WoW Forever: Kochen ist wichtig, denn leckeres Essen bringt mehr XP

Wer in WoW Forever schneller als alle anderen leveln will, sollte Kochen mit dem Charakter skillen. Denn es wartet ein netter XP-Buff.

Zu den Zeiten von „Vanilla“ waren die Nebenberufe in World of Warcraft noch richtig wichtig. Das ist auch in WoW Forever der Fall, sogar mehr denn je. Denn wer am schnellsten Leveln will, der sollte sich um das Kochen kümmern. Wer hier am Ball bleibt, der bekommt mehr Erfahrungspunkte spendiert und kann so schneller leveln.

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Kochen bringt Bonus-XP, aber es ist echt nicht viel

Warum ist gekochte Nahrung wichtig? In WoW Forever wurden die allermeisten Items überarbeitet und das betrifft auch die Nahrung. Neben einer Anpassung der Werte, gibt das meiste über Kochen hergestelltes Buff-Food noch einen zusätzlichen Effekt: 5 % zusätzliche Erfahrungspunkte für das Besiegen von Feinden.

Wer also „möglichst schnell“ leveln möchte, wird sich regelmäßig mit Buff-Food eindecken müssen oder es am besten selbst herstellen, um so von den zusätzlichen Erfahrungspunkten zu profitieren.

Wie viel macht das XP-Buff aus? Wie viel Nutzen man aus dem Buff zieht, dürfte vor allem am eigenen Spielstil liegen. Wer tatsächlich von Level 1 an bis Level 60 nur Feinde besiegt, der spart mit den 5 % zusätzlichen XP ziemlich genau 3 Level.

Da die meiste Erfahrung in aller Regel aber über das Abgeben von Quests kommt (was nicht durch den Buff erhöht wird), dürfte der Nutzen drastisch sinken. Wenn ihr euch dauerhaft mit Buff-Nahrung versorgt, dann dürfte der Bonus von 5 % auf die Kill-XP vielleicht ein oder eineinhalb Level ausmachen.

Cortyn meint: Auch wenn in der Community bereits diskutiert wird, ob diese Bonus-XP das Leveln zu stark beschleunigen, bin ich mir recht sicher, dass das nicht der Fall sein wird. Der kleine Bonus ist eher ein zusätzlicher Anreiz, sich schon während der Level-Phase mit dem Nebenberuf Kochen zu beschäftigen und am Lagerfeuer – das ohnehin ein soziales Feature wird – ab und zu ein paar Gerichte zuzubereiten.

Vermutlich wird die Zeit, die man dafür aufwendet, ziemlich genau durch den Buff wieder reingeholt. Dass die Level-Geschwindigkeit also drastisch beschleunigt wird, sehe ich hier nicht.

Aber wie seht ihr das? Ist es schlecht, dass Blizzard in WoW Forever einen XP-Buff einbaut? Sollten sie sich davon wieder verabschieden, damit die Level-Geschwindigkeit konstant bleibt und nicht beeinflusst wird? Oder findet ihr es gut, dass Kochen somit noch nützlicher wird? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.

Ebenfalls gut zu wissen: Gruppenspiel wird in WoW Forever belohnt, denn die Entwickler haben an dem System geschraubt.