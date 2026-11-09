Hinweise deuten auf ein eigenes GTA 6 Online hin, könnte euch dutzende GB Speicherplatz auf eurer PS5 sparen

GTA 6 soll über 200 GB groß sein. Eine Quelle berichtet, dass GTA 6 auf Shortcuts setzen soll und der Online-Mouds möglicherweise separat ausgeliefert wird. Setzt GTA 6 wirklich auf zwei separate Clients, dann könnte euch das viele dutzende GB an Speicherplatz sparen. Denn dann müsst ihr nicht die Hauptstory zusätzlich herunterladen.

GTA 6 Countdown schreibt auf X.com, dass GTA 6 einen eigenen Online-Modus erhält und dieser bereits als Shortcut im Einzelspieler-Titel integriert sei. So heißt es:

Die aktuelle Version von GTA 6 unterstützt Berichten zufolge Online-bezogene Shortcuts auf der PS5, darunter „An einer Sitzung teilnehmen“ und „Multiplayer-Aktivität starten“.



Das Spiel erscheint zunächst als Einzelspieler-Titel, doch dies könnte bedeuten, dass der Online-Modus früher als erwartet verfügbar sein wird.

Was bedeutet das? Shorctuts befinden sich in der Regel im Menü des Spiels, die euch etwa die Möglichkeit bieten, schnell das Spiel, den Modus oder gleich den Client zu wechseln. Klickt ihr auf „Multiplayer-Aktivität starten“, wechselt ihr dann von GTA 6 auf den Online-Client. Diese Vorgehensweise ist bei Rockstar Games nicht ungewöhnlich und wird auch von anderen Studios so praktiziert.

Video starten 10 bombastische Highlights aus der Gameplay-Premiere von GTA 6 Autoplay

Viele Entwickler gliedern Mehrspieler-Modi in eigene Produkte aus

Ist dieses Vorgehen ungewöhnlich? Nein, dass Entwickler bestimmte Spielmodi oder Inhalte in einen externen Client verlagern, ist erst einmal nicht ungewöhnlich:

Call of Duty hat vor Jahren bereits seinen Spielmodus „Warzone“ in einen externen Client ausgelagert. Ihr braucht also nicht das Hauptspiel herunterladen und vor allem auch nicht gekauft haben.

Battlefield 6 bietet „REDSEC“, seinen Battle-Royale-Modus, ebenfalls als kostenlosen Spiel.

GTA 5 und GTA Online haben auf der PS5 und Xbox ebenfalls separate Apps, die ihr einzeln herunterladen könnt.

Bei Red Dead Redemption 2, ebenfalls von Rockstar Games, wurde der Online-Modus ebenfalls als eigenständiges Produkt ausgegliedert.

Halo Infinite setzt ebenfalls auf eine Version mit Kampagne und den kostenlosen Online-Multiplayer.

Warum machen die das? Zum einen spart es Ressourcen, die ihr nicht zusätzlich herunterladen müsst. Auf diese Weise müsst ihr euch etwa keine umfangreiche Story-Kampagne mit aufwendigen Zwischensequenzen und weiteren Inhalten herunterladen.

Im besten Fall müsst ihr dann auch für GTA 6: Online keine 212 GB herunterladen, sondern nur die Teile, die bei beiden Modi identisch sind, etwa Texturen. Auf der PS5 ist GTA 5: Online etwa 15 bis GB kleiner als GTA 5.

Zum anderen geht es in vielen Fällen um Monetarisierung. Bei einem kostenlosen Spielmodus liegt die Hemmschwelle in der Regel deutlich niedriger, Geld auszugeben, als bei einem Vollpreis-Titel, für den man bereits 70 Euro gezahlt hat. Auf den Spielekonsolen sind die kostenlosen Spielmodi außerdem von Online-Abos (Xbox Gold und PS Plus) befreit.

Das heißt aber nicht, dass GTA 6: Online jetzt kostenlos wird. Zum aktuellen Zeitpunkt wissen wir bisher noch gar nicht, ob GTA 6: Online etwas kosten wird, geschweige denn, wann der Release sein dürfte.

Zusätzlich steht hinter dem Online-Modus oftmals ein eigenes Produkt-Team, welches sich um neue Inhalte und potentielle Bugfixes kümmert.

MeinMMO-Redakteurin Caroline Fuller hat eine eigene Lösung gefunden, um mit der Spielgröße von GTA 6 umzugehen. Sie hat jetzt ihre PS5 aufgerüstet, um genügend Platz für das neue Action-Adventure zu schaffen. Mehr dazu auf MeinMMO: GTA 6 wird so groß, dass ich nun 200 Euro extra für meine PS5 ausgeben muss