Der Angelwettbewerb in WoW Forever bringt dicke Belohnungen. Wir verraten, wie ihr daran teilnehmt und auch noch gewinnt.

Wann und wo findet der Angel-Wettbewerb statt? Der Angel-Wettbewerb findet jeden Sonntag im Schlingendorntal statt, um exakt 14:00 Uhr. In der Theorie geht das Event bis 16:00 Uhr, doch in aller Regel ist nach spätestens 40 Minuten das Turnier vorbei. Wer teilnehmen und eine Chance auf den Sieg haben will, sollte also pünktlich zum Startschuss bereits anwesend sein.

Vorbereitung für den Angel-Wettbewerb in WoW Forever

Stellt sicher, dass ihr vor dem Start des Angel-Turniers die folgenden Voraussetzungen erfüllt:

Habt mindestens Stufe 40 erreicht und besitzt bereits ein Reittier. Ein höheres Level ist besser.

Angeln sollte mindestens auf Stufe 225 ausgebaut sein, je höher desto besser.

Habt neben eurer Angel auch mindestens 10 Köder dabei, „Helle Schmuckstücke“ von Angel-Händlern sind ausreichend.

Euer Ruhestein ist an das Gasthaus von Beutebucht gebunden.

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Was muss man beim Angelwettbewerb in WoW Forever tun?

Das Ziel beim Angel-Wettbewerb ist simpel: Angelt 40 Leckerfische und bringt sie zum Wettbewerbs-NPC in Beutebucht, so schnell wie möglich. Die ersten 50 Charaktere, die das vollbringen, gelten als Gewinner, tragen eine Woche lang den Titel als Meisterangler und können sich besondere Belohnungen auswählen, die mitunter richtig interessante Effekte bringen.

Während des Angelwettbewerbs sind sämtliche Schwärme an den Küsten des Schlingendorntals ausschließlich Leckerfische. Angelt also permanent in Schwärmen!

Das Gebiet umfasst die gesamte Westküste des Schlingendorntals, bis zur Grenze nach Westfall hinauf und die Küstenregion im Südosten, wo die Piraten-Mobs anzutreffen sind. Die Leckerfische gibt es nicht an der Küste der Insel Jaguero.

Die beste Strategie für den Angelwettbewerb in WoW Forever

Grundsätzlich gibt es keine großen Geheimstrategien beim Angelwettbewerb. Ihr müsst lediglich schnell angeln, dabei die Küste auf und ab laufen. Angelt ausschließlich in Schwärmen.

Der einzige, wirklich nützliche Tipp: Seid nicht „höflich“, wenn schon jemand an einem Schwarm angelt. Es ist ein Wettbewerb. Stellt euch dazu und angelt im gleichen Schwarm.

Die einzige Ausnahme ist, wenn bereits 3 oder mehr Charaktere an einem Schwarm angeln. Da ein Schwarm maximal 4 Fische enthält (manchmal auch weniger), vergeudet ihr nur eure Zeit, wenn ihr die Angel auswerft, obwohl der Schwarm bereits leergefischt wird.

Sobald ihr 40 Leckerfische geangelt habt, benutzt euren Ruhestein, um zum Gasthaus von Beutebucht zurückzukehren. Rennt aus dem Gasthaus hinaus – der Wettbewerb-NPC steht direkt auf der Hauptebene und ist nicht zu übersehen. Gebt die 40 Fische ab und schon habt ihr gewonnen! Für den Sieg erhaltet ihr eine Münze, die ihr dann noch gegen weitere Belohnungen eintauschen könnt.

Ganz wichtig: Lasst euch nicht aus der Ruhe bringen, nur weil der NPC bereits Gewinner ausruft. Die ersten Charaktere sind oft schon nach 20 Minuten fertig, die letzten werden in der Regel nach 30 bis 40 Minuten ausgerufen.

WoW Forever: Welche Belohnungen gibt es beim Angelwettbewerb?

Beim Angel-Wettbewerb gibt es eine Vielzahl von Belohnungen.

Garantiert ist jedes Mal die „Arkanitangelrute“ – das ist eine mächtige Angel, die Angeln auf Stufe 300 benötigt und bei Benutzung den Skill noch einmal um satte 35 erhöht. Der Effekt ist stapelbar mit Ködern und anderen Verbesserungen.

Darüber hinaus könnt ihr durch die Münze eine der folgenden Belohnungen wählen:

Angelhaken des Angelmeisters: Ein Schmuckstück, das euch bei Benutzung in einen Fisch verwandelt, der 25 % schneller schwimmt und Unterwasseratmung gewährt.

Ein Schmuckstück, das euch bei Benutzung in einen Fisch verwandelt, der 25 % schneller schwimmt und Unterwasseratmung gewährt. Wellenreiterschuhe: Stoff-Schuhe, die 10 Ausdauer gewährend und euch für 5 Minuten die Fähigkeit gewähren, über Wasser laufen zu können. Schaden bricht den Effekt ab.

Stoff-Schuhe, die 10 Ausdauer gewährend und euch für 5 Minuten die Fähigkeit gewähren, über Wasser laufen zu können. Schaden bricht den Effekt ab. Angelhut des Meisteranglers: Ein kosmetischer Hut, den ihr für die Transmogrifikation verwenden könnt.

Ein kosmetischer Hut, den ihr für die Transmogrifikation verwenden könnt. Leerer Fischeimer: Ein kosmetisches Nebenhand-Item, das ihr für die Transmogrifikation verwenden könnt.

Ein kosmetisches Nebenhand-Item, das ihr für die Transmogrifikation verwenden könnt. Bitteres Würmchen: Ein Haustier für eure Sammlung.

Wollt ihr alle Belohnungen, müsst ihr den Angelwettbewerb mehrfach gewinnen und an den kommenden Sonntagen zurückkehren. Wir empfehlen zu Beginn auf jeden Fall den Angelhaken des Meisters – damit könnt ihr die Meere und versunkenen Ruinen von Azeroth leicht erforschen, da euch nie der Atem ausgeht. Angeln ist aber nicht nur für den Wettbewerb wichtig, sondern auch richtig stark, wenn ihr Gold für euer Mount auf Stufe 40 braucht.