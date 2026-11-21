Rockstar stellt in GTA 6 ein Feature vor, das aus dem realen Leben kaum wegzudenken ist: Social Media. Was im Singleplayer entweder für Doomscrolling oder Lacher sorgt, könnte eine heftige Bereicherung für den Online-Modus bedeuten.

In GTA 6 wurde das Smartphone um ein paar Funktionen und Apps bereichert, um die Welt noch realistischer und vor allem zeitgemäßer darzustellen. Neben Finanz- und Fitness-App, hat es auch eine Social-Media-App ins Spiel geschafft.

Die Rede ist von Snapmatic, das an das reale Instagram angelehnt ist, wo Bilder und Videos geteilt, geliked und kommentiert werden können.

Im Singleplayer können Lucia und Jason auf Snapmatic scrollen, auf virale Videos stoßen oder Posts von Freunden und Bekannten finden. Selbst posten können die beiden nicht – wäre auch nicht so schlau, wenn man gerade auf der Flucht vor dem Gesetz ist – doch das könnte ganz anders aussehen, wenn man in Richtung des zukünftigen Online-Modus blickt.

Ich finde nämlich: Wenn Rockstar das Ingame-Instagram Online-Spielern verwehrt, wäre das ein absolut verschwendetes Potenzial eines starken Community- und Rollenspiel-Tools.

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Mehr Möglichkeiten für Selbstinszenierung und Persönlichkeit im Online-Modus

Social Media wäre im Online-Modus, wie auch für viele im echten Leben, eine Möglichkeit, sich selbst und sein Leben zu präsentieren. Egal ob Selbstinszenierung, künstlerische Überspitzung, mehr oder weniger bescheidenes Flexen oder einfach, um Teil eines Ganzen zu sein: Snapmatic in GTA 6 Online wäre etwas, was die Online-Community noch immersiver und lebendiger machen würde.

Viele Spieler, nicht nur in GTA Online oder Online-Games generell, lieben es, die eigenen Spielercharaktere und ihr Eigentum zu präsentieren:

Spieler präsentieren stolz ihre Tavs aus Baldur’s Gate 3 und tauschen sich mit anderen Spielern und ihren Customization-Werken aus der Community aus.

Das eigene Zuhause, als Housing in WoW erschien, wurde mit Liebe und nach eigenem Geschmack eingerichtet und wie eine Art Roomtour in Foren und Socials gezeigt.

Sämtliche Skins in Online-Games haben oftmals keinen anderen Zweck, außer den eigenen Geschmack und Stil nach außen zu tragen oder zumindest mit etwas Teurem oder Seltenem flexen zu können.

Und das findet bereits statt, ob „live“ im Spiel oder als Repost im echten Social Media auf X, Instagram oder Reddit.

Und wenn im Universum von GTA 6 sowieso eine derartige Plattform wie Snapmatic existiert, warum diese nicht den Spielern zugänglich machen, um sie noch mehr zum Teil der Welt zu machen? Wenn Rockstar mit GTA 6 so real sein will wie nur möglich, warum dann auch nicht im Online-Modus?

Die Möglichkeiten für Character-Customization und Rollenspiel sprechen dafür

Die Varietät der Charaktere und NPCs sowie deren unterschiedliche Styles, Körper und Vibes sprechen dafür, dass die potenzielle Selbstinszenierung durch die Decke gehen könnte.

Auch wenn ich sowieso neugierig auf den Online-Modus bin, würde mich allein das Interesse am Ausmaß der Character-Customization zumindest ein paar Mal ins Spiel locken.

Dass Rockstar mehr Wert auf den Input der Rollenspiel-Community legt, ist auch eine bereits bekannte Tatsache. Mit Alltags-Mechaniken, die man vor allem im ersten Kapitel von GTA 6 erlebt, sowie dem engen Kontakt zu den Machern des nopixel-Rollenspiel-Servers, kann man erwarten: GTA 6 Online könnte für viele Spieler wie ein echtes Zuhause werden.

Ein echtes Zuhause mit Freunden, Routinen, natürlich (hoffentlich) weiter abgefahrenen Erlebnissen und eben einer Social-Media-Plattform, um das mit anderen Spielern zu teilen.

Ich finde es spannend, wie das aussehen würde. Doch bis wir das herausfinden könnten, muss Rockstar einem GTA 6 Online, beziehungsweise GTA Online 2 – oder wie auch immer sie es nennen werden – ein erstes Lebenszeichen geben.

Was haltet ihr von Snapmatic und der möglichen Einbindung in GTA 6 Online? Fändet ihr es spannend? Oder hättet ihr gar keinen Spaß daran? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!

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