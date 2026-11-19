Marvel hat sein großes Filmuniversum mit einigen Serien erweitert. Davon ist nicht jede ein Hit und wird von allen Fans geschaut. Eine kontroverse Serie führte eine der stärksten Heldinnen ein, die man wohl nie wieder sehen wird.

Um welche Serie geht es? 2023 veröffentlichte Marvel auf Disney+ die Serie Secret Invasion. Die basiert lose auf dem gleichnamigen Comic-Event aus dem Jahre 2008. In der Serie steht Nick Fury (Samuel L. Jackson) im Fokus, der sich um die Skrulls kümmern muss. Das sind Aliens, die sich in andere Wesen, etwa in Menschen, verwandeln können.

Mit dieser Fähigkeit plant eine geheime Gruppe der Skrulls die Eroberung der Erde. Damit knüpft die Serie an die Ereignisse von Captain Marvel (2019) an.

Die Serie kam bei Fans und Kritikern nicht gut an. Auf Rotten Tomatoes erreichte die Serie bei über 200 Kritiken nur 53 %. Fans waren nochmal etwas negativer mit 43 % bei über 5000 Reviews. Dabei hat Secret Invasion eine sehr mächtige Figur eingeführt.

Video starten Secret Invasion – S01 Trailer (Deutsch) HD Autoplay

Die kombinierten Fähigkeiten vieler Helden

Achtung: Ab diesem Abschnitt gibt es Spoiler zur Serie Secret Invasion.

Um welche Figur geht es? G’iah wird in der Serie von Emilia Clarke gespielt. Auch sie ist eine Skrull, aber auf der Seite von Nick Fury, weshalb sie sich am Ende auch gegen den Skrull-Schurken Gravik stellt. An sich sind Skrulls keine Super-Wesen, aber sie erhielt ein wildes Potpourri an verschiedenen Kräften.

In der Serie erfährt man von der Ernte . Das ist eine DNA-Sammlung verschiedener Wesen, die auf Auftrag von Nick Fury gesammelt wurden. Mit der Super-Skrull-Maschine können die Fähigkeiten dieser Wesen auf Skrulls übertragen werden. Das macht der Schurke Gravik, aber auch G’iah wird zu einem Super-Skrull. Und das gibt ihr einige Fähigkeiten:

Ghost: Sie kann die Quantum-Energie in sich manipulieren und dadurch etwa unsichtbar oder ungreifbar werden.

Sie kann die Quantum-Energie in sich manipulieren und dadurch etwa unsichtbar oder ungreifbar werden. Frost-Biest: Sie kann Eis erzeugen und im Kampf nutzen.

Sie kann Eis erzeugen und im Kampf nutzen. Extremis: Sie hat Extremis inne, eine genetische Manipulation, die Hitze erzeugen und sie heilen kann.

Sie hat Extremis inne, eine genetische Manipulation, die Hitze erzeugen und sie heilen kann. Mantis : Sie kann andere Wesen in den Schlaf zwingen.

: Sie kann andere Wesen in den Schlaf zwingen. Captain Marvel: Sie kann kosmische Energie verschießen und sogar fliegen.

Sie kann kosmische Energie verschießen und sogar fliegen. Superstärke: Dank der DNA von Drax, Thanos, Cull Obsidian, Korg, Abomination, Thor, Captain America und Captain Marvel hat sie unglaubliche physische Eigenschaften. Außerdem kann sie sich in die Körper dieser Figuren verwandeln, um starke Schläge auszuteilen.

Zudem zeigt das Finale der Serie, dass sie diese Fähigkeiten auch ohne Training beherrscht. Da einige dieser Figuren ohnehin schon zu den stärksten im MCU gehören, gehört G’iah mit einer Kombination all dieser Kräfte zu den mächtigsten Helden, die sich gerade auf der Erde befinden.

Aber werden wir sie je wiedersehen?

Wird G’iah im MCU nochmal auftreten? Bisher gibt es dazu keine offiziellen Informationen. Die Serie überlebte sie, aber seitdem ist es ziemlich ruhig um G’iah. Secret Invasion ist keine beliebte Serie bei vielen Fans, nicht nur wegen der reinen Qualität, sondern auch wegen Plotpunkten über Figuren, die durch Skrulls ersetzt wurden. Dazu gehört etwa Rhodes, dessen echtes Ich erst in der Serie befreit wurde.

Obwohl die Skrull-Invasion in der Serie so prominent war, fehlte sie in weiteren Projekten als Thema gänzlich. Im Film Captain America: Brave New World, in dem ein anderer Präsident eine wichtige Rolle hat, war das gar kein Thema mehr.

Es könnte also durchaus passieren, dass wir G’iah niemals wiedersehen. Serien wie Moon Knight etwa, sind bisher gar nicht für das MCU relevant gewesen. Auf der anderen Seite gibt es aber VisionQuest. Eine Serie, die eine wichtige Szene für Avengers: Doomsday zeigt: Die neueste Serie von Marvel zeigt einen weiteren Schurken, dem sich die Avengers bald stellen müssen