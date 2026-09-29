Aion 2: Arkana, Daevanion & Pet – Diese 3 Systeme müsst ihr verstehen und meistern

In Aion 2 gibt es unzählige Systeme und Inhalte, die sich auf die Stärke eures Charakters auswirken. In diesem Guide stellen wir euch drei der wichtigsten Features für euren Helden vor: die Arkana-Karten, die Daevanion-Bretter und eure Pet-Sammlung.

Worum geht es in diesem Guide? Hier stellen wir euch die wichtigsten Systeme aus Aion 2 vor, die Einfluss auf die Stärke eures Charakters nehmen. Im neuen MMORPG von NCSoft reicht es nämlich nicht, sich einfach nur tolle Ausrüstung zu besorgen und diese aufzuwerten. Ihr müsst auch Zeit in andere Bereiche stecken.

Auf der ersten Seite starten wir mit den Arkana-Karten. Danach nehmen wir uns die Daevanion-Bretter und eure Pet-Sammlung vor. Weitere Systeme könnten diesen Guide in Zukunft ergänzen. Über die Inhaltsangabe könnt ihr direkt zu den für euch relevanten Abschnitten springen.

Aion 2: Arkana-Karten – Was sie bringen und wo ihr sie farmt

Was sind Arkana-Karten? Jeder Spieler kann sich in Aion 2 eine Sammlung aus Arkana-Karten verdienen, um bestimmte Werte zu steigern und den eigenen Klassen-Skills weitere Stufen zu verpassen. Letzterer Bonus ist besonders wichtig. Nur mit Arkana-Karten können eure besten Angriffe und passiven Skills ihre jeweilige Maximalstufe erhalten.

Beachtet:

In der ersten Saison von Aion 2 könnt ihr insgesamt 4 Slots mit Arkana-Karten füllen. Mit neuen Saisons kommen dann weitere Karten-Slots dazu.

Es gibt mehrere Kartentypen und für jeden Kartentypen bietet das Spiel genau einen passenden Slot.

Karten gehören verschiedenen Sets an. Zum Launch wird es wohl nur die beiden Sets „Primal Vigor“ und „Magic Armor“ geben. Wenn ihr mehrere Karten eines Sets aktiv habt, schaltet ihr Set-Boni frei. Zudem bestimmten die Sets, welche Werte ihr erhaltet.

Alle Kartentypen gibt es in mehreren Qualitätsstufen (erkennbar an der Farbe des Kartenrahmens): graue Karten verbessern einen Skill, grüne Karten zwei Skills, blaue Karten drei Skills und goldene Karten vier Skills.

Die Basis-Version einer Karte verbessert die Skills um jeweils eine Stufe. Durch Aufwertungen der Karte könnt ihr die Zahl der Stufenaufstiege (und den Werte-Bonus) erhöhen. Der Faktor Zufall entscheidet, welcher Skill ein weiteres Level erhält. Ihr wertet eure aktive Karte durch die Investition nicht benötigter Karten auf.

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Woher bekomme ich Arkana-Karten? Wer gezielt Arkana-Karten farmen möchte, farmt die Transcendence-Dungeons von Aion 2. Der Würfel am Ende des Inhalts verspricht stets einen ganzen Batzen neuer Karten. Je höher der Schwierigkeitsgrad des Dungeons (4 Schwierigkeitsgrade gibt es insgesamt), desto höher die Qualitätsstufe der Kartenbelohnungen.

Euer Ziel ist es langfristig also, für jeden der vier Slots eine passende, goldene Arkana-Karte mit den für eure Klasse passenden Werten sowie den für eure Rotation besten Skills zu finden, und diese dann aufs Maximum zu leveln. Bis ihr dieses Ziel erreicht, wird jedoch viel Zeit vergehen.

Zum Glück lohnen sich schon die vorherigen Qualitätsstufen. Ein Set aus grünen Arkana-Karten wirkt sich beispielsweise bereits spürbar auf eure Charakterstärke aus und hilft euch dabei, euer Itemlevel effizient zu steigern – wodurch ihr wiederum Zugang zu schwereren Inhalten erhaltet. Mehr dazu erfahrt ihr hier:

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Kann ich Arkana-Karten selbst herstellen? In der Übersicht eurer Arkana-Sammlung findet ihr den Reiter „Transmutation“. Über diesen könnt ihr euch tatsächlich selbst Arkana-Karten bauen. Dort wählt ihr also euer Wunsch-Set, die Qualitätsstufe sowie den Kartentypen aus. Eine Vorschau verrät euch, welcher Kartentyp welche Skills verbessern kann.

Da ihr bei einer goldenen Karte nur zwei der möglichen vier Skills auswählen könnt, lässt sich der Faktor Zufall aus der Herstellung der Arkana-Karten nicht ganz rausnehmen. Für die Herstellung der Karte braucht ihr ausreichend gebundene „Mysterious Crystals“ sowie eine Menge Kinah. Die Kristalle erhaltet ihr, indem ihr eine große Zahl nicht benötigter Karten extrahiert.

Auf der nächsten Seite geht es weiter mit dem Daevanion-System von Aion 2.