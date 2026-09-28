Morgens um 8 Uhr im Büro erscheinen, den ersten Kaffee aufbrühen, das Handy weglegen, an den Rechner setzen und die eingetrudelten E-Mails checken: Was für viele Arbeitnehmer selbstverständlich klingt, kann für Berufseinsteiger aus der Gen Z zur Herausforderung werden. Ein CEO will junge Menschen deshalb besser auf ihren ersten Job vorbereiten. Er schickt sie dafür in einen 8-wöchigen Crashkurs.

Bei dem Titelbild handelt es sich um ein Symbolbild von Vitaly Gariev auf unsplash.

Wer ist dieser CEO? Byron V. Garrett ist CEO der US-amerikanischen Nonprofitorganisation Genesys Works. Er erklärt gegenüber Fortune, dass Firmen durchaus junge Talente finden würden. Aber: Sie bräuchten Mitarbeiter, die bereits wissen, was im Arbeitsalltag von ihnen erwartet wird.

Hier möchte Garrett ansetzen: Bevor junge Menschen ein bezahltes Praktikum bei einem Partnerunternehmen beginnen, absolvieren sie ein 8-wöchiges Training.

Was lernen Berufsanfänger in diesem Kurs? Oft geht es um simple Dinge: pünktlich zur Arbeit kommen, während Meetings das Handy weglegen oder professionelle E-Mails schreiben, ohne ständig Abkürzungen zu verwenden.

Auch Lebensläufe und LinkedIn-Profile werden erstellt und Vorstellungsgespräche geübt.

Die Organisation richtet sich dabei vor allem an junge Menschen, denen solche Erfahrungen aus ihrem persönlichen Umfeld fehlen.

Video starten Die Gen Z muss in allen Bereichen des Lebens Einsparungen vornehmen, aber eine Branche trifft es härter als alle anderen Autoplay

Auch Digital Natives müssen den Umgang mit KI lernen

Welche Rolle spielt Technik? Neben Kommunikation und Programmen wie Excel gehört mittlerweile auch Künstliche Intelligenz zum Crashkurs, denn:

Obwohl junge Menschen als Digital Natives gelten, müssen sie laut Garrett erst noch lernen, KI professionell einzusetzen. Dazu gehört etwa, Antworten zu prüfen und keine vertraulichen Unternehmensdaten einzugeben.

Wie geht es nach dem Training weiter? Nach dem 8-wöchigen Kurs können die Berufseinsteiger ein bezahltes Praktikum bei einem der Partnerunternehmen absolvieren.

Genesys Works gibt es seit 2002. Mehr als 14.000 Jugendliche haben laut der Organisation seitdem am Programm teilgenommen. 2025 waren es 2.161.

Wie war es bei euch beim ersten Job? Wusstet ihr direkt, wie man sich im Büro verhält, oder musstet ihr ebenfalls vieles erst lernen?

E-Mails sorgen bei Gen Z offenbar häufiger für Unsicherheit. Eine Umfrage zeigt, dass viele junge Arbeitnehmer dabei vor allem an einer wichtigen Frage scheitern: Gen Z nutzt Mails, um nicht mit ihren Kollegen reden zu müssen, scheitert jedoch bei einer wichtigen Frage