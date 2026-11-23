Als Service-Spiel geht Path of Exile immer weiter. Dennoch fragte sich ein Streamer auf Twitch, ob er gerade das Ende des Action-RPGs erreicht hat, als plötzlich die Namen der Entwickler auf seinem Screen scrollen. Er ist nicht der erste, dem das passiert.

SebK, oder SebK94, ist bekannt für seine Guides, Builds und allgemeine Expertise in Path of Exile. In seinem Stream vom 22. November hat er sich einigen Maps im Endgame gewidmet.

Schon beim Farmen ist zu sehen, dass das Spiel immer wieder lagt, was den Streamer nur wenig zu beeindrucken scheint – zumindest, bist sich Path of Exile schließlich vollständig aufhängt. Der Screen friert ein und zusammen mit den Effekten des Charakters wirkt alles verzerrt.

Nachdem einige Sekunden nichts passiert, tauchen plötzlich die Credits auf (zu sehen auf Twitch). SebK zeigt sich hörbar verwirrt und lacht: „Credits? Warte, was? Habe ich gerade das Spiel durchgespielt?“ Das ist sogar früher schon einmal vorgekommen, ist jedoch vermutlich einem Zufall zu verdanken und nicht dem Crash selbst.

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Path of Exile zeigt Credits nach dem Crash und das nicht zum ersten Mal

Die Credits lassen sich über das Hauptmenü aufrufen. Ein Nutzer auf Reddit weist darauf hin, dass sich der Cursor von SebK in dem Moment genau auf dem Bereich befindet, in dem der Credits-Button im Menü zu finden ist.

Vermutlich seien die also beim Clicken auf den Screen schlicht aktiviert worden, ehe das Menü nach einem Crash angezeigt werden konnte. Etwas Ähnliches ist bereits vor 8 Monaten passiert, zu sehen auf Reddit. Auch hier ist der Cursor an der gleichen Stelle.

Vielen Nutzern war laut Kommentaren nicht einmal bewusst, dass es Credits gibt – bis ein Nutzer aufklärt: Die gab es schon früher zu sehen, wenn man Dominus besiegt hat. Das Feature soll jedoch entfernt worden sein, weil zu viele Spieler dachten, nach den Credits gehe es nicht mehr weiter und hätten aufgehört zu spielen.

Übrigens: die Credits dauern 30 Minuten in voller Länge. Ihr könnt sie auf YouTube sehen.

Wusstet ihr, dass Path of Exile Credits hat? Habt ihr die Originalen damals bei Dominus noch gesehen? Schreibt uns eure Erfahrungen mit dem Spiel!

Der oberste Name in den Credits von Path of Exile ist Chris Wilson, der schon seit einiger Anfang 2025 nicht mehr bei Grinding Gear Games arbeitet. Wilson veröffentlicht immer wieder Videos über seine Erfahrungen als Entwickler, auch bei PoE: Ex-Chef von Path of Exile gibt zu, dass er die Spieler getrollt hat – Aber nur, wenn sie zu neugierig wurden