“Eierlegende Wollmilchsau für Multiplattform-Zocker”: Premium-Headset von Logitech zum Tiefpreis beim Prime Day

Zum Prime Day hat Amazon auch ein Gaming-Headset aus Logitechs Premiumsparte besonders günstig im befristeten Angebot.

Logitech G Astro A50 (Gen 5) um 15% reduziert

Jetzt zum Angebot

Vom 6. bis 7. Oktober läuft bei Amazon aktuell der Prime Day mit zahlreichen Rabatten auf viele verschiedene Artikel. Dazu gehört auch das Logitech G Astro A50 (Gen 5), das es im Rahmen der Aktion um 15 Prozent reduziert gibt, solange der Vorrat reicht. So günstig gab es das bisher nicht.

Das Headset mit Basisstation lässt sich über USB-C mit drei Plattformen gleichzeitig verbinden, sodass sich per On-Ear-Steuerung ganz einfach zwischen Xbox, PS5, PC/Mac oder Nintendo Switch/Switch 2 wechseln lässt. Logitechs kabellose 24-Bit-Lightspeed-Technologie verspricht dabei immersiven Gaming-Sound.

Grundlage hierfür sind auch die Pro-G-Graphene-Lautsprecher des Herstellers mit 40 mm Durchmesser und Live-Edge-Technologie, die “bahnbrechende Klarheit und Reaktion für präzise Audiotrennung, Ortung und Zeitgenauigkeit” versprechen. Das 48-kHz-Boom-Mikrofon soll sogar Sprachqualität auf Radioniveau bieten.

Starkes Gaming-Headset: Logitech G Astro A50 (Gen 5) zum Tiefstpreis von 169,99 Euro statt 199,99 Euro bei Amazon

Dazu gibt es Bluetooth-Mixing für zwei Geräte und 24 Stunden Spielzeit (bei 78 dB) beim Akku, wobei die mitgelieferte magnetische Ladestation dafür sorgt, dass das Headset stets gleich wieder geladen wird. Weitere Features umfassen einen 7-Kern-DSP für leistungsstarke Audioverarbeitung und diverse Einstellungsmöglichkeiten per G-Hub und G-App.

Weitere Details zur Ausstattung findet ihr auch bei Amazon. In den Rezensionen dort kommt das Logitech G Astro A50 der 5. Generation mit durchschnittlich 4,3 von 5 Sternen gut an und hat sich allein im letzten Monat über 1.000 Mal verkauft. Auch im Test bei Eurogamer, wo es als “Eierlegende Wollmilchsau für Multiplattform-Zocker” bezeichnet wird, gab es gute 4 von 5 Sterne als Testwertung.

Gute Verarbeitung, Super Sound, hoher Tragekomfort, umfangreiche Konnektivität- das Logitech Astro A50 (Gen 5) bietet fast alles … leider auch einen ordentlichen Preis. Eurogamer

Pro sehr guter Sound

gutes Mikrofon

hoher Tragekomfort

gute Verarbeitung

lange Akkulaufzeit

hohe Reichweite ohne Unterbrechungen oder Störungen

einfache Einrichtung und Bedienung

umfangreiche Konnektivität Contra Bluetooth nur über Basisstation

Preis sonst nicht gerade günstig

optionales Zubehör ist teuer (A50 Series Mod Kit)

Weitere Angebote: Intel- und AMD-CPU, MMO-Maus und WoW Forever

Darüber hinaus gibt es aktuell auch noch weitere spannende Hardware- und Software-Angebote, bei denen ihr ordentlich sparen könnt. Diese findet ihr auf unserer Deals-Übersichtsseite.

Mit dabei sind zum Beispiel eine Preis-Leistungs-CPU von Intel zum Tiefpreis und als AMD-Alternative eine der besten Gaming-CPUs überhaupt ebenfalls zum Tiefpreis. Außerdem gibt es eine perfekt für MMOs geeignete Gaming-Maus mit vielen Tasten von Razer besonders günstig sowie das neue WoW Forever.

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