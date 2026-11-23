Zu viele Dungeons in WoW Forever? Das wollen die Entwickler nicht. Es gibt eine neue Grenze, wie oft ihr in Dungeons könnt.

Dungeons sind in World of Warcraft essenzieller Bestandteil des Spiels. Die Quests geben eine Menge Erfahrungspunkte und solide Belohnungen, aber auch die Bosse geben starke Beute, die man oft 10, 20 oder gar 30 Stufen lang trägt. Doch zu oft sollt ihr dann auch wieder nicht in Instanzen unterwegs sein, wenn es nach den Entwicklern geht. Denn die reduzieren nun, wie oft ihr einen Dungeon betreten könnt.

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5 Dungeons pro Stunde in WoW Forever

Was wurde geändert? Blizzard hat in einem Hotfix verändert, wie oft ihr eine Instanz betreten könnt. Zuvor war das Limit auf 10 Instanzen pro Stunde begrenzt – also ein Dungeon alle 6 Minuten. Jetzt wurde das Limit auf 5 pro Stunde gesenkt, also maximal noch ein Dungeon alle 12 Minuten, wenn ihr für mehrere Stunden Dungeons besuchen wollt.

Warum hat Blizzard das gemacht? Blizzard hat keine Gründe genannt, doch dürfte der Zweck offensichtlich sein: Die Wirtschaft des Spiels soll ein wenig geführt werden. Gerade Charaktere auf Stufe 60 können sehr schnell einfache Instanzen, wie etwa der Verlies in Sturmwind, innerhalb von wenigen Minuten abschließen. Selbst auf Stufe 60 gibt das noch eine ganze Menge Items, die in viel Gold pro Stunde resultieren.

Wer jetzt effizient Gold farmen will, kann sich ein wenig mehr Zeit lassen – oder muss auf alternative Taktiken zurückgreifen.

Wen betrifft das? Von den Änderungen dürften die allermeisten gar nichts mitbekommen. Wer ganz normal WoW Forever spielt, braucht für herkömmliche Dungeons ohnehin weitaus mehr als eine Stunde.

Die Änderung ist störend für alle, die Instanzen sehr schnell abfarmen oder eine Instanz immer wieder nur für einen speziellen Boss besuchen, um sie danach zurückzusetzen und es erneut zu probieren.

Cortyn meint: Ich sehe diese Änderung ehrlicherweise ein wenig zwiegespalten. Zum einen verstehe ich, dass man die Wirtschaft in WoW Forever etwas kontrollieren will, damit Gold einen Wert behält – das ist eine gute Sache. Auf der anderen Seite hat WoW Forever allerdings eine Fülle an Rezepten, die Handwerksstationen erschaffen, die teilweise als Grundlage benötigt werden, um überhaupt Gegenstände herzustellen. Diese Rezepte droppen fast immer in Dungeons, bei exakt einem speziellen Boss mit einer niedrigen Chance.

Wer diese Rezepte gezielt farmt, der wird häufig an das Limit stoßen und darüber frustriert sein. Im Auktionshaus kosten diese Rezepte oft hohe zweistellige oder gar dreistellige Beträge, eben weil sie so begehrt sind.

Dennoch bin ich, wie bei den meisten Änderungen in WoW Forever, erst einmal optimistisch. Bisher haben die Entwickler ein gesundes Augenmaß bewiesen und Anpassungen vorgenommen, die auf mittelfristige und lange Sicht gesund für das Spiel wirkten. Aber wer weiß, ob wir in einigen Tagen daraus neue Probleme erkennen können – wie etwa bei dem Heiler-Mangel, den es in Forever gibt.