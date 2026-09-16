Der erste Zuschauer von Trymacs auf Twitch war mit ihm im Raum, mag Gaming nicht mal so sehr

Der Streamer Max Trymacs Stemmler ist einer der Größten im deutschen Twitch. Sein Bruder Nici Stemmler ist ebenfalls als Streamer unterwegs, allerdings in einer anderen Kategorie. In einem Podcast erzählt Nici Stemmler davon, wie die Streaming-Anfänge seines Bruders waren.

Was erzählt Nici über Trymacs? Trymacs gehört zu den größten Twitch-Streamern im deutschen Raum. Über die Anfangszeit seiner Streaming-Karriere sprach sein Bruder Nici Stemmler im Podcast Henke’s Corner auf YouTube.

Beispielsweise erzählte er, dass Trymacs nur auf das Streamen gekommen sei, weil er seine Freunde so mit seiner Leidenschaft für das Spiel Clash Royale genervt haben soll. Vor seinen Freunden soll Trymacs nämlich so häufig mit seinen Builds und Decks im Spiel angegeben haben, sodass sie ihm irgendwann vorschlugen, mit dem Streamen auf Twitch anzufangen.

Als Trymacs schließlich das Streaming anfing, war Nici sein erster Zuschauer: Ich glaube, in den ersten ein oder zwei Streams hat man mich nicht gesehen, aber ich war so direkt hinter ihm, neben ihm und lag so auf dem Bett und hab so die ganze Zeit in den Twitch-Chat geschrieben und war dann so einer von den zehn Zuschauern und das war schon geil, das war schon sehr geil. (Quelle: YouTube ab 10:47).

Bevor Trymacs Twitch hauptberuflich machte, verdiente er sein Geld als Pizzalieferant. Trymacs Karriere haben wir euch in unserem Video zusammengefasst:

Video starten Vom Pizza-Lieferant zu einem der größten deutschen Twitch-Streamer – Leben und Karriere von Trymacs in 2 Minuten Autoplay

Was macht Nici aktuell? Nici selbst ist auch auf Twitch aktiv. Dort konnte er schon über 100.000 Follower vereinen und hielt sich in den letzten 365 Tagen am meisten in der IRL-Kategorie auf (Quelle: SullyGnome.com). Das sei auch eher sein Interesse auf Twitch als das Gaming, so wie bei Trymacs, sagt Nici im Podcast.

Die Frage, ob Nici genervt davon sei, bei einigen Leuten als Trymacs Bruder abgestempelt zu werden, verneint er und führt weiter aus: Es ist halt wie so ein Mini-Trade-Off. Ich glaub’, deswegen stört mich das auch gar nicht. Also erstens gewöhnt man sich dran. Und am Ende des Tages hab ich irgendwie ja so viele Vorteile und so dadurch gehabt. Bin ja auch stolz auf meinen Bruder. […] Also nee, so richtig stören tut’s mich nicht. (Quelle: YouTube ab 13:35).

Was sagt ihr zu Nici Stemmler? Schaut ihr ihn oder schaltet ihr lieber bei Trymacs ein? Schreibt es uns in die Kommentare!

Auch wenn einige ihn als Trymacs Bruder kennengelernt haben, so konnte Nici Stemmler sich schon längst alleine ein Standing als Twitch-Streamer aufbauen. Zum Beispiel veranstaltet er immer wieder eigene IRL-Touren mit anderen Streamern: Twitch-Streamer planen große Campertour, doch schon der Start ist ein Desaster, lässt die Einheimischen verzweifeln