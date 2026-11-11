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Die Post-Credit-Szenen von VisionQuest erklärt: Es lohnt sich dranzubleiben

Niko Hernes Niko Hernes Lesezeit 2 Minuten
VisionQuest Ultron James Spader

Obwohl VisionQuest eine sehr persönliche Geschichte von Vision darstellt, gibt es am Ende eine Post-Credit-Szene, die für Avengers: Doomsday relevant ist. Wir erklären sie euch im Spoiler-Artikel.

Achtung: Der folgende Artikel spoilert die Post-Credit-Szenen von VisionQuest.

Auf den ersten Blick wirkt VisionQuest nicht wie eine Serie, die für das große Ganze im Marvel Cinematic Universe relevant ist, doch das ändert sich vor allem mit der letzten Post-Credit-Szene.

Die Serie bietet euch nach den Credits nämlich 2 kurze Szenen, die sich nicht nur mit der VisionQuest beschäftigen, sondern mit einem Film, der bereits 2022 erschienen ist.

Wir erklären euch die Szenen nach dem Trailer.

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VisionQuest zeigt im Trailer die neue Marvel-Serie mit Vision und Ultron

Die 2 Post-Credit-Szenen von VisionQuest

Was zeigt die erste Post-Credit-Szene? Die weniger interessante Szene beschäftigt sich nach dem großen Finale der Serie mit Ultron, der am Ende doch weniger boshaft war, als man es vom fiesen Roboter erwartet hätte. Man sieht ihn in seinem neuen großen Anwesen mit den Daten von Jocasta. Mehr auch nicht.

Deutlich spannender ist die 2. Szene. Man sieht erneut den Tod von Wanda im Film Doctor Strange in the Multiverse of Madness aus dem Jahr 2022. Sie wird von den Ruinen begraben, doch diesmal geht es weiter als im Film. Plötzlich taucht Doctor Doom auf und hebt die Steine hoch.

Er blickt auf die tote Wanda und sagt: Erwache Scarlet Witch. Deine Kräfte werden mir gehören. Plötzlich fängt Wanda wieder an zu atmen.

Man kann also davon ausgehen, dass Wanda in irgendeiner Form auch in Avengers: Doomsday zurückkehren wird. Eine Theorie, die Fans schon länger haben, war, dass Wanda eine der latverischen Hexen ist, die maskiert im Promo-Material auf der Seite Dooms auftreten.

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Was sagt ihr zu der neuen Szene und zum Reveal für Avengers: Doomsday? Freut ihr euch auf den Film oder seid ihr noch skeptisch? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Mehr zu Marvel findet ihr hier: Marvel gibt dem Xenomorph aus Alien die Krallen von Wolverine und erschafft eine riesige Gefahr für die X-Men

Quelle(n):
  1. Titelbildquelle: Marvel Entertainment auf YouTube

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