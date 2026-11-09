GTA 6 wird so groß, dass ich nun 200 Euro extra für meine PS5 ausgeben muss

MeinMMO-Redakteurin und begeisterte Konsolenspielerin Caro freut sich sehr auf GTA 6 und darauf, am 19. November endlich spielen zu können. Bei der Vorbereitung ist ihr jedoch aufgefallen: Sie sollte sich vor dem Start um etwas kümmern, was längst überfällig ist.

Ich habe dem Release von GTA 6 – trotz meinem persönlichen Hype – bislang entspannt entgegen geblickt. Immerhin hatte ich meine PlayStation 5 schon und musste mich nur noch um die Vorbestellung kümmern.

Das änderte sich, als Rockstar am 3. November ankündigte: GTA 6 wird zum Release satte 212 GB groß sein. Und die umfassen auch nur (!) den Preload.

Und plötzlich wurde mir eiskalt bewusst: Vielleicht hätte ich mich doch besser vorbereiten sollen. Mein Speicherplatz auf meiner PS5 ist nämlich nur knapp bis überhaupt existent.

Es wird Zeit, sich doch das erste Mal etwas um meine geliebte Konsole zu kümmern und in etwas zu investieren, was eigentlich längst überfällig war.

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Meine PS5 lechzt nach lecker Speicher

Schon lange hat mich genervt, dass ich ab einem gewissen Punkt beim (Re-)Installieren von Games immer wieder ein anderes dafür opfern musste, um genug Platz zu schaffen. Das war zwar nervig, aber hat bisher genügt, da ich anstelle von einer großen Bibliothek eh meistens nur Zugriff auf meine 2–3 Favoriten brauche.

Als ich jetzt aber nach der Ankündigung der Größe von GTA 6 mit Schrecken auf mein Storage schaute, wurde mir bewusst: Da muss nicht nur ein Spiel dran glauben … GTA 6 verlangt mehrere Opfer.

Und ab da war das Fass voll.

Dank der Jahreszeit und mehrerer Black-Friday-Deals habe ich die Möglichkeit gefunden, „nur“ 200 Euro zu investieren, um meiner PlayStation eine extra interne SSD mit Heatsink zu gönnen.

Dass das längst überfällig ist, ist mir bewusst. Vor allem angesichts der Tatsache, dass ich vor ein paar Jahren deutlich weniger Geld hätte ausgeben müssen. Damals hat diese im Shop des Herstellers 138,99 Euro für 1 TB gekostet. Ohne das Sale-Angebot kostet diese heute 364,99 Euro.

Naja, besser zu spät als niemals … oder?

Die PS5 schenkte mir das wundervolle Gefühl von „läuft von allein“

Als absolute Konsolenspielerin habe ich mich bisher noch nie damit auseinandergesetzt, irgendetwas aufzurüsten oder zu optimieren. Daran hatte ich weder Interesse noch Bock drauf oder – mit grausamer Ehrlichkeit – Ahnung davon. Muss ich ehrlich zugeben.

Ich habe sie gekauft, eingerichtet und seitdem keinen weiteren Gedanken daran verschwendet, jemals wieder etwas tun zu müssen außer zu spielen.

Allerdings wurde mir dank der über 200 GB großen Welle namens GTA 6 klar, dass meine PS5 dringend etwas Zuwendung verdiente und ich sie wirklich das erste Mal in unserer gemeinsamen Zeit – ich krieg Gänsehaut – öffnen musste.

Aber nun ja, Augen zu und durch. Außerdem glaube ich, dass das meiner PS5, aber auch mir und unserer gemeinsamen Zeit guttun wird.

Einbauen war wirklich unkompliziert

Das Schwierigste beim Einbauen der SSD war vermutlich, die Abdeckung der PS5 zu lösen, weil es ein Mix aus Anheben und Schieben, ABER in die richtige Richtung war. Mit ein paar YouTube-Videos konnte ich dann auch mit meinem Gewissen vereinbaren, meine Konsole ein bisschen gröber zu behandeln, und habe es schließlich hinbekommen.

Als die PS5 dann offen war – und ich mich ein wenig um den Staub gekümmert habe, *hust* – ging alles ganz flott. Ich schraubte die Abdeckung ab, wo die SSD reinsollte, steckte den „Stick” rein und schraubte es wieder zu. Absolut ez, zum Glück.

Die SSD habe ich mir im Black-Friday-Sale bei Mediamarkt gegönnt. PlayStation geöffnet – und erst einmal gereinigt. Da soll die SSD rein. SSD drinne, Schraube befestigt, sitzt – juhuu!

Anschließend habe ich natürlich trotzdem Panik geschoben, irgendwie und absolut unbegründet meine PS5 zerstört zu haben. Aber – sie lief. Und endlich habe ich mehr Speicherplatz, der zwischen dem 12. und 19. November direkt beinah zu einem Viertel mit GTA 6 zugeballert wird.

Wie sieht es bei euch aus? Habt ihr zum Start von GTA 6 auch in ein paar Dinge investieren müssen? Oder seid ihr bestens vorbereitet? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!

Wenn ihr euch für den Release von GTA 6 um nichts mehr kümmern müsst und einfach die Vorfreude genießen wollt, haben wir für euch eine Liste mit Filmempfehlungen zusammengestellt, die euch bereits mit den richtigen Vibes wie Grand Theft Auto versorgen: Mit diesen 7 Filmen könnt die Wartezeit auf GTA 6 überbrücken