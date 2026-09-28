Twitch-Streamer fürchten, ihren Goldesel YouTube zu verlieren

Viele Twitch-Streamer betreiben nicht nur einen YouTube-Kanal, sondern gleich mehrere. Jetzt fürchten sie strengere Regelungen von YouTube zur Mehrfachverwertung.

Warum ist YouTube so lukrativ? In einem Wort: Zweitverwertung. Für viele Creator lohnt es sich mehr, auf Twitch zu streamen und die Inhalte dann in Form von Stream-Ausschnitten nochmal zu monetarisieren, statt originelle Videos auf YouTube zu produzieren. Viele Streamer betreiben sogar gleich mehrere Kanäle, etwa “Uncut”-Kanäle mit ganzen Streams, Kanäle mit längeren Ausschnitten zu einem bestimmten Thema, oder dedizierte Reaction-Kanäle. Einige YouTuber wie HandOfBlood wechselten sogar zu Twitch, um von dieser Dynamik zu profitieren.

Dazu kommen oft sogenannte Clip-Kanäle, die kurze Ausschnitte posten und von Fans oder in offizieller Zusammenarbeit mit den Streamern betrieben werden. Oft verdienen die Content Creator mit so einem YouTube-Kanal sogar mehr als mit den ursprünglichen Inhalten auf Twitch.

Nun scheint es aber, als würde YouTube strenger gegen die recycelten Inhalte vorgehen – und das könnte eine schlechte Nachricht für Twitch-Streamer sein.

Viele der damaligen YouTube-Urgesteine streamen mittlerweile auf Twitch:

Video starten HandOfBlood: Das Wichtigste zum YouTuber und Twitch-Streamer in unter einer Minute Autoplay

YouTube-Regelungen könnten Clip-Kanälen an den Kragen gehen

Was ändert sich? Auf X berichtete nun visa, der einen Clip-Kanal für den Streamer B0ary betreibt, dass er vom YouTube Partner Program ausgeschlossen wurde. Dadurch können die Inhalte nicht mehr monetarisiert werden. Der Kundendienst habe auf YouTubes Regelungen für „recycelten Content“ verwiesen: Inhalte, die bereits online existieren würden und zu denen nicht nennenswert beigetragen worden sei.

Diese Regelungen existieren schon seit April 2024 auf YouTube, sie sind also nicht direkt neu. Ihre Anwendung auf einen Clip-Kanal, der mit dem Einverständnis des Streamers betrieben wird, wäre hingegen neu. Denn laut dem Kanalbetreiber könnten Streamer dadurch keine VODs, Highlights, dedizierte Themen-Videos, Clips oder Shorts mehr aus ihren Streams posten, ohne eine Suspendierung vom Partner-Programm zu riskieren.

Noch ist unklar, ob es sich um ein Missverständnis handelt, oder ob YouTube hier tatsächlich künftig strenger durchgreift. Der Kanal-Betreiber glaubt zumindest, dass es sich um eine fehlerhafte Sperre handelt und versucht, dagegen vorzugehen.

Dennoch fürchten Twitch-Streamer bereits, was das für sie bedeuten könnte, so auch der populäre MMO-Experte Josh Strife Hayes: Sollten die Regelungen wirklich so durchgesetzt werden, könne kein Content Creator mehr einen Clip-, Highlight- oder Replay-Kanal führen.

Josh Strife Hayes über die möglichen Folgen für Content Creator via X

Wie wird das diskutiert: Für einige Zuschauer liegt die Lösung auf der Hand: Streamer könnten ja einfach alle Inhalte auf einem einzigen YouTube-Kanal posten, dadurch würde zumindest vermieden, dass Content sich auf YouTube doppelt. Sie empfänden das ohnehin als angenehmer.

Josh Strife Hayes und visa sehen das jedoch anders:

Für visa geht es um Einheitlichkeit innerhalb eines Kanals: Würde sich bei einer Fernseh-Sendung mit jeder Folge der Schnitt-Stil und das Tempo völlig ändern, würde das den meisten wohl nicht gefallen (via X).

Laut Josh Strife Hayes ist der Unterschied sogar messbar: Habe man lange und kurze Videos sowie Clips alle auf einem Kanal, würde die Zuschauerbindung sogar sinken. Man füge einfach mehr Inhalte hinzu, welche die Leute gar nicht sehen wollen, statt dem spezifischen Content, für den sie da seien (via X).

Wie nutzt ihr YouTube? Hättet ihr lieber alles auf einem Kanal oder steuert ihr gezielt unterschiedliche Kanäle eines Content Creators an, um spezifische Inhalte zu finden?

Dass Twitch-Streamer nun um ihre Clip-Kanäle bangen könnten, wirkt etwas ironisch. Immerhin waren viele jahrelang gegen eine solche Nutzung ihres Contents vorgegangen. Mittlerweile haben sie jedoch einen Weg gefunden, gemeinsam zu existieren – und sogar davon zu profitieren: Twitch-Streamer will den Geld-Cheat auf YouTube aktivieren, wählt den Weg von MontanaBlack