten, können frei zwischen den Early-Access- und Launch-Servern wählen. Sollte ein Server eine bestimmte Bevölkerungsdichte erreichen, könnte es jedoch passieren, dass die Entwickler dort die Erstellung neuer Charaktere einschränken.

Sind Servertransfers möglich? Die Entwickler möchten zuerst die Early-Access- und Launch-Phasen abwarten und dann bewerten, in welcher Form Servertransfers notwendig sein könnten. Man möchte verhindern, dass Spieler, die schon deutlich weiter sind, sich negativ auf die Spielerfahrung anderer auswirken.

Wie läuft das Matchmaking ab? Im PvE setzt Aion auf ein regionsinternes, aber fraktionsübergreifendes System.

Das sogenannte „Dungeon Party Matching“ bringt die Spieler aller aktiven Server einer Region (bei uns etwa: Europa) zusammen. Beim Frühzugang sind das also nur die Early-Access-Server. Ab dem globalen Start treffen die Leute mit Gründerpaketen in den Dungeons dann auch auf Free2Play-Spieler. Zudem könnt ihr im PvE an der Seite der eigentlich verfeindeten Fraktion kämpfen.

Wenn ihr und eure Freunde auf unterschiedlichen Servern spielt, könnt ihr euch dennoch auf die Freundesliste setzen und als Gruppe gemeinsam für einen Dungeon anmelden.

Die Early-Access-Server von Aion 2

Wie funktioniert der Markt? Aion 2 soll zwei verschiedene Märkte besitzen, über die ihr mit anderen Spielern handeln könnt:

Server-Markt: Hier handelt ihr mit Spielern eures Servers. Dieser Markt ist bereits zum Frühzugang verfügbar und hier wird mit der Währung Kinah gehandelt. Ihr könnt Kinah jedoch auch über die Echtgeld-Premium-Währung Quna erhalten.

Cross-Server-Markt: Hier kommen die Spieler aller Server einer Region (bei uns also: Europa) zusammen, um zu kaufen oder zu verkaufen. Dieser Markt ist weder beim Early Access noch direkt beim Launch verfügbar, sondern soll erst zu einem späteren Zeitpunkt öffnen. Auf die Art möchten die Entwickler sicherstellen, dass sich die Spieler mit Frühzugang nicht negativ auf die Wirtschaft der Launch-Server auswirken.

Beachtet, dass der Handel über den Markt nur dann möglich sein wird, wenn ihr Geld in das optionale Monatsabo von Aion 2 investiert.

Wisst ihr schon, auf welchem Server ihr spielen möchtet? Und welcher Fraktion schließt ihr euch an? Verratet es uns gern in den Kommentaren. Beachtet dabei, dass die Wahl zwischen Asmodier und Elyos durchaus entscheidend sein kann. Alle Infos dazu findet ihr hier: Aion 2 Fraktionen: Elyos oder Asmodier, welche Seite soll ich wählen?