Rob Run ist aktuell eines der größten Spiele auf Steam, aber Cheater und eine schwitzige Community könnten dem Shooter zum Verhängnis werden.

Was ist das für ein Spiel? Rob Run beschreibt sich selbst als “Verbrechens-Sandbox” mit PvP-Fokus. Das Spiel erschien am 4. November, erlebte jedoch Mitte des Monats einen starken Zuwachs, da es als eine Art PC-Alternative zu GTA 6 gehandelt wurde.

Statt aufwendig designter NPCs gibt es tausende Mitspieler, die in die Rolle von Polizisten oder Verbrechern schlüpfen. Letztere starten als Kleinganoven und versuchen, sich hochzuarbeiten, während Cops an jeder Ecke lauern, um ihnen ihre Beute wieder abzunehmen.

Dabei vereint Rob Run Elemente aus anderen beliebten Genres: Ähnlich einem Extraction-Shooter müssen Verbrecher ihre Beute zu Drop-Off-Points bringen, wo campende Polizisten auf sie warten können. Wie in Rust bauen sich Spieler mit der Zeit eine Base auf, die allerdings von anderen geraidet werden kann. Alle 7 Tage gibt es zudem einen Wipe, der alle wieder bei 0 anfangen lässt.

Diese Formel zieht aktuell täglich mehr als 500.000 Spieler an und katapultierte das kostenlose Spiel zwischenzeitlich in die Top-10 der Bestseller auf Steam. Die Bewertungen sprechen jedoch eine andere Sprache und da zeigt sich: Rob Run hat auch die schlimmsten Aspekte seiner Inspirationen mitgenommen – die Mitspieler.

Video starten ROB RUN: Trailer zum Early-Access-Start auf Steam stimmt auf die MMO-Sandbox ein Autoplay

Base-Raids wie in Rust mit toxischen Cheatern (auch wie in Rust)

Was sind die Probleme? Ihr habt es vielleicht schon bei “Free to Play” und “PVP” geahnt, aber Rob Run ist laut aktuellen Bewertungen auf Steam voll mit Cheatern. Dabei betonen viele Rezensionen mit dutzenden Spielstunden, dass Rob Run Potenzial habe und in den ersten Tagen wirklich Spaß gemacht hätte. Mittlerweile sei es jedoch quasi unspielbar.

Doch auch ehrliche Mitspieler können einem das Leben erschweren. Andere berichten, dass man es als Solo-Spieler oder gemütlicher Wochenend-Gamer gar nicht erst zu probieren brauche. Wer alleine spielt, muss sich einem mühsamen, zähen Grind stellen, um Geld zu verdienen – nur, um dann von Gruppen oder ganzen Clans mit bis zu 50 Spielern ausgeraubt zu werden.

Auch über die Spielmechaniken hinaus empfinden einige die Community als toxisch, von rassistischen Spielernamen bis hin zu Beleidigungen im Chat.

Entwickler geloben Besserung

So reagieren die Entwickler: Kefir, das Studio hinter Rob Run, hat die Bedenken der Community schon in mehreren Posts adressiert. So wurde bereits am 17. November in einem Patch ein Filter für Charakter-Namen eingeführt und das Melden von Cheatern vereinfacht.

In einem Post vom 23. November versprechen die Entwickler, die Bekämpfung von Cheatern mit höchster Priorität anzugehen und dafür auch einige neue Mechaniken zurückzustellen. Man habe sogar bereits mehr als 200.000 Accounts gesperrt, wisse aber auch, dass die Cheater bei einem kostenlosen Titel schnell zurück sein werden. Daher erkunde man gerade die Möglichkeit für Hardware-Bans. Außerdem sollen eingeschränkte Server eingeführt werden.

Die Probleme sind besonders schade, da Rob Run in den Augen vieler Spieler eine gute Grundlage mit befriedigenden Progressions-Systemen hat und der Gameplay-Loop einen schnell reinzieht. Nun bleibt abzuwarten, ob die Entwickler die Cheater-Plage in den Griff kriegen können.

Habt ihr die Verbrecher-Sandbox schon ausprobiert? Berichtet uns in den Kommentaren von euren Erfahrungen mit Rob Run!

Bei einem Online-Spiel, das einen vom Kleinkriminellen zum erfolgreichen Gangster-Boss aufsteigen lässt, sind natürlich Assoziationen mit GTA 6 nicht fern. Da das Rockstar-Epos zum Release als reiner Singleplayer und Console Exclusive daherkommt, galt Rob Run für manche als Online-Alternative. Dabei existiert die perfekte Alternative zu GTA 6 Online bereits.