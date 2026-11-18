Eine berühmt-berüchtigte Geschichte mit Spider-Man in der Hauptrolle sorgt schon seit 2007 für Ärger. Nun geht Marvel in einem Comic darauf ein und macht in einer großen Sache einen Rückzieher.

2007 erschien die Comic-Geschichte One More Day mit Spider-Man in der Hauptrolle. Sie brachte dramatische Ereignisse mit sich, die die Lore des Helden beträchtlich veränderte.

Der Kingpin lässt ein Attentat auf Peter Parker (dessen Superhelden-Identität bekannt wurde) in Auftrag geben. Leider trifft es aber Tante May, die daraufhin im Sterben liegt.

Um sie zu retten, lässt sich Peter mit dem Schurken Mephisto auf einen Deal ein: Tante Mays Leben wird gerettet und die Welt vergisst die Identität von Spider-Man, doch dafür geht die Ehe mit Peters großer Liebe Mary in die Brüche.

Die Geschichte und insbesondere der Umstand, dass Peters und Marys Beziehung quasi gelöscht wurde, sorgten für Unmut bei den Fans. Nicht wenige kritisieren sie und behaupten, One More Day hätte Spider-Man „ruiniert“. Sogar George R.R. Martin ist kein Freund davon, da er nachträgliche Änderungen nicht mag.

Nun, 24 Jahre später, unternimmt Marvel den Versuch, das Geschehene rückgängig und ungeschehen zu machen. Ob diese Unternehmung besser ankommt?

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Mephisto fällt, und damit auch sein Pakt

Was gibt es Neues? Im Comic „Captain America #16” schafft es Doctor Doom – der im Kino übrigens bald von Robert Downey Jr. verkörpert wird – Mephisto zu stürzen.

Doom erklärt nun alle Verträge, die Mephisto geschlossen hat, für ungültig. Daraufhin stürzen Engelscharen auf die Erde und jagen alle, die jemals einen Pakt mit Mephisto geschlossen haben.

Was bedeutet das nun für Spider-Man? Darum geht es unter anderem in „Avengers #1“ (2026). Tante May lebt weiterhin. Außer Gefahr ist sie damit aber nicht. Denn sie gerät natürlich in das Visier der Engel, die auf die Erde kommen. Es liegt jetzt an Spider-Man, Tante May erneut zu beschützen.

Ob die Beziehung zu MJ erneut aufleben darf, müssen die kommenden Ausgaben zeigen. Vielleicht werden sie erneut das große Liebespaar, als das wir sie kennen. Unmöglich scheint es nicht, nun, da der Pakt hinfällig ist, und damit auch alle Opfer, die Peter bringen musste.

Für Marvel ist die Entscheidung, Mephisto zu entmachten, jedenfalls ein großer Schritt. Immerhin werden wichtige Ereignisse so einfach umgekehrt. Wer das Umstürzen etablierter Elemente schon 2007 nicht mochte, muss sich nun fragen, ob ein erneuter Retcon, also eine nachträgliche Änderung, dieses Mal Sinn ergibt.

Kritiker dieses erzählerischen Mittels, also Menschen wie George R.R. Martin, dürften vermutlich keine Freude daran haben. Immerhin wird im Universum von Spider-Man damit aber einiges wieder ins Lot gebracht.

Mephisto bereitet inzwischen bereits seine Rückkehr vor. Wie er Rache nehmen will, und ob Peter, Tante May und Mary direkt davon betroffen sind, werden wir hoffentlich bald erfahren. Was denkt ihr über One More Day und die aktuellen Änderungen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Aktuell geht es auch im MCU heiß her: Die neueste Serie von Marvel zeigt einen weiteren Schurken, dem sich die Avengers bald stellen müssen