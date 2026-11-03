Marvel lässt den mächtigsten Xenomorph auf die X-Men los und gibt ihm die Klingen von Wolverine

Wenn Figuren von Marvel auf die Xenomorphe aus dem Alien-Franchise treffen, ist Stress vorprogrammiert. Eine neue Comic-Reihe zeigt, wie die Weltraum-Kreaturen plötzlich mutieren und gefährliche Kräfte entwickeln.

Achtung Spoiler: Wir verraten im Artikel Details zur Handlung von „Alien vs. X-Men“ aus dem Jahr 2026. Solltet ihr die Comics selbst noch lesen wollen, solltet ihr diesen Artikel überspringen.

2019 übernahm Disney das Unternehmen 20th Century Fox und hält seitdem die Rechte an der Marke Alien. Es ist also theoretisch jederzeit möglich, dass die gruseligen Xenomorphe auf die Helden von Marvel treffen, die ja ebenfalls zu Disney gehören.

2024 war es bereits soweit. In der Comic-Reihe „Alien vs. Avengers“ mussten sich die Helden in einer postapokalyptischen Zukunft dem außerirdischen Feind stellen. Damit aber nicht genug: Seit September 2026 läuft eine neue Geschichte, die auf den Namen „Alien vs. X-Men“ hört.

Sie stammt von den Autoren Chris Claremont und Kieron Gillen und wird von Geraldo Borges gezeichnet. Im Comic kommt es zu einer aufsehenerregenden Begegnung der X-Men mit Xenomorph-Eiern – natürlich mit dramatischen Konsequenzen.

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Ein mutierter Xenomorph ist schon übel, aber mehrere…

Was passiert in der Story? Das Team aus Wolverine, Cyclops, Beat, Emma Frost und Kitty Pryde sind im Weltall unterwegs und suchen dort ein Phönix-Ei, das über große Kräfte im Bereich der Zerstörung, aber auch Wiedergeburt verfügt.

Anstatt das wertvolle Artefakt zu erlangen, findet das Team jedoch andere, seltsame Eier an Bord des Raumschiffes…

Alien-Fans wissen bereits, worauf das hinauslaufen wird. Tatsächlich geht die Geschichte über das bloße Abschlachten der einzelnen Charaktere hinaus. Das Raumschiff stürzt nämlich auf der Erde ab und landet direkt von der Schule von Charles Xavier.

Nur Wolverine überlebt den Unfall, allerdings derart verletzt, dass sich die Alien-Eier direkt in ihm bequem machen und als Brutstätte nutzen. Ganz wie in Alien 3 erhalten die so geschlüpften Xenomorphe die Kräfte ihres Wirtes. Bedeutet in diesem Fall: die außerirdischen Kreaturen mutieren und sind mit den Klingen von Wolverine ausgestattet.

Dabei bleibt es aber nicht: die nun noch stärkeren Xenomorphe attackieren weitere X-Men. Multiple Man wird beispielsweise entführt und seine Kraft absorbiert. Die besteht darin, sich unendlich oft zu vermehren, was plötzlich auch den Xenomorphen möglich ist. Somit werden sie zur wohl mächtigsten Form ihrer Art. Auch wenn nicht jede Mutanten-Fähigkeit der X-Men gut ist, möchte man sich nicht vorstellen, wie katastrophal ein solches Szenario ist.

Ob sich die Heldentruppe der X-Men doch noch von den Angriffen erholen und effektiv zurückschlagen kann, werden die kommenden Ausgaben des Comics zeigen. Fest steht, dass der Xenomorph, insbesondere in mutierter Form, ein unglaublich gefährlicher Gegner ist. Eine andere Kreatur terrorisiert die Erde wieder im Kino: Der beste Godzilla kehrt in wenigen Tagen zurück, ist ein neuer Meilenstein für Japan