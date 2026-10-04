16 Kerne und 3D V-Cache: Eine der besten Gaming-CPUs ist gerade im Preistief bei Amazon – mit Gratisspiel

Der Ryzen 9 9950X3D zählt zu den besten CPUs für Gaming und ist im Amazon-Angebot derzeit besonders günstig zu haben. Dazu gibt es sogar ein Gratisspiel.

Ryzen 9 9950X3D um 13% reduziert

Jetzt zum Angebot

AMDs Ryzen 9 9950X3D bekommt ihr im Angebot bei Amazon aktuell um 13 Prozent reduziert. Günstiger gab es den starken Prozessor laut Vergleichsseiten bisher noch nicht. Wie lange das Angebot gilt, ist allerdings nicht bekannt.

Die High-End-CPU bietet euch 16 CPU-Kerne mit bis zu 5,7 GHz Boost-Takt und 32 Threads in Verbindung mit AMDs potentem 3D V-Cache für überragende Leistung in Spielen und auch anderen Anwendungsprogrammen.

Der Prozessor mit Zen-5-Architktur für Mainboards auf Basis der aktuellen AM5-Plattform wurde zwar mittlerweile vom teureren Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition entthront, sticht die Konkurrenz aber ansonsten ordentlich aus.

Mit an Bord ist übrigens auch eine integrierte Radeon-Grafikeinheit, die aber in erster Linie für Bildausgabe und einfaches Multimedia sorgt, statt für aufwendige 3D-Spiele. Weitere Details zur CPU findet ihr auch bei Amazon.

Starke Gaming-CPU: AMD Ryzen 9 9950X3D zum Tiefstpreis von 539,99 Euro statt 620 Euro bei Amazon

Im Rahmen einer Game-Bundle-Aktion von AMD bekommt ihr bis zum 24.10. sogar noch Onimusha: Way of the Sword gratis zum Kauf dazu. Nach dem Versand der Bestellung gibt es von Amazon hierfür eine E-Mail mit einem entsprechenden Einlösecode.

So gut ist der Ryzen 9 9950X3D: In über 1.800 Amazon-Rezensionen kommt die CPU im Schnitt mit 4,7 von 5 Sternen sehr gut an und auch bei GameStar gab es mit 4,5 von 5 Sternen im Test eine Auszeichnung als Leistungs-Tipp.

AMDs neuer Ryzen 9950X3D bietet dank 16 Kernen und schneller, moderner Architektur nicht nur in Anwendungen höchste Leistung, sondern durch den 3D-V-Cache auch in Spielen. Wer mit seinem PC hauptsächlich zockt, der bekommt vergleichbare Leistung allerdings bereits mit acht Kernen und für deutlich weniger Geld, sowohl in Form des Ryzen 7 9800X3D als auch durch den immer noch sehr empfehlenswerten Ryzen 7 7800X3D. GameStar

Pro sehr hohe Spieleleistung

sehr hohe Anwendungsleistung

effizient in Spielen

sehr effizient in Anwendungen Contra X3D-Cache nur auf einem Chiplet verbaut

maximale Effizienz in Spielen erfordert das Abschalten von Kernen

Weitere Angebote: MMO-Maus, WoW Forever, Mehrwertsteuer-Aktion und Gaming-Tastatur

Darüber hinaus gibt es aktuell auch noch weitere spannende Hardware- und Software-Angebote, bei denen ihr ordentlich sparen könnt. Diese findet ihr auf unserer Deals-Übersichtsseite.

Mit dabei sind zum Beispiel eine perfekt für MMOs geeignete Gaming-Maus von Razer zum Tiefpreis sowie das neue WoW Forever. Außerdem gibt es eine Mehrwertsteuer-Aktion bei MediaMarkt mit zahlreichen Rabatten auf verschiedene Artikel sowie auch eine sehr gute Gaming-Tastatur von Razer zum historisch günstigsten Preis.

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