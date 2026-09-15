Trymacs zockt neuen PvP-Shooter auf Steam um 3 Uhr nachts, dabei ist sein Twitch-Stream schon lange aus: Er findet es geil, wie hart man da grinden muss

Der Twitch-Streamer Trymacs zockt viel zu gerne den neuen, gehypten PvP-Shooter Wardogs auf Steam. Dabei geht er auch nochmal nach dem Stream an den PC.

Was für einen Shooter hat Trymacs mitten in der Nacht gezockt? Trymacs spielte Wardogs, den neuen PvP-Shooter von dem britischen Entwicklerstudio BULKHEAD, der am 10. September 2026 in den Early Access gestartet ist und seither über 2 Millionen Kopien verkauft hat (via X).

In Wardogs treten 100 Spieler, verteilt auf 3 Teams, in „King of the Hill“-Matches nach dem Arma-Prinzip an.

Dabei sammelt ihr mit Aktionen wie Kills, Revives und dem Halten der Zone Geld, das ihr für Fahrzeuge und Ausrüstung ausgeben könnt, die ihr bei einem Tod verliert.

Es gibt verschiedene Waffen, Fahrzeuge, Helikopter und Gadgets, die unterschiedliche Aufgaben erfüllen, zum Beispiel die Abwehr feindlicher Helikopter oder den Transport von Nachschublieferungen.

Bei einem Tod verliert ihr die mitgeführte Ausrüstung. Verlorene Waffen, genutzte Items und zerstörte Fahrzeuge müssen anschließend mit dem gesammelten Geld neu gekauft werden.

Trymacs selbst spielt Wardogs seit dem 12. September regelmäßig in seinen Streams auf Twitch – aber anscheinend auch in seiner Freizeit, wenn er offline ist.

Video starten BULKHEAD stellt den Militär-Shooter WARDOGS im Trailer vor Autoplay

Vom Bett zurück an den Gaming-PC: Trymacs will grinden

Was steckt hinter der Nacht-Session von Trymcas? Wie Trymacs am 14. September zu Beginn seines Streams verriet, hatte er einfach Bock zu zocken, zu grinden. Er habe zunächst Clash Royale gespielt, um dort den Pass durchzuspielen, und dabei eine Serie geguckt. Währenddessen hat er sich aber wiederholt von Wardogs ablenken lassen:

„Ich hab’ immer wieder die Serie auf Pause gemacht, und hab’ auf meinem anderen iPad YouTube geöffnet und hab’ mir Guides reingezogen.“

Es wurde immer später und er habe zunächst noch gedacht, dass er sich um 2:30 Uhr in der Nacht nicht mehr an den PC setzen könnte. Also sei er ins Bett gegangen, um zu schlafen, damit er am nächsten Tag frühzeitig zocken kann. Doch dann habe er dort weiter Guides geschaut und es sei anders gekommen:

„Dann hab’ ich mir noch einen Guide reingezogen und dann war’s mir zu doof. Ich bin aufgestanden. Ich bin aufgestanden um 10 vor 3 und hab noch bis halb 5 gezockt.“

Was reizt Trymacs dabei so? Trymacs erklärte, er sei ein riesiger Fan von dem Grind des Shooters: „Das Prinzip ist unglaublich. Ich finde nicht nur toll, dass es kein Battle-Royale und kein Taktikshooter ist. Es ist ein King-of-the-Hill-Economy-Shooter und – damit kriegst du mich, damit ziehst du mich in die Sucht – du musst hunderte Stunden eine Klasse grinden, um den OP-Scheiß freizuschalten.“

Zuvor erklärte er bereits, dass er unbedingt die Unterstützungs-Klasse leveln wollte, um einen Raketenwerfer freizuschalten, mit dem er dann Helikopter vom Himmel schießen kann. Als er um 3 Uhr nachts nochmal an den PC ging, habe er sich deshalb den Hammer geschnappt und losgebaut: „Ich hab’ mir einen Lkw gekauft, die Ausrüstung, bin zum Turm gefahren, hab da ‘ne Base gebaut, um Unterstützung zu leveln, weil ich den Raketenwerfer freischalten möchte, damit ich dann Anti-Air bin.“

Habt ihr Wardogs schon getestet und wenn ja, wie findet ihr den Shooter? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!

Auch MeinMMOs Shooter-Fanatiker Dariusz hat viel Spaß mit Wardogs. Er greift ebenfalls hin und wieder gerne zum Hammer und baut eine Festung, oder macht den Uber-Piloten für sein Team. Da kommt es auch mal vor, dass er lange Zeit nicht eine Kugel abfeuert: Ich habe in einem neuen PvP-Shooter auf Steam eine Stunde lang nicht einen Schuss abgegeben, und es war das aufregendste Gameplay, das mir ein Spiel 2026 geboten hat