Aion 2 Fraktionen: Asmodier oder Elyos – welche Seite soll ich wählen?

Wie schon im ersten Aion wählt ihr auch in Aion 2 zwischen zwei spielbaren Fraktionen: den Asmodiern und Elyos. MeinMMO fasst euch alles Wichtige zur Wahl der Fraktion zusammen.

Wie wichtig ist die Fraktionswahl in Aion 2? Mit der Wahl der Fraktion beeinflusst ihr in Aion 2 gleich mehrere Bereiche und Details:

Die Server sind fraktionsintern aufgebaut, ihr trefft in der offenen Welt also nur Spieler eurer Fraktion

Beide Fraktionen haben eigene Regionen, Startgebiete und Quest-Routen

Die Wahl der Fraktion wirkt sich auf das Aussehen von Charakteren und fraktionsspezifischen Skill-Effekten aus

Eure Fraktion bestimmt, auf welcher Seite ihr in PvP-Inhalten wie den Schlachten im Abyss spielt

Nicht relevant ist die Wahl der Fraktion indes mit Blick auf das Klassen-Angebot von Aion 2. Alle 8 Archetypen stehen beiden Fraktionen zur Verfügung. Wichtig ist außerdem, dass instanziierte Inhalte (wie Dungeons und PvP-Arenen) sowie die Aktionshäuser fraktionsübergreifend funktionieren. Im Folgenden gehen wir auf die einzelnen Unterschiede noch einmal genauer ein.

Video starten Aion 2 präsentiert sich im Westen mit dem “Spread your Wings”-Trailer voller Action Autoplay

Elyos oder Asmodier – was macht das aus?

Was muss ich zu den Servern wissen? Um ungewollte PvP-Konflikte in der offenen Welt zu vermeiden, laufen die Server von Aion 2 fraktionsexklusiv. Nur wenn ihr an instanziierten Inhalten, Abyss-Schlachten oder bei bestimmten Events mitmacht, könnt ihr auf Charaktere der anderen Fraktion treffen.

Wer mit seinen Freunden gemeinsam spielen möchte, sollte sich also bei der Wahl von Fraktion und Server absprechen!

Als stolze Elyos startet ihr dann im südlichen Elysea, wo euch lichtdurchflutete, farbenfrohe Landschaften und antike Tempel erwarten. Die gestählten Asmodier sind indes in den verschneiten Canyons und düsteren Festungen vom nördlichen Asmodae zu Hause.

Wie wirkt sich die Wahl der Fraktion optisch aus? Zuerst fallen natürlich die ikonischen Flügel ins Auge. Während Elyos meist engelhafte, weiße oder goldene Schwingen nutzen, fallen die Pendants der Asmodier dunkel und ledrig-fledermausartig aus.

Elyos glänzen zudem mit symmetrischen Gesichtszügen und hellen Hauttönen. Sie stehen für eine glatte Ästhetik und edles Design. Die Asmodier haben indes blass-bläuliche Haut, einen grimmigen Ausdruck und markante Details wie raubtierhafte Krallen, eine Rückennmähne und leuchtende Augen im Kampf.

Dazu passen die Effekte einiger Skills, die bei den Elyos auf Licht und Geschwindigkeit basieren, während Asmodier eher zu Schattenschaden und roher Kraft tendieren.

Kann ich die Fraktion wechseln? Die Wahl der Fraktion ist derart essenziell, dass ihr sie in Aion 2 nicht einfach wechseln könnt. Wenn ihr mit eurer ersten Wahl unzufrieden seid und die andere Seite austesten möchtet, müsst ihr euch einen neuen Charakter erstellen.

Was ist Aion 2 für ein MMORPG? Aion 2 ist ein neues Themenpark-MMORPG von NCSoft, das mit einem Free2Play-Modell Ende September beziehungsweise Anfang Oktober bei uns im Westen erscheint. Es bietet vor allem eine breite Palette an PvE-Inhalten, hat aber auch manch eine optionale PvP-Herausforderung im Gepäck. Alle wichtigen allgemeinen Infos zum Spiel findet ihr indes schon jetzt hier: Release, Beta, Plattformen, Klassen und mehr in der Übersicht von Aion 2